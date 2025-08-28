Chàng thợ điện loại Trần Thanh Lực gây “sốt” giải bi-a tranh vé World Cup

😲 Chàng thợ điện Nguyễn Minh Vũ loại Trần Thanh Lực

Ngày thi đấu 27/8 trong khuôn khổ giải Billiards Carom 3 Băng Gabriels Tour 1 năm 2025 sớm xảy ra cú sốc lớn khi ngay ở lượt trận mở màn của nhánh E, Nguyễn Minh Vũ đã loại ứng viên hàng đầu cho chức vô địch là nhà cựu vô địch World Cup đang xếp hạng 6 thế giới Trần Thanh Lực với tỉ số 30-24 sau 26 lượt cơ.

Nguyễn Minh Vũ (áo trắng) bất ngờ vượt qua Trần Thanh Lực

Được biết, Minh Vũ theo đuổi carom 3 băng chuyên nghiệp khoảng 3 năm. Công việc chính của tay cơ quê Bến Tre (tỉnh Vĩnh Long) là chủ của một cửa hàng thiết bị điện và cũng rất ít khi tham gia các giải đấu lớn.

“Tôi lên TP.HCM để lấy hàng trùng vào dịp giải đấu diễn ra nên quyết định đăng ký tham gia giải. Các bạn tôi ở nhà còn dự đoán tôi sẽ thua với tỉ số bao nhiêu. Tôi rất bất ngờ về kết quả”, Minh Vũ cho biết.

Sau khi loại nhà vô địch World Cup Trần Thanh Lực, Minh Vũ tiếp tục thắng cơ thủ kỳ cựu Đỗ Đức Hiền với tỉ số 30-10 và Nguyễn Hoàng Duy cách biệt 30-14. Đáng tiếc ở lượt trận tranh vé vào vòng 1/8, cơ thủ miền Tây này đã để thua Phạm Quốc Thích với cách biệt 27-30 sau 23 lượt cơ, trận đấu mà Quốc Thích đã có cho mình series 11 điểm.

Dù không thể đi tiếp, màn thể hiện đầy bất ngờ của chàng thợ điện Nguyễn Minh Vũ tại giải đấu này xứng đáng nhận được những lời khen.

✨ Quốc Thích có hiệu suất ghi điểm “khủng”, sáng cửa cho giải Best Game

Đáng chú ý, Quốc Thích cũng đang là tay cơ sáng cửa nhất cho giải thưởng Best Game. Cụ thể, cơ thủ này đã có chiến thắng 30-3 chỉ trong 7 lượt cơ, trong đó có series 14 điểm trước Chí Hùng ở vòng 128 diễn ra sáng cùng ngày, qua đó tạm vươn lên dẫn đầu giải "Best Game" với hiệu suất ghi điểm cực cao là 4,286.

Quốc Thích gây ấn tượng với hiệu suất ghi điểm khá cao

Nhà vô địch Million Cup 2025 cách đây ít ngày Nguyễn Văn Tài thể hiện phong độ tốt khi thắng 30-22 sau 19 lượt cơ, trong đó có series 9 điểm trước Thanh Lộc để đi tiếp. Hai suất còn lại vào vòng 1/8 là Trương Quang Hào và Nguyễn Hữu Trọng.

4 cơ thủ có suất đi tiếp

Trong ngày 28/8, giải sẽ diễn ra các trận đấu ở 2 nhánh G-H để tìm ra 4 suất cuối cùng đi tiếp vào vòng 1/8. Đây chắc chắn sẽ là ngày thi đấu hấp dẫn bậc nhất giải khi có sự xuất hiện của hàng loạt tên tuổi lớn như Trần Quyết Chiến, Bao Phương Vinh, Chiêm Hồng Thái, Nguyễn Đức Anh Chiến, Nguyễn Hữu Thanh, Hồ Hoàng Hùng, Đoàn Minh Kiệt, Đinh Quang Hải, Đỗ Nguyễn Trung Hậu.