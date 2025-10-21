U22 Việt Nam đối đầu thử thách

Dưới thời HLV Kim Sang-sik, đội tuyển U22 Việt Nam được tạo điều kiện hội quân và tập luyện cùng đội tuyển quốc gia trong những đợt FIFA Days. Các cầu thủ trẻ cũng được trao cơ hội du đấu, tập huấn ở những nền bóng đá phát triển tại khu vực châu Á.

Nhiều tín hiệu tích cực

U22 Việt Nam hiện có lực lượng hùng hậu, với bộ khung là những cầu thủ trẻ giàu kinh nghiệm thi đấu V-League. Bên cạnh đó, ban huấn luyện cũng mạnh dạn thử nghiệm nhiều "tân binh", bao gồm các cầu thủ Việt kiều xuất thân từ những "lò" đào tạo danh tiếng ở châu Á.

Tháng 10-2025, 8 cầu thủ thuộc lứa U22 đã được HLV Kim Sang-sik đôn lên tuyển Việt Nam tham dự 2 trận đấu với tuyển Nepal trong khuôn khổ các lượt trận bảng F, vòng loại cuối Asian Cup 2027. Được trao cơ hội thi đấu quốc tế, thủ thành Trung Kiên, hậu vệ Hiểu Minh, tiền vệ Văn Khang, tiền đạo Đình Bắc và Thanh Nhàn đều thể hiện sự nhiệt huyết, khát khao cống hiến và bộc lộ hết khả năng nhằm "ghi điểm" với ban huấn luyện đội tuyển quốc gia. Trong khi đó, Xuân Bắc, Phi Hoàng và Nhật Minh dù chưa có dịp được thi đấu chính thức song đã tích lũy khá nhiều kinh nghiệm trong lần đầu sát cánh cùng các đàn anh ở tuyển Việt Nam.

Cùng thời điểm, tuyển U22 Việt Nam với sự dẫn dắt của quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh cũng gặt hái thành quả bước đầu sau chuyến tập huấn tại Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất, thi đấu 2 trận giao hữu với U23 Qatar. Qua màn cọ xát có chất lượng chuyên môn cao này, U22 Việt Nam không chỉ cải thiện đấu pháp chiến thuật, nâng cao trình độ cầu thủ mà ban huấn luyện còn có dịp rà soát lực lượng, đánh giá năng lực các "tân binh".

Tại SEA Games, Thái Lan là đội giàu thành tích nhất môn bóng đá nam, với 16 lần giành HCV. Dưới thời HLV Park Hang-seo, bóng đá Việt Nam thi đấu thăng hoa ở châu Á và đội trẻ cũng đã 2 lần đăng quang môn bóng đá nam SEA Games vào các năm 2019, 2022. Lần gần nhất, U22 Việt Nam dù được kỳ vọng song chỉ giành HCĐ tại SEA Games 32 - 2023, trong khi HCV thuộc về U22 Indonesia.

U22 Việt Nam sẵn sàng đổi màu huy chương SEA Games 33. (Ảnh: VFF)

Sẵn sàng đổi màu huy chương

HCV môn bóng đá nam SEA Games 33 là mục tiêu mà đoàn quân của HLV Kim Sang-sik nhắm đến. Trước đó, U22 Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc 2 nhiệm vụ trọng điểm trong năm 2025, gồm danh hiệu vô địch Giải U23 Đông Nam Á và giành suất dự VCK U23 châu Á 2026 sau khi toàn thắng ở bảng C vòng loại giải đấu diễn ra trên sân nhà.

Kết quả bốc thăm môn bóng đá nam SEA Games 33 đưa Việt Nam, Malaysia, Lào vào bảng B. Chủ nhà Thái Lan ở bảng A cùng Campuchia, Timor Leste. Bảng C gồm 4 đội: Indonesia, Myanmar, Philippines, Singapore. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt, tính điểm xếp hạng. Ba đội nhất ở mỗi bảng và một đội nhì có thành tích tốt nhất vòng bảng sẽ lọt vào bán kết.

Trong hành trình đăng quang Giải U23 Đông Nam Á 2025, tuyển Việt Nam dễ dàng vượt qua Lào với chiến thắng 3-0 ở vòng bảng. Trong khi đó, Malaysia sớm dừng bước sau vòng đấu bảng. Tuy nhiên, ở giải đấu ấy, U23 Malaysia không có sự chuẩn bị tốt, không tăng cường lực lượng và cũng chỉ sử dụng lứa cầu thủ trẻ tham dự với mục đích tích lũy kinh nghiệm.

Việc U22 Việt Nam và U22 Malaysia ở chung bảng môn bóng đá nam SEA Games 33 được xem là "duyên nợ". Màn chạm trán giữa đội trẻ 2 nước được đánh giá là "chung kết sớm" và kết quả có thể phân định ngôi nhất bảng cùng tấm vé vào bán kết.

Thời gian qua, bóng đá Malaysia đã "lột xác", thăng hạng nhờ chính sách nhập tịch ồ ạt cầu thủ gốc châu Âu, Nam Mỹ. Tuyển Malaysia và tuyển Việt Nam nằm chung bảng F vòng loại Asian Cup 2027, cũng cạnh tranh gay gắt một suất tham dự vòng chung kết giải đấu sẽ diễn ra ở Ả Rập Saudi.

Tuy nhiên, LĐBĐ Malaysia (FAM) đã khiến khán giả nhà bức xúc khi bị LĐBĐ Thế giới (FIFA) cáo buộc sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch trái phép trong trận thắng tuyển Việt Nam 4-0 ở vòng loại Asian Cup 2027. Tuyển Malaysia đối mặt với án phạt nặng, có thể bị xử thua, trừ điểm hoặc loại khỏi vòng loại Asian Cup 2027 nếu FAM kháng cáo bất thành.

Tương tự tuyển quốc gia, U22 Malaysia cũng xây dựng bộ khung chính gồm nhiều cầu thủ nhập tịch từ châu Âu hoặc Nam Mỹ. Với lực lượng hùng hậu, Malaysia là 1 trong 4 ứng viên đua tranh tấm HCV bóng đá nam SEA Games 33.

Môn bóng đá nam SEA Games 33 thi đấu từ ngày 3 đến 18-12. Các trận vòng bảng tổ chức ở Songkhla và Chiang Mai. Hai trận bán kết diễn ra trên sân Rajamangala, TP Bangkok. Môn bóng đá nam quy định các đội chỉ sử dụng cầu thủ lứa U22 (sinh từ ngày 1-1-2003 về sau) và không có suất cho cầu thủ quá tuổi.