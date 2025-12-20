Ronaldo nhận đòn đau: Al Nassr bị FIFA cấm chuyển nhượng vô thời hạn

CLB Al Nassr đã bị FIFA đưa vào danh sách cấm chuyển nhượng vô thời hạn, sau cập nhật mới đây trong danh sách này. Theo đó Al Nassr sẽ không được đăng ký cầu thủ mới trong tháng 1/2026 cho tới khi giải quyết vấn đề pháp lý.

Theo nhiều nguồn tin, Al Nassr đã bị đưa vào danh sách do sai phạm tài chính trong các vụ chuyển nhượng, và họ cũng không phải CLB duy nhất của giải Saudi Pro League bị phạt. Al Shabab cùng với Damac và Al Riyadh cũng đã xuất hiện trong nhóm các CLB bị phạt do khuất tất trong quá trình thanh toán các vụ mua sắm cầu thủ.

Đây không phải chuyện mới của các CLB ở Saudi Arabia. Al Nassr đã từng bị đòn khi Cristiano Ronaldo mới gia nhập, hồi giữa năm 2023 họ bị phạt vì thiếu nợ gần 400.000 bảng tiền phụ phí trả thưởng cho Leicester City liên quan đến vụ mua cầu thủ Ahmed Musa năm 2018.

Musa rời Al Nassr năm 2020 nhưng Al Nassr chây ỳ không trả tiền cho Leicester và bị FIFA nhắc nhở vào năm 2021. Al Nassr vẫn tiếp tục làm lơ, khiến FIFA đến 2023 phải ra tay, lúc này Al Nassr mới chịu nhả 2 triệu euro để xin xóa án. Những vụ việc kiểu này được xem là khá thường xuyên ở Saudi Arabia, các CLB rất chịu chi trả lương cầu thủ nhưng lại keo kiệt và tìm cách né không trả các khoản phụ trong thỏa thuận chuyển nhượng.

Ronaldo và các đồng đội Al Nassr đang toàn thắng ở Saudi Pro League mùa này

Hiện chưa có nguồn tin nào xác nhận Al Nassr bị phạt vì nguyên nhân cụ thể nào, nhưng việc họ bị FIFA phạt sẽ chỉ là tạm thời. Lệnh cấm sẽ được tháo dỡ khi Al Nassr thực hiện đầy đủ những ràng buộc trong một thương vụ nào đó và họ sẽ lại được mua/bán cầu thủ, tuy nhiên Al Nassr sẽ cần làm điều này ngay để tăng cường lực lượng trong tháng 1.

Al Nassr đang có phong độ hoàn hảo tại Saudi Pro League khi đã toàn thắng cả 9 vòng đầu tiên để đứng đầu bảng, bỏ cách đối thủ cạnh tranh Al Hilal 4 điểm. Họ đang có sự đều đặn trong hiệu quả tấn công với 11 bàn từ Joao Felix & 10 bàn từ Cristiano Ronaldo, trong khi hàng thủ rất chắc chắn với chỉ 5 bàn thua từ đầu mùa.