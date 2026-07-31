Hoa khôi cầu lông Thùy Linh thắng sốc hạt giống số 1, vào bán kết Đài Loan Open

💥 Thử thách lớn nhất giải

Chiều 31/7, tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh (hạng 25 thế giới) bước vào lượt trận tứ kết giải cầu lông quốc tế Super 300 Đài Loan Open 2026. Đối thủ của cô là hạt giống số 1 của giải Chiu Pin Chang (Đài Loan, hạng 17 thế giới).

Thùy Linh có chiến thắng ngoạn mục

Đây được xem là thử thách lớn nhất của Thùy Linh từ đầu giải khi Chiu Pin Chang không chỉ là niềm hy vọng số 1 của chủ nhà mà còn sở hữu thứ hạng vượt trội trên bảng xếp hạng thế giới.

Dù vậy, thành tích đối đầu lại nghiêng về đại diện Việt Nam khi trong 3 lần gặp nhau trước đó, Thùy Linh thắng 2 trận, trong đó có chiến thắng 2-0 (21-17, 23-21) tại Indonesia Masters 2026 hồi đầu năm.

🔥 Chiến thắng ngoạn mục sau 3 set

Đúng như dự đoán, trận đấu diễn ra với chất lượng chuyên môn rất cao. Chiu Pin Chang nhập cuộc đầy chủ động bằng những pha điều cầu sát vạch cực kỳ hiểm hóc, buộc Thùy Linh liên tục phải phòng ngự. Dù vậy, tay vợt Việt Nam vẫn kiên trì bám đuổi và đáp trả bằng những cú đập uy lực để tạo bước ngoặt, vượt lên dẫn 15-11.

Thùy Linh ngược dòng dù đã bị dẫn xa trong set quyết định

Khoảng thời gian còn lại của set đầu chứng kiến khả năng phòng thủ bền bỉ của Thùy Linh. Cô khiến đối thủ liên tiếp đánh hỏng trước khi khép lại set đấu với chiến thắng 21-14.

Sang set 2, hai tay vợt tạo nên màn rượt đuổi điểm số hấp dẫn. Chiu Pin Chang phát huy những pha gài cầu tinh tế để bứt lên dẫn 20-15. Dù Thùy Linh thành công tới 4 set-point, tay vợt chủ nhà vẫn thắng 21-19, đưa trận đấu về thế cân bằng.

Kịch tính được đẩy lên cao ở set quyết định khi Chiu Pin Chang nhờ nền tảng thể lực sung mãn sớm tạo khoảng cách 10-4. Tuy nhiên, đúng lúc khó khăn nhất, bản lĩnh của tay vợt số 1 Việt Nam đã lên tiếng.

Thùy Linh từng bước thu hẹp cách biệt rồi san bằng tỷ số 11-11 trước khi hoàn toàn làm chủ thế trận. Những pha kéo cầu bền bỉ, kết hợp các tình huống phản công và dứt điểm chính xác giúp cô liên tiếp ghi điểm. Đại diện Việt Nam thắng áp đảo 21-13 ở set cuối, qua đó khép lại trận đấu với tỷ số 2-1 sau hơn một giờ tranh tài.

Đánh bại hạt giống số 1 của giải, Thùy Linh ghi tên mình vào bán kết Đài Loan Open 2026. Đối thủ tiếp theo của cô sẽ là Unnati Hooda (Ấn Độ), hạt giống số 3 của giải và đang đứng hạng 28 thế giới. Trận bán kết dự kiến diễn ra vào ngày 1/8.