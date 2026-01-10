Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

U23 Việt Nam thắng nghẹt thở U23 Kyrgyzstan, biến sở trường của Arsenal thành "bài tủ"

Sự kiện: U23 Việt Nam Giải U23 châu Á 2026

U23 Việt Nam đã thắng cả 2 trận vòng bảng U23 châu Á đều có dấu ấn của các pha bóng cố định.

U23 Việt Nam đã có thắng lợi ở lượt đi nên nhập cuộc với tâm lý tự tin trước U23 Kyrgyzstan

U23 Việt Nam đã có thắng lợi ở lượt đi nên nhập cuộc với tâm lý tự tin trước U23 Kyrgyzstan

Lê Phát mang lại một quả penalty và Văn Khang thực hiện thành công đưa U23 Việt Nam dẫn trước

Lê Phát mang lại một quả penalty và Văn Khang thực hiện thành công đưa U23 Việt Nam dẫn trước

U23 Việt Nam chơi khá cẩn trọng sau khi dẫn trước, hóa giải nhiều pha tấn công của U23 Kyrgyzstan

U23 Việt Nam chơi khá cẩn trọng sau khi dẫn trước, hóa giải nhiều pha tấn công của U23 Kyrgyzstan

Nhưng một sai lầm của Hiểu Minh đã khiến U23 Kyrgyzstan gỡ hòa 1-1 ở phút 44

Nhưng một sai lầm của Hiểu Minh đã khiến U23 Kyrgyzstan gỡ hòa 1-1 ở phút 44

Dàn cầu thủ U23 Kyrgyzstan có thể hình tốt hơn gây ra nhiều khó khăn cho các cầu thủ U23 Việt Nam

Dàn cầu thủ U23 Kyrgyzstan có thể hình tốt hơn gây ra nhiều khó khăn cho các cầu thủ U23 Việt Nam

Tuy nhiên thế trận vẫn nghiêng về U23 Việt Nam, dù số cơ hội bỏ lỡ cũng là khá nhiều

Tuy nhiên thế trận vẫn nghiêng về U23 Việt Nam, dù số cơ hội bỏ lỡ cũng là khá nhiều

HLV Kim Sang Sik không ngừng chỉ thị và nhắc nhở đấu pháp với các cầu thủ

HLV Kim Sang Sik không ngừng chỉ thị và nhắc nhở đấu pháp với các cầu thủ

Đình Bắc vào sân ở hiệp 2 và đầy quyết tâm đi bóng trước sự ngăn cản của đối phương

Đình Bắc vào sân ở hiệp 2 và đầy quyết tâm đi bóng trước sự ngăn cản của đối phương

Bàn thắng cuối cùng đã đến ở phút 87, Văn Thuận đánh đầu chạm chân cầu thủ Kyrgyzstan đi vào lưới

Bàn thắng cuối cùng đã đến ở phút 87, Văn Thuận đánh đầu chạm chân cầu thủ Kyrgyzstan đi vào lưới

Phạt góc và penalty lại tạo ra đột biến cho U23 Việt Nam, khi trước đó U23 Việt Nam đã ghi bàn trước U23 Jordan cũng từ penalty &amp;&nbsp;phạt góc

Phạt góc và penalty lại tạo ra đột biến cho U23 Việt Nam, khi trước đó U23 Việt Nam đã ghi bàn trước U23 Jordan cũng từ penalty & phạt góc

U23 Việt Nam toàn thắng cả 2 trận vòng bảng đều bằng những sở trường của Arsenal trứ danh ở bóng đá Anh, và rất chắc cửa đoạt vé vào vòng knock-out

U23 Việt Nam toàn thắng cả 2 trận vòng bảng đều bằng những sở trường của Arsenal trứ danh ở bóng đá Anh, và rất chắc cửa đoạt vé vào vòng knock-out

8

Video bóng đá U23 Việt Nam - U23 Kyrgyzstan: Phạt đền mở điểm, vỡ òa phút 87 (U23 châu Á)
Video bóng đá U23 Việt Nam - U23 Kyrgyzstan: Phạt đền mở điểm, vỡ òa phút 87 (U23 châu Á)

U23 Việt Nam mở tỉ số từ chấm phạt đền và bàn thắng ấn định tỉ số tới ở phút 87.

Bấm xem >>

Theo Q.D - Anh Khoa ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-09/01/2026 23:23 PM (GMT+7)
