Cô bé 14 tuổi mượn đồ đi thi SEA Games giật luôn HCV và phá kỷ lục

SEA Games 33 tại Thái Lan đã chứng kiến một trong những câu chuyện cổ tích đẹp của làng bơi Đông Nam Á, khi Julia Yeo Shu Ning, VĐV mới 14 tuổi của Singapore, bất ngờ được gọi tên chỉ chưa đầy một giờ trước giờ thi đấu… và rồi góp công mang về tấm HCV tiếp sức hỗn hợp 4x100m cho đội tuyển.

Yeo Shu Ning, VĐV nhỏ nhất (đứng giữa) tạo ra điều thần kỳ khi bất ngờ được HLV lựa chọn bơi chung kết

Cú gọi khẩn cấp và màn “chữa cháy” trong gang tấc

Kịch tính xảy ra chỉ khoảng 30 phút trước giờ xuất phát, khi Levenia Sim, người được xếp bơi mở màn của đội bơi Singapore dính chấn thương vai trong lúc khởi động và buộc phải rút lui. Ban huấn luyện Singapore lập tức kích hoạt phương án dự phòng, đưa Julia Yeo từ khán đài xuống đường bơi.

Cô bé 14 tuổi lúc ấy thậm chí không mang theo đồ thi đấu. Julia phải mượn vội áo bơi, kính bơi và cả mũ bơi của đàn chị Quah Jing Wen ngay sát giờ vào đường bơi.

Bơi không khởi động, vẫn phá sâu thành tích cá nhân

Được giao bơi ngửa mở màn, Julia gần như bước xuống hồ trong trạng thái “mông lung”, chưa kịp khởi động và tinh thần còn nguyên sự bàng hoàng.

Thế nhưng, điều kỳ diệu đã xảy ra. Julia hoàn thành bơi ngửa với thành tích 1 phút 4 giây 79, phá sâu kỷ lục cá nhân, tạo nền tảng quyết định để bộ tứ Quah Ting Wen, Quah Jing Wen, Letitia Sim, Julia Yeo cán đích đầu tiên với tổng thời gian 4 phút 5 giây 79.

Singapore vượt qua Philippines để giành lại ngôi vô địch nội dung vốn là “đặc sản” của họ tại đấu trường SEA Games.

Sau cuộc đua, Julia vẫn chưa hết run, cô bé nói: “HLV hỏi em có mang đồ không, mà em thì không mang gì cả. Tim em như rơi xuống chân. Em hoảng loạn thật sự, không hiểu sao mình có thể làm được, chỉ biết cố bơi hết sức vì đội”.

Với Julia, đây không chỉ là lần đầu góp mặt ở nội dung tiếp sức hỗn hợp SEA Games, mà còn là tấm HCV SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp.

Lời ngợi khen từ đàn chị và HLV trưởng

VĐV kỳ cựu Quah Ting Wen không giấu được sự thán phục: “Hai ngày trước đó em ấy gần như không xuống nước. Julia bơi bằng đồ mượn, kính mượn, mũ của em gái tôi mà vẫn thể hiện quá xuất sắc”.

HLV trưởng đội tuyển Singapore, Gary Tan, coi tấm HCV này là hình mẫu cho tinh thần thép của toàn đội, bình tĩnh, tin vào sự chuẩn bị và không gục ngã trước biến cố.

Tấm HCV của Julia Yeo cũng khép lại kỳ SEA Games rực rỡ của bơi Singapore, với tổng cộng 19 HCV, 8 HCB và 7 HCĐ. Thành tích này gấp hơn 3 lần số HCV của Việt Nam, đội đứng thứ hai với 6 HCV, cho thấy sự thống trị tuyệt đối của Singapore trên đường đua xanh Đông Nam Á.