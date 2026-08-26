“Nữ thần cầu lông” Nhật Bản đến Việt Nam gây sốt, khoe nhan sắc vạn người mê

😍 “Nữ thần cầu lông Nhật Bản” gây sốt tại Hà Nội

Sự xuất hiện của Chiharu Shida tại Việt Nam mới đây nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng cầu lông. Trên nhiều diễn đàn thể thao, hình ảnh nữ tay vợt Nhật Bản giao lưu cùng người hâm mộ được chia sẻ rộng rãi.

Nhan sắc của Chiharu Shida gây "sốt" fan cầu lông Việt Nam

Tại buổi giao lưu ở Hà Nội, Shida “đốn tim” các fan bằng sự thân thiện, trực tiếp gặp gỡ, trò chuyện và chơi cầu cùng các fan Việt Nam. Người hâm mộ có dịp tận mắt chứng kiến tốc độ, kỹ thuật cũng như khả năng xử lý cầu tinh tế của một trong những tay vợt đôi nữ nổi tiếng của Nhật Bản cũng như hàng đầu thế giới.

Không chỉ gây ấn tượng bởi tài năng, Chiharu Shida còn khiến người hâm mộ thích thú với vẻ ngoài trẻ trung, gương mặt xinh xắn và những biểu cảm đáng yêu. Cô thường được fan ưu ái gọi bằng biệt danh “nữ thần cầu lông Nhật Bản”.

Sinh năm 1997, Shida sở hữu chiều cao 1m62. Trên sân đấu, cô nổi bật với lối chơi nhanh, thông minh, khả năng di chuyển linh hoạt và xử lý cầu chính xác.

🌟 Từng vô địch tại Hà Nội khi mới 19 tuổi

Việt Nam là một địa điểm đặc biệt trong sự nghiệp của Chiharu Shida. Năm 2016, khi mới 19 tuổi, cô từng đặt chân tới Hà Nội để tham dự Vietnam International. Cùng người đồng đội, Shida thi đấu ấn tượng và bước lên bục cao nhất ở nội dung đôi nữ. Đây cũng là chức vô địch quốc tế đầu tiên trong sự nghiệp của tay vợt người Nhật Bản.

"Nữ thần cầu lông" Nhật Bản có những cột mốc đáng nhớ tại Việt Nam

Sau dấu mốc tại Hà Nội, Shida tiếp tục phát triển và khẳng định vị thế trên đấu trường quốc tế. Cô chủ yếu thi đấu đôi nữ và từng tạo thành cặp đôi ăn ý với Nami Matsuyama. Đáng chú ý, Shida/Matsuyama từng vươn lên vị trí số 2 thế giới vào năm 2024 và duy trì vị thế trong nhóm những đôi nữ hàng đầu của cầu lông quốc tế.

💥 Bộ sưu tập thành tích đáng nể

Trong sự nghiệp, Chiharu Shida đã giành được nhiều danh hiệu lớn. Nổi bật trong số đó là 2 chức vô địch All England, cùng huy chương đồng Olympic Paris 2024 và huy chương đồng Giải vô địch thế giới 2025.

Người đẹp tích cực giao lưu với người hâm mộ

Những thành tích này giúp Shida trở thành một trong những gương mặt nổi bật của cầu lông nữ Nhật Bản.

Bên cạnh chuyên môn, Shida còn sở hữu lượng người hâm mộ lớn nhờ hình ảnh gần gũi, thân thiện. Những khoảnh khắc đời thường với nụ cười rạng rỡ hay biểu cảm dễ thương của cô thường nhận được nhiều lượt tương tác trên mạng xã hội.

Lần trở lại Việt Nam vì thế mang đến nhiều cảm xúc đặc biệt. Từ cô gái 19 tuổi từng giành danh hiệu quốc tế đầu tiên tại Hà Nội, Chiharu Shida giờ đã trở thành một ngôi sao của làng cầu lông thế giới.

Sự xuất hiện của “nữ thần cầu lông Nhật Bản” tại Hà Nội không chỉ tạo nên một buổi giao lưu sôi động mà còn giúp người hâm mộ Việt Nam có cơ hội tiếp cận gần hơn với một trong những tay vợt được yêu mến nhất của cầu lông Nhật Bản.