“Thiên tài bi-a” Caudron vô địch thế giới, thứ hạng cơ thủ Việt Nam thay đổi ra sao?

🔥 “Thiên tài bi-a” vô địch thế giới thuyết phục

Frederic Caudron đã trở thành tay cơ xuất sắc nhất của giải billiards carom 3 băng vô địch thế giới (World Championship) 2025 tổ chức tại Bỉ. Trong trận chung kết diễn ra vào rạng sáng ngày 19/10, “thiên tài bi-a” người Bỉ đã thắng đồng hương Eddy Merckx với tỉ số 50-47 sau 32 lượt cơ, trong đó có series 12 điểm.

Siêu sao Caudron vô địch World Championship

Đây là giải đấu mà Frederic Caudron thể hiện phong độ “hủy diệt”. Tại tứ kết, ông thắng áp đảo 50-24 chỉ sau 16 lượt cơ trước nhà đương kim vô địch World Cup Martin Horn. Đến bán kết, ông tiếp tục vượt qua “ngựa ô” người Áo Arnim Kahofer với cách biệt 50-14 sau 22 lượt cơ.

🎯 Bảng xếp hạng thế giới thay đổi ra sao?

Ngay sau khi giải đấu kết thúc, Hiệp hội carom thế giới (UMB) đã cập nhật bảng xếp hạng (BXH) mới nhất của các cơ thủ. Với 80 điểm được cộng thêm sau chức vô địch, siêu sao Frederic Caudron đã tăng 6 bậc, từ hạng 15 lên hạng 9 thế giới với tổng 259 điểm.

Bảng xếp hạng thứ hạng sau World Championship

Với việc dừng bước ở top 32 của giải, Trần Quyết Chiến (tổng điểm 314 điểm) đã rơi 2 bậc xuống vị trí thứ 5. Đáng chú ý, khoảng cách của cơ thủ số 1 Việt Nam với các tay cơ trong top 2 là rất ít. Ngoại trừ Dick Jaspers (394 điểm) giữ vững ngôi số 1 với điểm số tương đối lớn, Cho Myung Woo (322 điểm), Eddy Merckx (320 điểm) và Tayfun Tasdemir (314 điểm) đều ở rất gần Quyết Chiến.

Trần Thanh Lực (233 điểm) không thể bảo vệ ngôi á quân World Championship 2024, bị trừ khá nhiều điểm số. Anh tụt từ hạng 7 xuống hạng 11 thế giới. Mặc dù vào đến vòng 16, Bao Phương Vinh cũng giảm 1 bậc xuống vị trí thứ 13. Ngoài ra, Chiêm Hồng Thái giảm 1 bậc xuống hạng 19 thế giới. Chặng World Cup tiếp theo sẽ diễn ra từ ngày 3-9/11 tại Hàn Quốc.