Dự đoán tỷ số Cúp C1: Arsenal nhắm mốc 100 chiến thắng, Atletico lung lay hàng thủ

Arsenal - Thanh thế lên cao của "Pháo thủ"

Lần tiếp theo giành chiến thắng tại Champions League sẽ là một sự kiện quan trọng cho Arsenal, và họ sẽ đón tiếp Atletico Madrid trên sân nhà Emirates đêm thứ Ba với mục tiêu này. “Pháo thủ” muốn thắng và họ lại đang có tâm lý tốt vào thời điểm này.

Arsenal đã củng cố ngôi đầu bảng Premier League và họ vẫn đang hoàn hảo ở Cúp C1

Sau khi thắng Fulham tối thứ Bảy, Arsenal đón thêm tin mừng khi Liverpool thua 1-2 trước MU trong trận derby nước Anh. Kết quả đó khiến Liverpool bị tụt lại trong cuộc đua vô địch, và giờ Arsenal đang hơn Man City 3 điểm ở vị trí đầu bảng. Thầy trò HLV Mikel Arteta giờ sẽ hướng sự chú ý sang đấu trường châu Âu, đấu trường mà họ đã khởi đầu hoàn hảo.

2 trận thắng với cùng tỷ số 2-0 giúp Arsenal là một trong 6 đội đã thắng cả 2 vòng đầu tiên, và chỉ 1 trong 2 đội (bên cạnh Inter Milan) chưa thủng lưới. Với thắng lợi trước Athletic Bilbao, Arsenal đang là đối thủ đáng sợ cho các CLB La Liga khi đã thắng liên tiếp 6 trận trước các đội Tây Ban Nha, điều không ai từng làm được ở Cúp C1.

Với sự tự tin lớn, Arsenal sẽ nhắm tới thắng lợi thứ 100 trong lịch sử dự Cúp C1 của họ, và đội chủ nhà đang không có tổn thất lực lượng mới nào. Điều duy nhất đang gây lo lắng cho các fan là phong độ của Viktor Gyokeres, người đã không ghi bàn trong 7 trận qua.

Atletico - Ghi bàn nhiều vẫn khó bù cho hàng thủ

Arsenal đang thắng liền 11 trận sân nhà ở vòng bảng Champinons League mà không thủng lưới, và họ sẽ cần hàng phòng ngự này để sẵn sàng cho Atletico. “Los Rojiblancos” đã ghi tới 5 bàn trong trận thắng Frankfurt để có thắng lợi đầu tiên, sau khi đã thua kịch tính 2-3 trước Liverpool ở vòng đầu. Atletico đã ghi bàn trong tất cả 11 trận mùa này của họ ở mọi đấu trường, nên sẽ không dễ cho Arsenal giữ sạch lưới.

Atletico thắng sát nút Osasuna ở La Liga cuối tuần qua

Vấn đề của Atletico lại nằm ở phía bên kia sân, và số bàn thua của Atletico đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả của đội bóng này. Atletico đặc biệt chơi dở trên sân khách, hòa 3 và thua 2 khi không đá ở Metropolitano.

Trước thềm chuyến thăm London, Atletico mất Nico Gonzalez do chấn thương đầu trong khi tiền vệ Johnny Cardoso tiếp tục vắng mặt do đau mắt cá. Họ có sự trở lại của trung vệ Clement Lenglet, nhưng vấn đề phòng thủ của Atletico có vẻ đến từ khâu tổ chức chứ không phải do nhân sự.

Atletico Madrid chỉ thắng Osasuna 1-0 và họ cần đến Jan Oblak trổ tài liên tục để không thủng lưới. Mặc dù có hàng công luôn biết cách ghi bàn cả do chất lượng lẫn sự đa dạng trong cách chơi của những lựa chọn HLV Diego Simeone sở hữu, Atletico không còn là tập thể phòng ngự chặt chẽ của trước đây. Arsenal do đó đủ sức giữ lại 3 điểm, dù David Raya có thể sẽ để thủng lưới.

Đội hình dự kiến:

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Eze, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Martinelli.

Atletico Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; Simeone, Barrios, Gallagher, Almada; Griezmann, Alvarez.

Dự đoán: Arsenal thắng 3-1.