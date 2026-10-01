Trực tiếp bóng đá Argentina - Bolivia: Đương kim á quân thế giới phô diễn sức mạnh

7h 1/10 | Estadio Mario Alberto Kempes Argentina 0 - 0 Bolivia (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Argentina vs Bolivia Bolivia Điểm E.Martinez Romero Tagliafico L.Martinez Giay De Paul Mac Allister Fernandez Simeone Alvarez Martinez Điểm Viscarra Fernandez Haquin Morales Medina Arroyo Melgar Cuellar Nava Villamil Miguelito Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Argentina Argentina Bolivia Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: E.Martinez, Romero, Tagliafico, L.Martinez, Giay, De Paul, Mac Allister, Fernandez, Simeone, Alvarez, Martinez Viscarra, Fernandez, Haquin, Morales, Medina, Arroyo, Melgar, Cuellar, Nava, Villamil, Miguelito

Argentina làm quen với thời kỳ vắng bóng Lionel Messi

Nếu chỉ tính trong 2 hiệp đấu chính thức, Argentina đang trải qua chuỗi 15 trận bất bại ấn tượng, bao gồm 12 chiến thắng và 3 trận hòa.

Đương kim Á quân thế giới vẫn duy trì phong độ cùng đẳng cấp thi đấu rất cao. Trong danh sách triệu tập cho đợt giao hữu này, HLV Lionel Scaloni có điền tên siêu sao Lionel Messi nhưng tiền đạo này sẽ không góp mặt ở trận gặp Bolivia cũng như trận đấu tiếp theo với Burkina Faso.

M10 được dự đoán chỉ xuất hiện trong trận đấu chia tay ĐTQG gặp Benin vào ngày 6/10, đồng nghĩa Argentina phải bắt đầu làm quen với việc thi đấu mà không có sự phục vụ của thủ lĩnh này.

Để chuẩn bị cho giai đoạn thử nghiệm hàng công thời hậu Messi, HLV Scaloni đã gọi tập trung nhiều chân sút chất lượng. Dù vậy, ông nhiều khả năng vẫn sẽ xếp cặp tiền đạo quen thuộc Lautaro Martinez và Julian Alvarez đá chính. Bộ đôi này hoàn toàn đủ sức tạo ra sức ép lớn và xé lưới đối thủ.

Bên cạnh đó, lợi thế sân nhà là tựa sơn vững chắc khi Argentina giành tới 17 chiến thắng, hòa 2 và chỉ thua 1 trong 20 lần gần nhất tiếp đón các đối thủ tại sào huyệt của mình.

Phong độ sân khách nghèo nàn của đội tuyển Bolivia

Ở chiều ngược lại, Bolivia không phải là đối thủ quá mạnh để có thể gây ra bất ngờ trước Argentina. Lịch sử đối đầu đang nghiêng hoàn toàn về phía đội bóng xứ Tango khi họ bất bại trong 10 lần gần nhất tiếp đón Bolivia trên sân nhà, giành 8 chiến thắng và hòa 2 trận.

Đáng chú ý, ở 6 lần đụng độ gần nhất trên sân của Argentina, đội chủ nhà toàn thắng và đều giữ sạch lưới, bao gồm chiến thắng đậm đà 6-0 ở lần nghênh đón gần đây nhất.

Thách thức dành cho Bolivia càng lớn hơn khi phong độ thực tế của họ đang rất bế tắc với 3 trận thua liên tiếp. Đội khách cũng nổi tiếng với tâm lý thi đấu yếu kém trong những chuyến hành quân xa nhà khi đã nhận tới 9 thất bại liên tiếp trên sân khách.

Về mặt lực lượng, Bolivia đối mặt với nỗi lo nhân sự khi tiền vệ Hugo Quintana dính chấn thương và khả năng kịp bình phục ra sân hiện chỉ là 50 - 50. Đối đầu với một Argentina vượt trội về mọi mặt, mục tiêu hạn chế số bàn thua sẽ là thử thách rất lớn cho đội khách.