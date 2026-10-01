Hé lộ buổi họp báo "dậy sóng" khiến Ronaldo rời ĐT Bồ Đào Nha

Jorge Jesus tiết lộ đã thống nhất kế hoạch với Ronaldo từ trước

Trước trận đấu với Đan Mạch tại UEFA Nations League, khi Ronaldo không tham gia các buổi tập cùng toàn đội mà chỉ tập riêng trong phòng gym. Sau đó, HLV Jorge Jesus trực tiếp giải thích về quyết định không sử dụng Ronaldo trong hai trận đấu đầu tiên gặp Na Uy và Đan Mạch.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cho biết ông đã trao đổi với Ronaldo trước khi đưa ra kế hoạch, tương tự như cách ông làm với Bruno Fernandes.

“Đúng là tôi đã nói chuyện với cậu ấy. Chúng tôi đã xây dựng một kế hoạch, giống như với Bruno Fernandes. Tôi nói với Cris rằng cậu ấy sẽ không thi đấu ở trận gặp Na Uy cũng như trận gặp Đan Mạch.”

HLV Jorge Jesus nhấn mạnh ông hiểu rất rõ tình trạng thể lực của Ronaldo sau một năm làm việc cùng anh tại Al Nassr.

“Tôi không phải chỉ mới đến đội tuyển cách đây ba tháng rồi bất ngờ làm việc với cậu ấy. Tôi hiểu rất rõ tình trạng thể chất của Cris. Tôi đã biết điều này từ thời điểm ở Saudi Arabia, khi đội bóng phải thi đấu ba ngày một trận, Ronaldo hiếm khi chơi trọn vẹn các trận liên tiếp.”

Ông cũng cho biết Ronaldo có thói quen không tập luyện trong ngày đầu hoặc ngày thứ hai sau mỗi trận đấu.

“Cris không bao giờ tập luyện vào ngày đầu tiên hoặc ngày thứ hai sau một trận đấu. Tôi đã trao đổi điều đó với cậu ấy.”

“Ronaldo chưa từng từ chối quyết định của HLV”

Jorge Jesus khẳng định Ronaldo đã chấp nhận hoàn toàn quyết định chuyên môn và không có hành động phản đối nào.

“Trong cuộc họp báo đầu tiên ở Bồ Đào Nha, cậu ấy từng nói: ‘Nếu tôi được thi đấu, nếu tôi phải ngồi dự bị, tôi sẽ ở lại. Điều gì HLV muốn, tôi sẽ làm theo’. Cậu ấy chưa bao giờ từ chối bất cứ điều gì.”

Theo HLV Jorge Jesus, kế hoạch ban đầu là Ronaldo sẽ không đá hai trận đầu tiên, nhưng ông vẫn để ngỏ khả năng thay đổi tùy theo diễn biến trận đấu.

“Có thể tôi đã cần cậu ấy trong những phút cuối trận. Nhưng trận đấu đã đưa ra câu trả lời khác và tôi quyết định không đưa cậu ấy vào sân. Đó mới là điểm quan trọng.”

HLV Bồ Đào Nha: “Ronaldo không phải lý do tôi có mặt ở đây”

Trước khi trả lời các câu hỏi liên quan đến Ronaldo, Jorge Jesus cũng nhấn mạnh trọng tâm của buổi họp báo là trận đấu với Đan Mạch: “Điều quan trọng nhất là mục tiêu của chúng tôi tại Copenhagen. Chúng tôi phải tôn trọng đối thủ, bởi Đan Mạch là một đội bóng mạnh. Nhiệm vụ của chúng tôi là giành chức vô địch Nations League.”

HLV trưởng Bồ Đào Nha khẳng định ông không chỉ có một cầu thủ trong đội hình: “Tôi không chỉ có một cầu thủ, tôi có 23 cầu thủ. Ronaldo không phải lý do chính tôi có mặt ở đây. Lý do chính là trận đấu với Đan Mạch và vai trò của tôi trên cương vị HLV trưởng.”