"Cô giáo" Lò Thị Phung hạ đối thủ sau 59 giây, "Búp bê Barbie" liền thách đấu

💥 Một đêm bùng nổ tại Black Combat

Tối 6/12/2025, tại sự kiện của Black Combat, sàn đấu MMA đang gây chú ý tại Hàn Quốc, cái tên Lò Thị Phung đã gây ấn tượng mạnh, sau đúng 59 giây, cô đã buộc đối thủ người Hàn Hong Ye Rin phải tap‑out (xin thua) bằng đòn khóa tay (Kimura), khép lại trận đấu ngay ở hiệp 1.

Từ giảng đường tới sàn đấu MMA, Lò Thị Phung vừa có thắng lợi ấn tượng tại Hàn Quốc

Nhà thi đấu hầu như “nổ tung”, tiếng reo hò, cổ vũ cuồng nhiệt cho cô gái Việt Nam, trong khoảnh khắc mà giới MMA châu Á ghi nhớ như một “đêm của hiện tượng”. Với tốc độ, sự chắc chắn và quyết đoán trong kỹ thuật grappling/Jiu‑jitsu, Phung đã khẳng định một lần nữa rằng mình không đến MMA để… thử sức mà để làm nên chuyện.

🏋️‍♀️ Hành trình từ cô giáo mầm non đến “hổ nữ” trên sàn đấu

Ít người biết rằng trước khi mang găng ra lồng bát giác, Lò Thị Phung từng là một cô giáo mầm non ở Lai Châu, xuất thân không phải từ lò võ, không phải từ môi trường thể thao chuyên nghiệp.

Sau khi quyết định rẽ hướng sang MMA, Phung trải qua giai đoạn tập luyện khắc nghiệt, nhiều giờ mỗi ngày, nghiêm túc và kiên trì. Chỉ sau vài năm, cô đã giành được thành tích đáng nể, vô địch Jiu‑jitsu quốc gia, và khi bước vào con đường MMA chuyên nghiệp, cô nhanh chóng ghi dấu với loạt chiến thắng bằng submission ngay ở hiệp đầu.

Hành trình từ lớp mầm non, từ nương rẫy, đến ánh đèn võ đài với Phung, đó không chỉ là thay đổi nghề nghiệp mà là minh chứng sống động rằng, với nghị lực và niềm tin, ai cũng có thể thay đổi số phận.

🎯 “Barbie” Nhật Bản buông lời thách thức

Niềm vui của fan MMA Việt Nam chưa kịp lắng xuống thì từ Nhật Bản, có lời thách đấu. Ayane Hirata, biệt danh “Barbie”, nữ võ sĩ đang lên của làng MMA Nhật Bản, người thi đấu cho đội BURST đã công khai “call‑out” (thách thức) Lò Thị Phung chỉ vài giờ sau chiến thắng của cô.

“Barbie” võ thuật Nhật Bản thách đấu Phung

Hirata hiện có hồ sơ chuyên nghiệp 4‑3‑0. Với dáng vóc nhỏ, cao khoảng 1m47, nhưng nổi bật vì lối đánh mạnh mẽ, cô mang phong cách hoàn toàn khác. Nếu trận đấu diễn ra, đây là màn so tài giữa (Lò Thị Phung) một cô gái chuyên siết khóa và (Hirata) cô gái chuyên đánh đứng, kiểu đối đầu mà khán giả rất thích vì nhanh, mạnh, hồi hộp và dễ có những pha đẹp để xem và chia sẻ.

⏳ Những điều cần chờ đợi

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có xác nhận chính thức từ phía Black Combat hay hai võ sĩ rằng trận đấu đã được ký hợp đồng. Đối với Phung, cô cần tái hiện phong độ, duy trì thể lực, sẵn sàng cho những thử thách cao hơn.

Với Hirata, người có lối đánh đứng rõ rệt, việc chuyển sang đối đầu với “cỗ máy siết” như Phung, phụ thuộc rất lớn vào ý đồ chiến thuật và cách khai thác lợi thế về tốc độ đòn đánh. Nếu màn đụng độ được ấn định, đó sẽ là màn so tài được giới mộ điệu châu Á chờ đợi.