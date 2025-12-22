SEA Games 33 quá nhiều bê bối: Báo Thái chua xót nói "tổ chức qua loa, tệ nhất lịch sử"

SEA Games 33 khép lại thành công với đoàn thể thao Thái Lan. Họ giành 233 HCV, đứng đầu trên bảng tổng sắp. Đoàn thể thao Indonesia xếp thứ 2 với 91 HCV, con số thua thiệt Thái Lan rất nhiều.

Nhưng sự thành công đó cũng không thể che mờ hàng loạt bê bối xảy ra với chủ nhà Thái Lan. Công tác tổ chức của họ có nhiều vấn đề, gây ra bức xúc trong nhiều đoàn thể thao đến xứ Chùa Vàng dự SEA Games 33.

Nước chủ nhà Thái Lan đã khép lại kỳ SEA Games 33 nhiều bê bối

Truyền thông Thái Lan cũng không thể chấp nhận nổi công tác tổ chức tại SEA Games 33. Tờ Thairath đã có bài viết chỉ trích thậm tệ với tiêu đề: "SEA Games 33 không đáng nhớ".

Tờ Thairath tập trung ở phần sau của bài viết để chỉ trích công tác tổ chức của chủ nhà: "Hầu như không có gì đáng khen ngợi. Ban tổ chức biến SEA Games này thành đại hội tổ chức qua loa. Vô số điểm yếu, điểm trừ mà truyền thông nước ngoài chứng kiến đã đưa tin rầm rộ.

Đây có thể coi như kỳ SEA Games đáng quên nhất về khâu tổ chức. Ban tổ chức gần như toàn điểm trừ. Chỉ có sự phê phán, chỉ trích nặng nề".

Đoàn thể thao Việt Nam từng nhận về không ít lần xin lỗi từ ban tổ chức SEA Games 33, khi phải chịu những thiệt thòi do sai sót đáng trách ở khâu tổ chức. Ngoài ra còn không ít lần các VĐV Việt Nam bị trọng tài xử ép, qua đó đánh mất những tấm HCV đầy uất ức nhưng chủ nhà không hề lên tiếng giải thích.

Thái Lan không chỉ gây thất vọng về công tác tổ chức, họ còn tạo ra nỗi buồn ở các môn bóng đá. Ở 4 nội dung bóng đá nam, bóng đá nữ, futsal nam và futsal nữ, Thái Lan đều không thể đoạt HCV.