Nóng Ronaldo rời ĐT Bồ Đào Nha, nguy cơ giã từ sự nghiệp quốc tế

Ronaldo sớm rời ĐT Bồ Đào Nha

Thông tin gây chấn động xuất phát từ Đan Mạch khi Cristiano Ronaldo quyết định rời đội tuyển Bồ Đào Nha, dù chiến dịch UEFA Nations League vẫn còn hai trận đấu chưa kết thúc.

Đội trưởng và biểu tượng lớn nhất của bóng đá Bồ Đào Nha đã rời khách sạn bằng một chiếc xe van màu đen của Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha tại sân Parken. Sau đó, anh dự kiến lên máy bay riêng trở về Madrid.

Theo kế hoạch của ban huấn luyện, Ronaldo vẫn nằm trong danh sách thi đấu nhưng sẽ phải bắt đầu trận đấu từ băng ghế dự bị. HLV Jorge Jesus cho rằng việc lựa chọn đội hình xuất phát dựa trên yêu cầu chiến thuật của từng trận đấu, đồng thời nhấn mạnh mọi cầu thủ trong đội tuyển đều phải chấp nhận quyết định của HLV trưởng.

Quyết định này được đưa ra chỉ vài ngày sau trận thắng Na Uy 2-1, khi Ronaldo cũng không được tung vào sân dù đã khởi động trong hiệp hai. Đây là lần hiếm hoi trong gần hai thập kỷ Ronaldo không thi đấu một phút nào cho đội tuyển Bồ Đào Nha trong một trận chính thức khi hoàn toàn khỏe mạnh và có tên trong danh sách đăng ký.

Sự việc xảy ra chỉ ít phút sau khi HLV Jorge Jesus – người từng dẫn dắt Ronaldo tại CLB Al Nassr và cùng anh giành chức vô địch Saudi Arabia – khẳng định không có bất kỳ vấn đề nào với tiền đạo này.

Trước đó, ông còn cho biết Ronaldo sẽ trở lại tập luyện tại Copenhagen: “Hôm qua, cậu ấy không từ chối tập luyện. Francisco Conceição không tập vì chấn thương, João Félix cũng vậy vì chúng tôi muốn giảm tải sự mệt mỏi. Cristiano Ronaldo thực hiện các bài tập trong phòng gym. Hôm nay cậu ấy sẽ tập luyện. Đây là ngày thứ tư, vì vậy cậu ấy sẽ ra sân tập.”

Tuy nhiên, thực tế diễn ra hoàn toàn khác khi Ronaldo rời đội tuyển ngay sau đó.

HLV Jorge Jesus khẳng định quyền quyết định thuộc về ông

Trước khi xảy ra cuộc chia tay bất ngờ này, HLV Jorge Jesus xác nhận ông đã có cuộc gặp riêng với Ronaldo vào tối thứ Ba. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cho biết mọi chuyện đã được giải quyết trước bữa tối.

Dù vậy, ông cũng nhấn mạnh quan điểm cứng rắn về quyền quyết định trong đội tuyển: “Tôi có thể hứa bất cứ điều gì. Tôi là HLV. Tôi đã nói với cầu thủ rằng cậu ấy sẽ không thi đấu. Tôi sẽ để cậu ấy trên băng ghế dự bị. Nếu tôi cần cậu ấy trong 30 phút, cậu ấy sẽ vào sân; nếu không, thì không. Không một cầu thủ nào có thể khiến tôi thay đổi quyết định. Không phải cậu ấy, không phải bất kỳ ai trong bóng đá. Không một chủ tịch nào. Tuyệt đối không ai.”

Mâu thuẫn bắt nguồn từ trận đấu với Na Uy

Nguồn cơn của căng thẳng bắt đầu từ trận đấu tại Oslo giữa Na Uy và Bồ Đào Nha trong khuôn khổ Nations League.

Ở trận đấu này, Ronaldo bất ngờ phải ngồi dự bị khi HLV Jorge Jesus trao suất đá chính cho João Félix và Gonçalo Ramos. Quyết định này mang lại hiệu quả khi cả hai cầu thủ đều ghi bàn, giúp Bồ Đào Nha giành chiến thắng 2-1.

Tuy nhiên, Ronaldo không được tung vào sân trong suốt trận đấu, ngoại trừ khoảng thời gian khởi động ở hiệp hai.

Sau trận thắng, CR7 lập tức đi vào phòng thay đồ và không tham gia buổi tập phục hồi cùng nhóm cầu thủ dự bị vào ngày hôm sau. HLV Jorge Jesus sau đó giải thích rằng đây là điều “bình thường” đối với Ronaldo.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha phải can thiệp

Điều khiến dư luận Bồ Đào Nha đặc biệt chú ý là việc Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha Pedro Proença thay đổi lịch trình để bay tới Copenhagen gặp trực tiếp Cristiano Ronaldo và HLV Jorge Jesus.

Cuộc gặp giữa ba bên diễn ra vào sáng thứ Tư nhằm giải quyết tình hình xung quanh đội trưởng đội tuyển quốc gia.

Tuy nhiên, sau những diễn biến bất ngờ tiếp theo, Ronaldo vẫn quyết định rời đội tuyển, mở ra dấu hỏi lớn về tương lai của anh trong màu áo Bồ Đào Nha.