Hoàng "Sao" lần thứ 2 vô địch bi-a Reyes Cup, mang hơn 500 triệu đồng về nhà

Cơ thủ số 1 của billiards pool Việt Nam, Dương Quốc Hoàng thi đấu thăng hoa cùng tuyển châu Á, lần thứ hai liên tiếp đăng quang tại Reyes Cup 2025. Với màn trình diễn đỉnh cao, anh đã giúp đội nhà bảo vệ ngôi vương và mang về khoản tiền thưởng hơn 500 triệu đồng, khẳng định đẳng cấp ngôi sao hàng đầu của billiards Việt Nam.

Hoàng "Sao" (thứ 2 từ trái sang) cùng đội châu Á lần thứ hai vô địch cúp đồng đội bi-a Reyes Cup

🔥 Phong độ áp đảo tại Manila

Lọa trận đấu chung kết của Reyes Cup năm nay diễn ra tại Manila, Philippines, chứng kiến đội tuyển châu Á đánh bại đội tuyển Thế giới với tỉ số cách biệt 11-3. Trong chiến thắng đáng nhớ này, Dương Quốc Hoàng đóng góp nhiều điểm quan trọng, một chiến thắng đôi cùng Johann Chua trước bộ đôi Fedor Gorst - Skyler Woodward và một chiến thắng áp đảo 5-1 ở trận đơn trước Skyler Woodward.

Cú đánh “cân băng ngắn” đầy tinh tế cùng khả năng kiểm soát thế trận của anh đã tạo nên những khoảnh khắc bùng nổ, góp phần giúp đội châu Á áp đảo ngay từ đầu và duy trì lợi thế cho đến khi nâng cao chiếc cúp vô địch.

Đây là năm thứ hai liên tiếp Hoàng "Sao" cùng đội tuyển châu Á bước lên ngôi vương tại Reyes Cup, giải đấu danh giá mang tên huyền thoại Efren Reyes. Mỗi cơ thủ trong đội vô địch nhận được phần thưởng 20.000 USD (tương đương hơn 500 triệu đồng), đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Hoàng “Sao”.

Năm 2024, anh cũng đã góp phần quan trọng giúp đội tuyển châu Á đăng quang lần đầu tiên. Việc bảo vệ thành công danh hiệu năm 2025 càng khẳng định vị thế sức mạnh của bi-a châu Á.

Manas, cơ thủ 18 tuổi tới từ Philippines là ngôi sao xuất sắc nhất giải đấu

🚀 Chặng đường thăng hoa của đội tuyển châu Á

Ngay từ ngày thi đấu mở màn tại Manila, đội tuyển châu Á đã thể hiện sức mạnh áp đảo. Carlo Biado vượt qua Moritz Neuhausen 5-3, bộ đôi Aloysius Yapp - AJ Manas thắng áp đảo 5-2, và đặc biệt, trận thắng 5-4 của Hoàng - Chua trước Gorst - Woodward đã đưa đội tuyển châu Á toàn thắng 4 trận đầu tiên.

Sang ngày thứ ba, Hoàng tiếp tục tỏa sáng với chiến thắng 5-1 trước Woodward, góp phần đưa tỷ số chung cuộc lên 9-1. Sự ổn định của các cơ thủ như Yapp, Biado, Chua và Manas đã giúp đội tuyển châu Á chỉ còn cách chức vô địch 2 điểm.

Ngày thi đấu cuối, dù đội Thế giới có những nỗ lực đáng ghi nhận, nhưng các chiến thắng then chốt của Yapp và cặp Biado – Manas đã dập tắt mọi hy vọng lội ngược dòng. Đội tuyển châu Á chính thức nâng cao chiếc cúp Reyes Cup lần thứ hai liên tiếp, khẳng định vị thế “độc tôn” sau 2 lần Reyes Cup diễn ra.

Dù không còn Efren Reyes trên băng ghế chỉ đạo, nhưng dưới sự dẫn dắt của Francisco Bustamante, đội tuyển châu Á vẫn thể hiện sức mạnh vượt trội. Báo chí Philippines như ONE Sports gọi đội tuyển này là “Bất khả chiến bại”, ca ngợi kỹ năng hoàn hảo và sự gắn kết hiếm có.