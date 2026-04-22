Dự đoán tỷ số trận HOT: Man City dễ tạo "mưa bàn thắng", Barca thị uy sức mạnh

Burnley - Man City, 2h, 23/4, vòng 34 Ngoại hạng Anh

Man City vừa kéo cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh 2025/26 về phía mình sau chiến thắng 2-1 trước đội đầu bảng Arsenal. Với 3 điểm có được, họ đã có 67 điểm, chỉ còn kém 3 điểm so với "Pháo thủ" nhưng thi đấu ít hơn một trận. Ở vòng 34, họ được thi đấu sớm và đối thủ chỉ là Burnley, đội đang xếp thứ 19/20.

Man City dễ có trận thắng đậm trước Burnley

Mục tiêu của thầy trò Pep Guardiola chắc chắn là một chiến thắng đậm đà ngay tại Turf Moor. Họ vẫn đang kém hiệu số so với Arsenal (+36 so với +37) nên vẫn cần phải nỗ lực ghi bàn vào lưới đối thủ. Burnley có thể nói là đối thủ hoàn hảo cho Man City ở thời điểm hiện tại.

Về mặt lý thuyết, thầy trò Scott Parker vẫn còn cơ hội ở lại Ngoại hạng Anh nhưng thực tế, cơ hội ấy gần như bằng 0. Điều kiện để Burnley thoát hiểm là họ phải thắng cả 5 trận còn lại và West Ham phải thua 5 trận liên tiếp. Đó quả thật là điều viển vông, nhất là khi nhìn vào phong độ hiện tại của họ.

5 vòng gần nhất, họ chỉ có được 1 điểm và đang trong chuỗi 3 trận thua liên tiếp, thủng lưới ít nhất 2 bàn/trận. Burnley buộc phải chơi tấn công để tìm chiến thắng nhưng chính điều đó khiến họ thủng lưới nhiều hơn. Với phong độ của Man City và mục tiêu hiện tại, 3 điểm khó thoát khỏi tay thầy trò Pep Guardiola.

Dự đoán tỉ số: Burnley 0-4 Man City

Đội hình dự kiến

Burnley: Dubravka, Hartman, Esteve, Humphrey, Walker, Laurent, Ugochukwu, Anthony, Ward-Prowse, Edwards, Flemming

Man City: Donnarumma, Nunes, Khusanov, Guehi, O'Reilly, Nico, Silva, Semenyo, Haaland, Doku, Cherki

Barcelona - Celta Vigo, 2h30, 23/4, vòng 33 La Liga

Barcelona bước vào vòng 33 La Liga khi chỉ còn đúng một mục tiêu là vô địch giải VĐQG. Bởi vậy, thầy trò Hansi Flick chắc chắn sẽ vào trận với quyết tâm cao nhất khi tiếp đón Celta Vigo trên sân nhà. Barcelona chắc chắn muốn ít nhất giữ vững khoảng cách 9 điểm so với đội xếp thứ hai sau khi vòng 33 kết thúc.

Barcelona muốn giành trọn 3 điểm

Về mặt lực lượng, đội chủ sân Nou Camp được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ dù đang thiếu một vài trụ cột như Raphinha hay Christensen. Trên hàng công, Lamine Yamal và Ferran Torres đang tìm được cảm giác ghi bàn tốt. Trong khi đó, hàng tiền vệ có sự cơ động của bộ ba Pedri - Gavi - Olmo. Frenkie De Jong cũng là một lựa chọn không hề tệ cho HLV Hansi Flick.

Ở chiều hướng ngược lại, Celta Vigo cũng đang cần điểm để cạnh tranh suất dự cúp châu Âu. Họ đang đứng thứ 6, vị trí được dự Conference League mùa sau. Celta Vigo kém 2 điểm so với Real Betis, đội đang xếp thứ 5 (vị trí được đá Europa League mùa sau) và cũng chỉ hơn 2 điểm so với đội đang xếp thứ 7 là Real Sociedad.

Phong độ gần đây của Celta Vigo khá tệ khi họ chỉ thắng 1/5 vòng gần nhất và kiếm được tổng cộng 4 điểm trong khoảng thời gian ấy. Về thành tích đối đầu, Barcelona đang có chuỗi 5 trận bất bại liên tiếp trước Celta Vigo, trong đó thắng 4 trận. Celta Vigo từng thắng Barcelona tại Nou Camp nhưng câu chuyện ấy đã diễn ra 5 năm trước và khó lặp lại trong mùa giải này.

Dự đoán tỉ số: Barcelona 3-1 Celta Vigo

Đội hình dự kiến

Barcelona: Garcia, Cancelo, Eric Garcia, Cubarsi, Araujo, Pedri, Gavi, Rashford, Olmo, Yamal, Torres

Celta Vigo: Radu, Rodriguez, Aidoo, Alonso, Mingueza, Vecino, Moriba, Careirra, Lopez, Swedberg, Iglesias