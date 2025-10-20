Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Sinner bất lực bám đuổi Alcaraz, Sabalenka - Swiatek nhận án phạt (Bảng xếp hạng tennis 20/10)

Sự kiện: ATP Tour Jannik Sinner Carlos Alcaraz

(Tin thể thao, tin tennis) Cuộc đua ngôi số 1 quần vợt thế giới dường như đã ngã ngũ khi Jannik Sinner thừa nhận không thể bắt kịp Carlos Alcaraz, trong khi làng WTA rúng động vì án phạt hàng loạt ngôi sao hàng đầu.

  

🎾 Sinner “ngước nhìn” Alcaraz trong cuộc đua số 1

Cuộc đua cho ngôi số 1 thế giới cuối năm 2025 gần như đã ngã ngũ khi Jannik Sinner thừa nhận “không thể bắt kịp” Carlos Alcaraz trong phần còn lại của mùa giải. Tay vợt người Ý dường như đã chấp nhận “nhường ngôi” số 1 thế giới 2025 cho đối thủ.

Sinner (áo trắng) thừa nhận khó cạnh tranh số 1 ATP cuối năm với Alcaraz (áo hồng)

Sinner (áo trắng) thừa nhận khó cạnh tranh số 1 ATP cuối năm với Alcaraz (áo hồng)

“Với tình hình hiện tại, điều đó là bất khả thi. ATP Finals tổ chức tại Ý sẽ là một động lực lớn cho tôi, nhưng khoảng cách điểm hiện tại là quá xa”, Sinner chia sẻ khi được hỏi về cơ hội kết thúc năm với ngôi số 1.

Alcaraz đang dẫn đầu bảng xếp hạng ATP với 11.340 điểm, hơn Sinner 1.340 điểm. Trong cuộc đua đến ATP Finals 2025 tại Turin, khoảng cách này còn rõ rệt hơn, 11.040 điểm cho Alcaraz so với 8.500 điểm của Sinner.

Chiến thắng tại US Open năm nay giúp Alcaraz đòi lại ngôi số 1 thế giới sau 65 tuần thống trị của Sinner và mở toang cánh cửa để "Carlitos" trở thành tay vợt số 1 cuối năm lần thứ hai trong sự nghiệp (sau năm 2022). Hôm nay (20/10) cũng đánh dấu tuần thứ 43 giữ ngôi số 1 ATP của Alcaraz, qua đó anh đã san bằng kỷ lục của huyền thoại Gustavo Kuerten (Brazil).

Sinner từng vươn lên số 1 thế giới vào tháng 6/2024, khởi đầu bằng chức vô địch Australian Open 2024 và chuỗi thành tích ấn tượng tại Rotterdam cùng Miami. Anh kết thúc năm 2024 với tư cách tay vợt số 1 thế giới và giữ ngôi này suốt 65 tuần. Tuy nhiên, sau thất bại trước Alcaraz tại US Open 2025, anh bị truất ngôi.

Bảng xếp hạng ATP đơn nam tuần này chứng kiến ít biến động ở nhóm đầu, nhưng có một số thay đổi đáng chú ý ở khu vực giữa và cuối top 30.

Alcaraz, Sinner và Zverev tiếp tục giữ vững ba vị trí dẫn đầu mà không có sự thay đổi về điểm số. Ở top 10, Holger Rune (+1) vươn lên hạng 10, trong khi Karen Khachanov tụt 3 bậc xuống hạng 13, đây là sự dịch chuyển lớn nhất trong top đầu tuần này. Casper Ruud và Felix Auger Aliassime đều tăng 1 bậc, cùng có 3.145 điểm.

Ở nhóm giữa, Alejandro Davidovich Fokina (+2) có bước tiến lên hạng 18, trong khi Tommy Paul (-2) rơi xuống hạng 20.

Top 30, Ugo Humbert (+1), Arthur Rinderknech (+1) và Arthur Fils (+1) đều cải thiện vị trí, còn Stefanos Tsitsipas (-1) và Tallon Griekspoor (-1), tụt hạng nhẹ.

Các ngôi sao hàng đầu WTA bị phạt vì vi phạm quy định WTA

Hai tay vợt số 1 và số 2 thế giới, Aryna Sabalenka và Iga Swiatek một lần nữa bị phạt vì không tham dự đủ số giải WTA 500 bắt buộc. Theo quy định, các tay vợt phải tham gia tối thiểu 6 giải WTA 500 mỗi năm. Tuy nhiên, Sabalenka và Swiatek mới chỉ góp mặt ở 3 giải, dẫn đến việc bị trừ điểm trong BXH cập nhật ngày 20/10.

Sabalenka và Swiatek bị phạt nhưng số điểm trừ không đáng kể

Sabalenka và Swiatek bị phạt nhưng số điểm trừ không đáng kể

Sabalenka bị trừ 10 điểm, Swiatek mất 65 điểm, nhưng thứ hạng của họ không thay đổi. Sabalenka vẫn giữ ngôi số 1 với 10.390 điểm, Swiatek xếp hạng nhì (8.703 điểm).

