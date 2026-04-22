Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Athletic Club vs Osasuna 22/04/26 - Trực tiếp
1
0
Brighton & Hove Albion vs Chelsea
-
-
Real Madrid vs Alavés
-
-
Girona vs Real Betis
-
-
Elche vs Atlético de Madrid
-
-
AFC Bournemouth vs Leeds United
-
-
Burnley vs Manchester City
-
-
Barcelona vs Celta de Vigo
-
-
Real Oviedo vs Villarreal
-
-
Sunderland vs Nottingham Forest
-
-
Fulham vs Aston Villa
-
-
Liverpool vs Crystal Palace
-
-
West Ham United vs Everton
-
-
Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur
-
-
Arsenal vs Newcastle United
-
-
Manchester United vs Brentford
-
-

Dự đoán tỷ số trận HOT: Man City dễ tạo "mưa bàn thắng", Barca thị uy sức mạnh

Sự kiện: Premier League 2025-26 La liga 2025-26 Manchester City

(Nhận định bóng đá Burnley - Man City, vòng 34 Ngoại hạng Anh và Barcelona - Celta Vigo, vòng 33 La Liga) Man City dễ tạo ra "mưa bàn thắng" trước Burnley trong khi Barcelona sẽ thị uy sức mạnh trước Celta Vigo.

   

Burnley - Man City, 2h, 23/4, vòng 34 Ngoại hạng Anh

Man City vừa kéo cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh 2025/26 về phía mình sau chiến thắng 2-1 trước đội đầu bảng Arsenal. Với 3 điểm có được, họ đã có 67 điểm, chỉ còn kém 3 điểm so với "Pháo thủ" nhưng thi đấu ít hơn một trận. Ở vòng 34, họ được thi đấu sớm và đối thủ chỉ là Burnley, đội đang xếp thứ 19/20.

Man City dễ có trận thắng đậm trước Burnley

Mục tiêu của thầy trò Pep Guardiola chắc chắn là một chiến thắng đậm đà ngay tại Turf Moor. Họ vẫn đang kém hiệu số so với Arsenal (+36 so với +37) nên vẫn cần phải nỗ lực ghi bàn vào lưới đối thủ. Burnley có thể nói là đối thủ hoàn hảo cho Man City ở thời điểm hiện tại.

Về mặt lý thuyết, thầy trò Scott Parker vẫn còn cơ hội ở lại Ngoại hạng Anh nhưng thực tế, cơ hội ấy gần như bằng 0. Điều kiện để Burnley thoát hiểm là họ phải thắng cả 5 trận còn lại và West Ham phải thua 5 trận liên tiếp. Đó quả thật là điều viển vông, nhất là khi nhìn vào phong độ hiện tại của họ.

5 vòng gần nhất, họ chỉ có được 1 điểm và đang trong chuỗi 3 trận thua liên tiếp, thủng lưới ít nhất 2 bàn/trận. Burnley buộc phải chơi tấn công để tìm chiến thắng nhưng chính điều đó khiến họ thủng lưới nhiều hơn. Với phong độ của Man City và mục tiêu hiện tại, 3 điểm khó thoát khỏi tay thầy trò Pep Guardiola.

Dự đoán tỉ số: Burnley 0-4 Man City

Đội hình dự kiến

Burnley: Dubravka, Hartman, Esteve, Humphrey, Walker, Laurent, Ugochukwu, Anthony, Ward-Prowse, Edwards, Flemming

Man City: Donnarumma, Nunes, Khusanov, Guehi, O'Reilly, Nico, Silva, Semenyo, Haaland, Doku, Cherki

Barcelona - Celta Vigo, 2h30, 23/4, vòng 33 La Liga

Barcelona bước vào vòng 33 La Liga khi chỉ còn đúng một mục tiêu là vô địch giải VĐQG. Bởi vậy, thầy trò Hansi Flick chắc chắn sẽ vào trận với quyết tâm cao nhất khi tiếp đón Celta Vigo trên sân nhà. Barcelona chắc chắn muốn ít nhất giữ vững khoảng cách 9 điểm so với đội xếp thứ hai sau khi vòng 33 kết thúc.

Barcelona muốn giành trọn 3 điểm

Về mặt lực lượng, đội chủ sân Nou Camp được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ dù đang thiếu một vài trụ cột như Raphinha hay Christensen. Trên hàng công, Lamine Yamal và Ferran Torres đang tìm được cảm giác ghi bàn tốt. Trong khi đó, hàng tiền vệ có sự cơ động của bộ ba Pedri - Gavi - Olmo. Frenkie De Jong cũng là một lựa chọn không hề tệ cho HLV Hansi Flick.

Ở chiều hướng ngược lại, Celta Vigo cũng đang cần điểm để cạnh tranh suất dự cúp châu Âu. Họ đang đứng thứ 6, vị trí được dự Conference League mùa sau. Celta Vigo kém 2 điểm so với Real Betis, đội đang xếp thứ 5 (vị trí được đá Europa League mùa sau) và cũng chỉ hơn 2 điểm so với đội đang xếp thứ 7 là Real Sociedad.

Phong độ gần đây của Celta Vigo khá tệ khi họ chỉ thắng 1/5 vòng gần nhất và kiếm được tổng cộng 4 điểm trong khoảng thời gian ấy. Về thành tích đối đầu, Barcelona đang có chuỗi 5 trận bất bại liên tiếp trước Celta Vigo, trong đó thắng 4 trận. Celta Vigo từng thắng Barcelona tại Nou Camp nhưng câu chuyện ấy đã diễn ra 5 năm trước và khó lặp lại trong mùa giải này.

Dự đoán tỉ số: Barcelona 3-1 Celta Vigo

Đội hình dự kiến

Barcelona: Garcia, Cancelo, Eric Garcia, Cubarsi, Araujo, Pedri, Gavi, Rashford, Olmo, Yamal, Torres

Celta Vigo: Radu, Rodriguez, Aidoo, Alonso, Mingueza, Vecino, Moriba, Careirra, Lopez, Swedberg, Iglesias

8

Atlético Madrid - Arsenal 30.04

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Atlético Madrid
Arsenal
Gửi dự đoán
Trước 02:00 ngày 30/04
Thể lệ
Rooney chê CĐV Arsenal, Haaland ví Ngoại hạng Anh như giải đấu vật (Clip tin nóng)
(Clip tin nóng bóng đá 24h) Rooney thẳng thắn chê CĐV Arsenal trong khi Haaland ví Ngoại hạng Anh như giải đấu vật.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-21/04/2026 23:31 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN