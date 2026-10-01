Nhà báo Bồ Đào Nha chỉ trích Ronaldo vì bỏ đội tuyển, tuyên bố CR7 đã hết thời

Trong bài viết trên A Bola, Delgado cho rằng Ronaldo, ở tuổi 41, vẫn có thể đóng góp cho đội tuyển bằng kinh nghiệm, sức hút cá nhân và khả năng thi đấu trong một số khoảng thời gian nhất định. Tuy nhiên, ông cho rằng Ronaldo không chấp nhận vai trò hạn chế hơn trong đội hình.

Delgado thừa nhận những thống kê lịch sử của Ronaldo trong màu áo Bồ Đào Nha đã đưa anh trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. Tuy nhiên, theo ông, những thành tích đó không đồng nghĩa với việc Ronaldo có quyền đá chính mãi mãi.

Nhà báo José Manuel Delgado cho rằng Ronaldo quá "tham quyền cố vị"

“Một sự tiếp tục không còn cơ sở”

Delgado tiết lộ rằng ông từng khuyên Ronaldo chia tay đội tuyển sau World Cup 2022. Theo cây bút này, khoảng cách giữa những gì Ronaldo mong muốn và những gì cơ thể anh còn có thể đáp ứng ngày càng trở nên rõ ràng.

Sau World Cup 2026, Delgado đưa ra hai phép so sánh để mô tả tình trạng hiện tại của Ronaldo. Một là Rudolf Nureyev, huyền thoại ballet từng khiến khán giả say mê trong thời kỳ đỉnh cao nhưng sự trở lại nhiều năm sau đó lại mang đến cảm giác đau lòng cho người xem.

So sánh thứ hai là Dorian Gray, nhân vật trong tiểu thuyết nổi tiếng của Oscar Wilde, người nhất quyết không chấp nhận sự trôi đi của thời gian.

Theo Delgado, Ronaldo trong những năm qua đã đánh mất phần lớn tốc độ từng khiến anh trở thành một trong những cầu thủ nguy hiểm nhất thế giới. Mối quan hệ giữa Ronaldo và trái bóng cũng không còn như trước.

Vì vậy, việc anh tiếp tục khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha trong những mùa giải gần đây, theo Delgado, không còn có thể được lý giải bằng những đóng góp mà Ronaldo từng mang lại.

Sự khởi đầu của “kỷ nguyên Jesus”

Delgado sau đó chuyển sự chú ý sang giai đoạn được ông gọi là “kỷ nguyên Jesus”. HLV người Bồ Đào Nha Jorge Jesus từng dẫn dắt Ronaldo tại Al-Nassr. Theo Delgado, Jesus đã nhận ra rằng đội tuyển Bồ Đào Nha không thể phát huy sức mạnh tối đa khi “ông chủ” Ronaldo đóng góp quá ít cho nhiệm vụ phòng ngự, trong khi ở mặt trận tấn công, anh cũng không còn duy trì được tốc độ, kỹ năng và khả năng phản ứng như trước.

Việc Ronaldo phải ngồi dự bị trong trận gặp Na Uy, trước khi Gonçalo Ramos ghi bàn quyết định chiến thắng, theo Delgado, đã cho thấy rõ sự thay đổi đang diễn ra bên trong đội tuyển.

Vấn đề, theo cây bút của A Bola, không còn nằm ở việc Jesus đã nói gì hay làm gì với Ronaldo vì đơn giản là: “Thời của Ronaldo đã qua".

José Manuel Delgado ủng hộ "kỷ nguyên Jesus", tuyên bố Ronaldo đã hết thời

“Không ai có thể giành chiến thắng một mình”

Ở phần cuối bài viết, Delgado khẳng định ông vẫn biết ơn Ronaldo vì tất cả những gì siêu sao này đã cống hiến cho bóng đá Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, cựu thủ môn này đồng thời cho rằng cựu ngôi sao Real Madrid hiện đã trở thành một gánh nặng về mặt chuyên môn đối với đội tuyển.

Delgado cũng chỉ trích cách Ronaldo rời khỏi đợt tập trung của đội tuyển và cho rằng giai đoạn hiện tại đòi hỏi những cầu thủ được Jesus lựa chọn phải chứng minh một nguyên lý căn bản của bóng đá: “Không ai có thể giành chiến thắng một mình, bất kể người đó mang tên gì".