Không chỉ hai ngôi sao này, Coco Gauff (-10 điểm), Amanda Anisimova (-10 điểm) và Madison Keys (-65 điểm) cũng bị phạt do mắc cùng lỗi. Tuy nhiên, mức phạt này không làm thay đổi đáng kể cục diện top đầu BXH.

Mùa giải chỉ còn lại giải đấu lớn nhất là WTA Finals, nơi tối đa 1.500 điểm có thể giúp Swiatek thu hẹp khoảng cách. Nhưng với cách biệt hiện tại, Sabalenka gần như nắm chắc ngôi “Nữ hoàng” làng quần vợt năm nay.

Bảng xếp hạng tennis đơn Nam - ATP

TT

Tay vợt

Tuổi

+-XH so với

tuần trước

Điểm

1

Carlos Alcaraz (Tây Ban Nha)

22

0

11.340

2

Jannik Sinner (Ý)

24

0

10.000

3

Alexander Zverev (Đức)

28

0

5.930

4

Taylor Fritz (Mỹ)

27

0

4.645

5

Novak Djokovic (Serbia)

38

0

4.580

6

Ben Shelton (Mỹ)

23

0

4.100

7

Alex de Minaur (Úc)

26

0

3.935

8

Lorenzo Musetti (Ý)

23

0

3.685

9

Jack Draper (Anh)

23

0

3.590

10

Holger Rune (Đan Mạch)

22

+1

3.180

11

Casper Ruud (Na Uy)

26

+1

3.145

12

Felix Auger-Aliassime (Canada)

25

+1

3.145

13

Karen Khachanov (Nga)

29

-3

2.950

14

Daniil Medvedev (Nga)

29

0

2.810

15

Andrei Rublev (Nga)

28

0

2.560

16

Alexander Bublik (Kazakhstan)

28

0

2.430

17

Jiri Lehecka (Cộng hòa Cộng hòa Séc)

23

0

2.415

18

Alejandro Davidovich Fokina (Tây Ban Nha)

26

+2

2.285

19

Jakub Mensik (Thủ môn)

20

0

2.265

20

Tommy Paul (Mỹ)

28

-2

2.110

21

Francisco Cerundolo (Argentina)

27

0

2.085

22

Flavio Cobolli (Ý)

23

0

1,975

23

Denis Shapovalov (Canada)

26

0

1,928

24

Ugo Humbert (Pháp)

27

+1

1.880

25

Stefanos Tsitsipas (Hy Lạp)

27

-1

1,725

26

Luciano Darderi (Ý)

23

0

1.649

27

Arthur Rinderknech (Pháp)

30

+1

1.590

28

Tallon Griekspoor (Hà Lan)

29

-1

1,565

29

Frances Tiafoe (Mỹ)

27

0

1.560

30

Arthur Fils (Pháp)

21

+1

1.560

...

38

Learner Tien (Mỹ)

19

0

1.316

...

46

Joao Fonseca (Brazil)

19

-1

1.129

Bảng xếp hạng tennis đơn Nữ - WTA

TT

Tay vợt

Tuổi

+-XH so với

tuần trước

Điểm

1

Aryna Sabalenka (Belarus)

27

0

10.390

2

Iga Swiatek (Ba Lan)

24

0

8.703

3

Coco Gauff (Mỹ)

21

0

7.863

4

Amanda Anisimova (Mỹ)

24

0

5.914

5

Jessica Pegula (Mỹ)

31

0

5.183

6

Jasmine Paolini (Ý)

29

+2

4.525

7

Elena Rybakina (Kazakhstan)

26

+2

4.505

8

Madison Keys (Mỹ)

30

-1

4.395

9

Mirra Andreeva (Nga)

18

-3

4.319

10

Ekaterina Alexandrova (Nga)

30

0

3.375

11

Zheng Qinwen (Trung Quốc)

23

0

3.028

12

Clara Tauson (Đan Mạch)

22

0

2.789

13

Belinda Bencic (Thụy Sĩ)

28

+1

2.662

14

Elina Svitolina (Ukraine)

31

-1

2.605

15

Emma Navarro (Mỹ)

24

0

2.515

16

Naomi Osaka (Nhật Bản)

28

0

2.497

17

Linda Noskova (Cộng hòa Séc)

20

0

2.376

18

Liudmila Samsonova (Nga)

26

0

2.209

19

Diana Shnaider (Nga)

21

0

2.191

20

Elise Mertens (Bỉ)

29

+1

1.969

21

Karolina Muchova (Cộng hòa Séc)

29

-1

1.888

22

Leylah Fernandez (Canada)

23

+5

1.869

23

Victoria Mboko (Canada)

19

+1

1.806

24

Jelena Ostapenko (Latvia)

28

+1

1.800

25

Sofia Kenin (Mỹ)

26

+1

1.719

26

Paula Badosa (Tây Ban Nha)

27

-3

1.676

27

Marta Kostyuk (Ukraine)

23

+1

1.659

28

Dayana Yastremska (Ukraine)

25

+2

1.604

29

Emma Raducanu (Anh)

22

0

1.563

30

Veronika Kudermetova (Nga)

28

+1

1.558

Theo Nguyễn Hưng

Nguồn: [Link nguồn]

20/10/2025 15:17 PM (GMT+7)
