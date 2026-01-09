Nóng bảng xếp hạng U23 châu Á: U23 Việt Nam thắng, đã đi tiếp vào vòng knock-out?

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

U23 Jordan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Lebanon vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Nhật Bản
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Everton vs Sunderland
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
U23 Iran vs U23 Uzbekistan
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Manchester City vs Exeter City
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Exeter City - EXE Exeter City
-
U23 Syria vs U23 Qatar
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
Tottenham Hotspur vs Aston Villa
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
U23 Trung Quốc vs U23 Australia
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
Charlton Athletic vs Chelsea
Logo Charlton Athletic - CHA Charlton Athletic
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
U23 Thái Lan vs U23 Iraq
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Portsmouth vs Arsenal
Logo Portsmouth - POR Portsmouth
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Manchester United vs Brighton & Hove Albion
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
Liverpool vs Barnsley
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Barnsley - BAR Barnsley
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-

Nóng bảng xếp hạng U23 châu Á: U23 Việt Nam thắng, đã đi tiếp vào vòng knock-out?

Giải U23 châu Á 2026 U23 Việt Nam

U23 Việt Nam đã đoạt vé đi tiếp chưa sau trận thắng U23 Kyrgyzstan ở U23 vòng bảng U23 châu Á?

U23 Việt Nam bước vào trận đấu thứ 2 tại bảng A giải U23 châu Á gặp U23 Kyrgyzstan và 1 chiến thắng sẽ gần như bảo đảm cho đội bóng của HLV Kim Sang Sik đoạt vé dự vòng knock-out trước khi đá lượt cuối. Và U23 Việt Nam đã có khởi đầu lý tưởng sau khi Khuất Văn Khang mở tỷ số từ một quả penalty do Lê Đức Phát mang lại.

U23 Việt Nam (áo đỏ) đối đầu U23 Kyrgyzstan ở lượt 2 vòng bảng

U23 Việt Nam (áo đỏ) đối đầu U23 Kyrgyzstan ở lượt 2 vòng bảng

Tuy nhiên U23 Kyrgyzstan đã tận dụng một đường chuyền hỏng của Hiểu Minh đã ghi bàn gỡ hòa 1-1 trước khi hiệp 1 khép lại. Dù vậy, trận đấu đã kết thúc với chiến thắng sát nút 2-1 cho U23 Việt Nam sau một quả phạt góc ở cuối hiệp 2, cú đánh đầu của Văn Thuận chạm chân cầu thủ Kyrgyzstan đổi hướng vào lưới để mang lại 3 điểm quý giá.

U23 Việt Nam đã tạm vươn lên đầu bảng A trước khi trận U23 Jordan - U23 Saudi Arabia diễn ra, và gần như chắc chắn sẽ lọt vào vòng knock-out. Hiện U23 Việt Nam đã có 6 điểm và đều thắng đối đầu trực tiếp với 2 đối thủ U23 Kyrgyzstan lẫn U23 Jordan, nếu U23 Jordan không thắng U23 Saudi Arabia ở trận đấu lúc 23h30 thì tấm vé đi tiếp sẽ được bảo đảm cho cả 2 đội.

Trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam - U23 Kyrgyzstan: Bàn thắng ấn định (U23 châu Á) (Hết giờ)
Trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam - U23 Kyrgyzstan: Bàn thắng ấn định (U23 châu Á) (Hết giờ)

(Bảng A giải U23 châu Á) U23 Kyrgyzstan thủng lưới sau pha đập chân phản lưới của Brauzman.

