U23 Việt Nam thắng nghẹt thở U23 Kyrgyzstan, biến sở trường của Arsenal thành "bài tủ"

U23 Việt Nam đã có thắng lợi ở lượt đi nên nhập cuộc với tâm lý tự tin trước U23 Kyrgyzstan

Lê Phát mang lại một quả penalty và Văn Khang thực hiện thành công đưa U23 Việt Nam dẫn trước

U23 Việt Nam chơi khá cẩn trọng sau khi dẫn trước, hóa giải nhiều pha tấn công của U23 Kyrgyzstan

Nhưng một sai lầm của Hiểu Minh đã khiến U23 Kyrgyzstan gỡ hòa 1-1 ở phút 44

Dàn cầu thủ U23 Kyrgyzstan có thể hình tốt hơn gây ra nhiều khó khăn cho các cầu thủ U23 Việt Nam

Tuy nhiên thế trận vẫn nghiêng về U23 Việt Nam, dù số cơ hội bỏ lỡ cũng là khá nhiều

HLV Kim Sang Sik không ngừng chỉ thị và nhắc nhở đấu pháp với các cầu thủ

Đình Bắc vào sân ở hiệp 2 và đầy quyết tâm đi bóng trước sự ngăn cản của đối phương

Bàn thắng cuối cùng đã đến ở phút 87, Văn Thuận đánh đầu chạm chân cầu thủ Kyrgyzstan đi vào lưới

Phạt góc và penalty lại tạo ra đột biến cho U23 Việt Nam, khi trước đó U23 Việt Nam đã ghi bàn trước U23 Jordan cũng từ penalty & phạt góc

U23 Việt Nam toàn thắng cả 2 trận vòng bảng đều bằng những sở trường của Arsenal trứ danh ở bóng đá Anh, và rất chắc cửa đoạt vé vào vòng knock-out