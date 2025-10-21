Barca 5 trận liền khổ sở, điềm không lành trước trận gặp Real Madrid

Vất vả gia tăng

Barcelona phải rất vất vả mới thắng được Girona 2-1 cuối tuần qua, họ phải cần 1 bàn thắng phút 90+3 của Ronald Araujo để giành 3 điểm. Girona thậm chí có thể đã thắng trận này nếu họ không bỏ lỡ tận 3 cơ hội đối mặt thủ môn chỉ trong hiệp 1.

Barcelona đang tỏ ra khá chật vật trong những trận gần đây

Có khá nhiều vấn đề với lối chơi của Barcelona, 5 trận gần nhất họ đều thủng lưới (4 trận thủng lưới trước) và dù HLV Hansi Flick là người rất biết cách thay đổi trận đấu, việc Barca không giải quyết được tình thế ngay từ hiệp 1 đã khiến họ mùa này ít có trận nào thắng một cách ung dung. Và không may cho Barca, Flick sẽ không có mặt ở trận El Clasico do thẻ đỏ ở phút bù giờ trước Girona.

Trong hiệp 2 trước Girona, Flick đã dám thay cả Pedri và Lamine Yamal ra cùng lúc. Yamal đang chơi không tốt do vừa trở lại sau chấn thương, nhưng Pedri cho đến lúc đó đã ghi bàn và đang là cầu thủ chơi hay nhất trận. Dù vậy Pedri rời sân lại không gây khó cho Barca, vì Flick đã đẩy Eric Garcia lên đá trụ và đưa Andreas Christensen vào đá trung vệ, khiến Girona phản công kém hiệu quả hơn.

Flick sẽ không thể đứng dưới đường pitch sân Bernabeu để chỉ đạo ở vòng tới, nên sẽ có nhiều quyết định ông phải làm đúng luôn từ đầu để tránh Barca rơi vào thế trận bất lợi. Real Madrid với phong độ rất cao của Kylian Mbappe đủ sức trừng phạt hàng phòng ngự dâng cao của Barca, và nếu Real “khai hỏa” trước, ghi bàn vào lưới họ sẽ không dễ như mùa 2024/25.

Bài toán trung phong

Ghi bàn vào lưới Real mùa này không dễ, nhất là tại Bernabeu khi họ mới lọt lưới 3 bàn trong 5 trận trên sân nhà. Trong khi đó hàng công của Barca đang gặp tổn thất với sự vắng mặt của Ferran Torres, Dani Olmo, Raphinha và Robert Lewandowski đều do chấn thương, chưa kể Yamal mới bình phục cách đây không lâu.

De Jong kiến tạo cho Araujo lập công hạ Girona. 2 cầu thủ không sở trường tấn công lại thể hiện hiệu quả khi dâng cao

Trước Girona, Flick đưa ngôi sao trẻ Toni Fernandez vào đá cắm nhưng phải rút cầu thủ này ra sau hiệp 1 vì gần như mất dạng. Ông ban đầu đẩy Rashford vào trong và dùng Fermin Lopez trám vào cánh trái, nhưng cuối trận Flick tung Ronald Araujo vào đá trung phong, và chính Araujo ghi bàn quyết định mang lại thắng lợi.

Araujo dù đá trung vệ nhưng thời trẻ đã từng chơi tiền đạo, và bản năng lập công của anh vẫn không mất đi với pha băng cắt đè mặt trung vệ và sút bóng vào góc xa. Araujo thậm chí có kinh nghiệm đá trung phong còn nhiều hơn cả Ferran Torres hay Olmo, những người thực chất là tiền đạo lùi được lắp vào vị trí “số 9” mỗi khi đội thiếu trung phong.

Tuyển thủ người Uruguay xem ra nên sẵn sàng cho 2 trận sắp tới đá trung phong, bởi anh sẽ là lựa chọn tốt nhất trong bối cảnh lực lượng Barca lúc này. Barca ngoài ra cũng nên tin vào De Jong trong vai trò “số 10”, bởi ngoài sút bóng không giỏi lắm thì De Jong tỏ ra khá thoải mái khi chơi dâng cao thay vì đá lùi, và nếu Raphinha chưa khỏi trong tuần này, De Jong đá hộ công là lựa chọn tốt.

Đó mới chỉ là trên mặt trận tấn công, nhưng hàng công của Barca là lý do vì sao mùa trước họ bắt nạt được Real Madrid ở cả 4 trận đối đầu. Họ cần Araujo, và họ cần De Jong hỗ trợ. Flick sẽ không ở dưới sân để đưa ra điều chỉnh nhanh chóng, do đó những gì ông sắp xếp phải đúng ngay từ đầu.