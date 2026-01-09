Nóng bảng xếp hạng U23 châu Á: U23 Việt Nam thắng, đã đi tiếp vào vòng knock-out?

U23 Việt Nam bước vào trận đấu thứ 2 tại bảng A giải U23 châu Á gặp U23 Kyrgyzstan và 1 chiến thắng sẽ gần như bảo đảm cho đội bóng của HLV Kim Sang Sik đoạt vé dự vòng knock-out trước khi đá lượt cuối. Và U23 Việt Nam đã có khởi đầu lý tưởng sau khi Khuất Văn Khang mở tỷ số từ một quả penalty do Lê Đức Phát mang lại.

U23 Việt Nam (áo đỏ) đối đầu U23 Kyrgyzstan ở lượt 2 vòng bảng

Tuy nhiên U23 Kyrgyzstan đã tận dụng một đường chuyền hỏng của Hiểu Minh đã ghi bàn gỡ hòa 1-1 trước khi hiệp 1 khép lại. Dù vậy, trận đấu đã kết thúc với chiến thắng sát nút 2-1 cho U23 Việt Nam sau một quả phạt góc ở cuối hiệp 2, cú đánh đầu của Văn Thuận chạm chân cầu thủ Kyrgyzstan đổi hướng vào lưới để mang lại 3 điểm quý giá.

U23 Việt Nam đã tạm vươn lên đầu bảng A trước khi trận U23 Jordan - U23 Saudi Arabia diễn ra, và gần như chắc chắn sẽ lọt vào vòng knock-out. Hiện U23 Việt Nam đã có 6 điểm và đều thắng đối đầu trực tiếp với 2 đối thủ U23 Kyrgyzstan lẫn U23 Jordan, nếu U23 Jordan không thắng U23 Saudi Arabia ở trận đấu lúc 23h30 thì tấm vé đi tiếp sẽ được bảo đảm cho cả 2 đội.