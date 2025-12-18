Bơi Việt Nam vẫn “như rồng như hổ”: Dàn trai đẹp “gồng gánh” 6 HCV SEA Games

Giữa SEA Games 33 chứng kiến sự thống trị gần như tuyệt đối của Singapore trên đường đua xanh, đội tuyển bơi Việt Nam vẫn để lại dấu ấn đậm nét bằng bản lĩnh, chiều sâu và những gương mặt trụ cột đầy cuốn hút. Với 6 HCV, 9 HCB và 10 HCĐ, bơi Việt Nam xếp nhì toàn đoàn, một thành tích cho thấy vị thế “ông lớn thứ hai” của khu vực chưa hề lung lay.

Bơi nam Việt Nam cho thấy sự đồng đều ở nhiều nội dung

“Xương sống” nam: Khi các kình ngư Việt Nam vào độ chín

Không quá lời khi nói rằng dàn VĐV nam chính là điểm tựa lớn nhất của bơi Việt Nam tại SEA Games 33. Từ các cự ly trung bình - dài cho tới hỗn hợp cá nhân và tiếp sức, những cái tên quen thuộc liên tục xuất hiện trên bục cao nhất.

Nổi bật nhất vẫn là Nguyễn Huy Hoàng, “Rái cá” của bơi Việt Nam. Ở nội dung 1.500 m tự do, Huy Hoàng giành HCV với thành tích 15 phút 19 giây 58, bỏ xa phần còn lại và cùng Mai Trần Tuấn Anh tạo nên cú đúp vàng, bạc cho Việt Nam. Trước đó, anh cũng góp mặt trong đội hình tiếp sức 4×200 m tự do nam giành HCV với thời gian 7 phút 18 giây 67, đánh bại cả Singapore lẫn Malaysia.

Bên cạnh Huy Hoàng, Trần Văn Nguyễn Quốc cho thấy sự ổn định đáng nể ở các cự ly tự do. Quốc giành HCB 100 m, 200 m và 400 m tự do, đồng thời là mắt xích quan trọng trong đội hình tiếp sức vô địch. Dù chưa chạm vàng cá nhân, Quốc vẫn chứng minh đẳng cấp của một VĐV trụ cột.

Ở nhóm nội dung bơi kỹ thuật, Phạm Thanh Bảo thực sự bùng nổ. Kình ngư sinh năm 2001 thống trị tuyệt đối ếch nam, giành liền 2 HCV ở 100 m và 200 m ếch, trong đó chiến thắng ở 200 m ếch mang tính áp đảo trước các đối thủ Singapore. Đây được xem là một trong những điểm sáng lớn nhất của bơi Việt Nam tại kỳ SEA Games này.

Không thể không nhắc tới Trần Hưng Nguyên và Nguyễn Quang Thuấn, bộ đôi làm mưa làm gió ở nội dung hỗn hợp cá nhân. Hưng Nguyên giành HCV 200 m hỗn hợp, trong khi Quang Thuấn lên ngôi ở 400 m hỗn hợp, tạo nên cú “chia đôi” vàng đầy thuyết phục cho bơi Việt Nam ở nhóm nội dung khó bậc nhất này.

Nếu phải chọn một nội dung mang tính tượng trưng cho sức mạnh tập thể, đó chắc chắn là 4×200 m tự do nam. Với đội hình gồm Trần Văn Nguyễn Quốc, Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Viết Tường và Trần Hưng Nguyên, Việt Nam đã vượt qua Malaysia và Singapore để giành HCV. Đây không chỉ là chiến thắng về thể lực, mà còn là minh chứng cho sự tính toán chiến thuật và chiều sâu lực lượng.

Nữ Việt Nam chưa có HCV nhưng có nhiều triển vọng

Ở nội dung nữ, bơi Việt Nam không có HCV, song Võ Thị Mỹ Tiên vẫn là gương mặt nổi bật nhất. Cô giành hàng loạt HCB ở 400 m, 800 m tự do, 200 m bướm, 200 m và 400 m hỗn hợp cá nhân, cho thấy sự đa năng hiếm có. Mỹ Tiên cùng các đồng đội cũng góp mặt trên bục huy chương ở các nội dung tiếp sức, giúp Việt Nam duy trì vị thế trong nhóm đầu khu vực.