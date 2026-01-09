Trực tiếp họp báo U23 Việt Nam đấu U23 Kyrgyzstan: Thầy Kim nói gì về chiến thắng muộn?

Diễn biến Diễn biến chính 1 Văn Khang: "Toàn đội không bao giờ bỏ cuộc" Khuất Văn Khang: "Chiến thắng hôm nay chứng minh toàn đội đã nỗ lực từ phút đầu đến phút cuối. Toàn đội cho thấy tinh thần chiến đấu tới cùng và không bỏ cuộc dù tỷ số ra sao. Chúng tôi vẫn còn trận kế tiếp gặp U23 Saudi Arabia trong 2 ngày nữa, toàn đội sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất hướng tới trận đấu tiếp theo".

U23 Việt Nam vất vả trước U23 Kyrgyzstan

Mặc dù đối thủ là một ẩn số của giải U23 châu Á, nhưng U23 Kyrgyzstan đã trừng phạt sai lầm của trung vệ Hiểu Minh để có được bàn thắng vào lưới U23 Việt Nam. Cú sút rất đẹp mắt của Murzakhmatov đã san bằng tỷ số 1-1 cho U23 Kyrgyzstan, sau khi Khuất Văn Khang mở điểm cho U23 Việt Nam từ chấm 11m sau quả penalty được Lê Phát mang lại.

Tuy nhiên, U23 Việt Nam đã giành được thắng lợi ở cuối trận đấu và lại là một quả phạt góc tạo ra khác biệt. Một pha treo bóng của Lý Đức và một cú đánh đầu của Văn Thuận đã chạm chân cầu thủ Kyrgyzstan đổi hướng đi vào lưới.