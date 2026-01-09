Trực tiếp họp báo U23 Việt Nam đấu U23 Kyrgyzstan: Thầy Kim nói gì về chiến thắng muộn?

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

U23 Jordan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Lebanon vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Nhật Bản
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Everton vs Sunderland
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
U23 Iran vs U23 Uzbekistan
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Manchester City vs Exeter City
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Exeter City - EXE Exeter City
-
U23 Syria vs U23 Qatar
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
Tottenham Hotspur vs Aston Villa
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
U23 Trung Quốc vs U23 Australia
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
Charlton Athletic vs Chelsea
Logo Charlton Athletic - CHA Charlton Athletic
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
U23 Thái Lan vs U23 Iraq
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Portsmouth vs Arsenal
Logo Portsmouth - POR Portsmouth
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Manchester United vs Brighton & Hove Albion
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
Liverpool vs Barnsley
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Barnsley - BAR Barnsley
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
Trực tiếp họp báo U23 Việt Nam đấu U23 Kyrgyzstan: Thầy Kim nói gì về chiến thắng muộn?

Sự kiện: Giải U23 châu Á 2026 U23 Việt Nam HLV Kim Sang Sik

HLV Kim Sang Sik sẽ có những chia sẻ đáng chú ý sau trận đấu then chốt giữa U23 Việt Nam và U23 Kyrgyzstan thuộc lượt trận thứ 2 bảng A U23 châu Á 2026.

Diễn biến
1
Văn Khang: "Toàn đội không bao giờ bỏ cuộc"

Khuất Văn Khang: "Chiến thắng hôm nay chứng minh toàn đội đã nỗ lực từ phút đầu đến phút cuối. Toàn đội cho thấy tinh thần chiến đấu tới cùng và không bỏ cuộc dù tỷ số ra sao. Chúng tôi vẫn còn trận kế tiếp gặp U23 Saudi Arabia trong 2 ngày nữa, toàn đội sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất hướng tới trận đấu tiếp theo".

U23 Việt Nam vất vả trước U23 Kyrgyzstan

Mặc dù đối thủ là một ẩn số của giải U23 châu Á, nhưng U23 Kyrgyzstan đã trừng phạt sai lầm của trung vệ Hiểu Minh để có được bàn thắng vào lưới U23 Việt Nam. Cú sút rất đẹp mắt của Murzakhmatov đã san bằng tỷ số 1-1 cho U23 Kyrgyzstan, sau khi Khuất Văn Khang mở điểm cho U23 Việt Nam từ chấm 11m sau quả penalty được Lê Phát mang lại.

Tuy nhiên, U23 Việt Nam đã giành được thắng lợi ở cuối trận đấu và lại là một quả phạt góc tạo ra khác biệt. Một pha treo bóng của Lý Đức và một cú đánh đầu của Văn Thuận đã chạm chân cầu thủ Kyrgyzstan đổi hướng đi vào lưới.

8

U23 Saudi Arabia - U23 Việt Nam 12.01

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

U23 Saudi Arabia
U23 Việt Nam
Gửi dự đoán
Trước 23:30 ngày 12/01
Thể lệ
U23 Việt Nam được ví như "Arsenal của U23 châu Á" & “gáo nước lạnh” từ HLV Jordan
U23 Việt Nam được ví như "Arsenal của U23 châu Á" & “gáo nước lạnh” từ HLV Jordan

U23 Việt Nam đang được tung hô sau chuỗi 12 trận toàn thắng, mới nhất là chiến thắng 2-0 trước U23 Jordan tại VCK U23 châu Á 2026. Đội bóng của HLV...

Bấm xem >>

