Bảng xếp hạng huy chương nhóm Đông Nam Á ở ASIAD: Việt Nam có HCV thứ 2, đứng thứ mấy?

🚀 🥇 Thái Lan tăng tốc mạnh mẽ với 3 tấm HCV trong một ngày

Trong ngày 29/9, đoàn thể thao Thái Lan có ngày thi đấu nổi bật khi giành liên tiếp 3 HCV, qua đó tiếp tục củng cố vị trí dẫn đầu khu vực Đông Nam Á.

Bảng xếp hạng huy chương nhóm Đông Nam Á tại ASIAD 2026 sau ngày thi đấu 29/9

Ở môn cầu mây, đội tuyển Thái Lan thắng Malaysia 2-0 ở nội dung đồng đội nam, bảo vệ thành công HCV và lần thứ 7 vô địch nội dung này. Tại môn esports, nội dung PUBG Mobile, đội tuyển Thái Lan đạt 128 điểm, giành HCV, xếp trên Trung Quốc (114 điểm).

Tấm HCV còn lại đến từ môn cầu lông. Kunlavut Vitidsarn đánh bại Loh Kean Yew (Singapore) với tỷ số 2-0 (21-12, 21-16), trở thành tay vợt nam Thái Lan đầu tiên giành HCV đơn tại một kỳ ASIAD.

Thành tích ấn tượng này giúp Thái Lan nâng tổng số huy chương lên 12 HCV, 9 HCB và 12 HCĐ. Không chỉ bỏ xa các đối thủ trong khu vực Đông Nam Á, Thái Lan còn vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng tổng sắp ASIAD 2026, kém đội xếp thứ 4 là Uzbekistan 2 HCV và hơn Bahrain 1 HCV.

⚡ 🔥 Indonesia và Philippines cùng có HCV, vượt mặt Singapore

Malaysia có thêm 2 HCB trong ngày thi đấu 29/9, nâng thành tích lên 6 HCV, 5 HCB và 9 HCĐ. Malaysia tiếp tục đứng thứ 2 Đông Nam Á, nhưng tụt 1 bậc xuống vị trí thứ 11 trên bảng tổng sắp toàn đoàn.

Ngày thi đấu này cũng chứng kiến Indonesia và Philippines cùng giành thêm 1 HCV. Với thành tích 3 HCV, 7 HCB và 20 HCĐ, Indonesia đứng thứ 3 khu vực. Philippines xếp thứ 4 với 3 HCV, 3 HCB và 12 HCĐ.

Do không giành thêm HCV, Singapore rơi xuống vị trí thứ 5 Đông Nam Á với 2 HCV, 6 HCB và 3 HCĐ.

✨ 🏃‍♂️ Thể thao Việt Nam có HCV thứ 2

Đáng chú ý, đoàn thể thao Việt Nam đã có HCV thứ 2 tại ASIAD 2026. Hai nữ VĐV cầu mây Nguyễn Thị Thu Trang và Nguyễn Thị Khánh Ly mang về tấm HCV ở nội dung đôi nữ, qua đó giúp đoàn Việt Nam cải thiện thành tích huy chương.

Đoàn Việt Nam có thêm 1 HCV

Tuy nhiên, với tổng thành tích 2 HCV, 1 HCB và 17 HCĐ, đoàn Việt Nam vẫn đứng thứ 6 trong nhóm Đông Nam Á, chưa thể vượt qua Singapore. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Myanmar (1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ), Campuchia (4 HCĐ) và Brunei (1 HCĐ).

Ở ngày thi đấu 30/9, đoàn thể thao Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục cạnh tranh huy chương khi các VĐV bước vào tranh tài ở judo và vật.