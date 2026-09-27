Chuyện khó tin ở Asiad 20: Trận cầu lông bắt đầu sau nửa đêm

Một trong những trận đấu được chờ đợi nhất ở vòng 3 đơn nữ cầu lông Asiad 20 đã diễn ra vào thời điểm ít ai nghĩ tới. Yuka Miyazaki, tay vợt Nhật Bản đang đứng thứ 7 thế giới, gặp đối thủ người Ấn Độ Pusarla Venkata Sindhu tại Nhà thi đấu thành phố Ichinomiya, nhưng phải chờ đến 0h08 ngày 27/9 mới có thể bước vào sân. Trận đấu kết thúc sau 41 phút, lúc 0h49, với chiến thắng 2-0 (21-9, 21-13) dành cho Sindhu.

Tay vợt chủ nhà Yuka Miyazaki.

Đây vốn được xem là cuộc đối đầu đáng chờ đợi của vòng 3. Miyazaki mới 20 tuổi và đang có vị trí thứ 7 trên BXH thế giới, trong khi Sindhu là nhà vô địch thế giới năm 2019 và từng giành HCB đơn nữ tại Olympic Rio 2016. Trước đó trong ngày 26/9, Miyazaki đã thắng Saranga Herlenbatar của Mông Cổ 2-0 với cùng tỷ số 21-5 ở mỗi game để giành quyền đi tiếp.

Vấn đề nằm ở chỗ trận đấu thứ hai của Miyazaki bị đẩy lùi quá xa so với thời gian dự kiến. Cô được xếp thi đấu ở sân số 2 và là trận thứ 17 trong ngày tại sân này. Các trận trước đó kéo dài khiến lịch thi đấu liên tục chậm lại. Theo truyền thông Nhật Bản, thay vì chuyển cặp Miyazaki - Sindhu sang một sân khác còn trống, trận đấu vẫn được tổ chức trên sân số 2.

Lịch chính thức của Ban tổ chức Asiad 20 cho thấy môn cầu lông tại Nhà thi đấu thành phố Ichinomiya ngày 26/9 bắt đầu lúc 09h30, với thời gian kết thúc dự kiến là 20h30. Tuy nhiên, do không được điều chuyển sang sân khác, trận Miyazaki - Sindhu chỉ được bắt đầu lúc 00h08 ngày 27/9.

Khung giờ bất thường khiến cuộc so tài giữa hai tay vợt hàng đầu diễn ra trong bối cảnh gần như không có khán giả. Truyền thông Nhật Bản cho biết khán đài chỉ còn một số ít người theo dõi, trong khi trên mạng xã hội X xuất hiện nhiều ý kiến phản đối cách sắp xếp lịch thi đấu.

Một số ý kiến cho rằng việc để một trận đấu có sự góp mặt của tay vợt chủ nhà diễn ra sau nửa đêm là khó chấp nhận, đồng thời lo ngại về điều kiện thi đấu và thời gian nghỉ ngơi hạn chế của VĐV.

Thắng trận đấu lúc nửa đêm, Sindhu tiếp tục góp mặt ở tứ kết cầu lông đơn nữ Asiad 20 diễn ra ngày 27/9.

Sự việc càng đáng chú ý bởi Miyazaki phải thi đấu hai trận trong cùng ngày 26/9. Sau khi kết thúc cuộc đọ sức với Sindhu lúc 0h49, Miyazaki dừng bước ở nội dung đơn nữ. Trong khi đó, Sindhu tiếp tục góp mặt ở tứ kết ngày 27/9.

Lịch thi đấu chính thức của môn cầu lông tại Asiad 20 quy định các trận tứ kết đơn nữ diễn ra trong ngày 27/9. Hy vọng, lần này tay vợt người Ấn Độ sẽ không phải trải qua một trận chiến vào lúc nửa đêm như thế nữa.