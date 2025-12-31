Nguyễn Thị Oanh 3 HCV SEA Games tranh giải với Đình Bắc, mơ kỷ lục đầu năm 2026

Những ngày cuối năm 2025, thể thao Việt Nam bước vào mùa tổng kết sôi động nhất trong nhiều năm trở lại đây. Trên bàn cân danh hiệu vận động viên tiêu biểu toàn quốc, ba cái tên Nguyễn Thị Oanh, Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Đình Bắc đại diện cho ba lát cắt tiêu biểu của thể thao nước nhà.

Sau 3 tấm HCV ở SEA Games, "Nữ hoàng đường chạy” Nguyễn Thị Oanh chưa cho phép bản thân nghỉ ngơi, cô đang muốn tạo ra thêm một kỷ lục mới trong ngày đầu năm 2026.

Sau thành tích tuyệt vời ở SEA Games 33, Nguyễn Thị Oanh (giữa) hướng đến kỷ lục mới ngày đầu năm 2026

Nguyễn Thị Oanh, năm của những cột mốc lịch sử điền kinh Việt Nam

SEA Games 33 tại Thái Lan Nguyễn Thị Oanh tiếp tục chứng minh đẳng cấp. Chỉ trong vòng bốn ngày, chân chạy sinh năm 1995 thâu tóm trọn bộ 3 HCV ở các nội dung 5.000m, 10.000m và 3.000m vượt chướng ngại vật, ba cự ly được xem là “đất diễn” khó nhất của điền kinh nữ.

Đặc biệt, chiến thắng ở nội dung 10.000m với thông số 34 phút 27 giây 93 giúp Oanh nâng tổng số HCV SEA Games lên 14, vượt qua kỷ lục cũ của Nguyễn Thị Huyền để trở thành VĐV điền kinh Việt Nam giàu thành tích nhất lịch sử đại hội. Chưa dừng lại, tấm HCV ở 3.000m vượt chướng ngại vật tiếp tục đưa cô chạm mốc 15 HCV SEA Games, sánh ngang những huyền thoại khu vực như Elma Muros (Philippines) hay Jennifer Tin Lay (Myanmar).

Nhìn lại hành trình từ tấm HCB SEA Games 2013, rồi từng bước tích lũy vàng ở các kỳ đại hội 2015, 2017, 2019, 2021 và nay là SEA Games 33, Nguyễn Thị Oanh đã xây dựng một di sản mà hiếm VĐV Việt Nam nào sánh kịp gồm 15 HCV, 1 HCB SEA Games, cùng hàng loạt kỷ lục quốc gia ở các cự ly trung bình và dài.

So kè Thu Vinh, Đình Bắc: Cuộc đua danh hiệu VĐV tiêu biểu cuối năm

Ở mảng bắn súng, Trịnh Thu Vinh là cái tên đặc biệt xuất sắc. Năm 2025, nữ xạ thủ này giành 4 HCV SEA Games 33, lập 3 kỷ lục Đại hội, đồng thời vô địch nội dung 10m súng ngắn hỗn hợp tại Cúp châu Á 2025, thành tích đưa bắn súng Việt Nam tiến gần hơn đến chuẩn Olympic.

Trong khi đó, Nguyễn Đình Bắc đại diện cho bóng đá, môn thể thao có sức ảnh hưởng xã hội lớn nhất. Năm 2025, tiền đạo trẻ cùng U22 Việt Nam giành HCV SEA Games, vô địch U23 Đông Nam Á, là thành viên đội tuyển quốc gia đăng quang ASEAN Cup 2024 và được vinh danh với Quả bóng bạc Việt Nam.

Oanh săn kỷ lục mới trong ngày đầu năm 2026

Ngay khi SEA Games khép lại, Nguyễn Thị Oanh không chọn nghỉ ngơi dài hạn. Mục tiêu tiếp theo của cô là Giải bán marathon quốc tế Hà Nội (VIHM 2026 powered by Herbalife), diễn ra vào buổi sáng năm mới 1/1/2026.

Ba mùa giải liên tiếp vô địch cự ly 21km, Oanh hiện là kỷ lục gia chạy bán marathon đường nhựa của Việt Nam. Tại giải đấu này năm 2025, cô đăng quang với thời gian 1 giờ 13 phút 22 giây, thiết lập kỷ lục quốc gia mới. Trở lại sự kiện năm nay, nữ tuyển thủ khẳng định muốn “xỏ giày ngày đầu năm mới” để tiếp tục phá kỷ lục của chính mình, điều chưa từng có tiền lệ ở điền kinh nữ Việt Nam.

Giải bán marathon sẽ diễn ra vào ngày đầu năm 2026, có hơn 7.000 VĐV tham dự trong đó có nhiều tuyển thủ điền kinh quốc gia

Ở nội dung nam, đối trọng đáng chú ý là Hoàng Nguyên Thanh, kỷ lục gia marathon quốc gia, người từng tạo dấu ấn với mốc 1 giờ 06 phút 39 giây tại sự kiện 2024 và đang rất khát khao khẳng định lại vị thế sau mùa giải 2025 chưa trọn vẹn.

Ngoài ra giải còn có Nguyễn Trung Cường (HCV 3.000m vượt chướng ngại vật), cùng loạt tuyển thủ SEA Games như Lê Tiến Long, Lương Đức Phước, Đoàn Thu Hằng, Bùi Thu Hà.

Tổng giá trị giải thưởng gần 600 triệu đồng. Ở hệ nâng cao, VĐV vô địch nhận 10 triệu đồng, riêng trường hợp phá kỷ lục quốc gia sẽ được thưởng tới 50 triệu đồng. Thành tích tại VIHM 2026 được Liên đoàn Điền kinh Việt Nam công nhận, làm cơ sở tuyển chọn VĐV dự các giải châu Á và quốc tế.