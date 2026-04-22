Các học trò của HLV Mikel Arteta đã thi đấu xuất sắc khi đến Etihad với quyết tâm cao độ, áp dụng lối đá pressing với cường độ cao và quyết liệt hơn rất nhiều so với những trận khác. Tuy nhiên, thiên tài chiến thuật Pep Guardiola cùng các học trò đã tìm ra cách thắng trong “ván cờ pressing” đầy kịch tính. Giờ đây, người hâm mộ chỉ còn biết hy vọng cuộc đua sẽ kéo dài đến những phút cuối cùng của mùa giải để chứng kiến khoảnh khắc kỳ diệu theo kiểu Aguero lặp lại.
Bernardo Silva – “quân cờ” chủ chốt trong chiến thuật “ván cờ pressing”
Bernardo Silva chính là mảnh ghép then chốt trong “ván cờ pressing” cùng với Rodri. Arsenal thể hiện ý định gây áp lực rõ ràng nhất trong thời gian dài, tương tự như 20 phút đầu trận chung kết League Cup. “Pháo thủ” áp dụng chiến lược pressing mạnh mẽ ngay từ giữa sân, thậm chí quyết liệt hơn cả Man City.
Arsenal đã tính trước rằng Man City sẽ tách hai hậu vệ cánh và bịt chặt khu trung tuyến. Lối pressing của họ ở đầu trận thực sự gây ấn tượng mạnh.
Nhưng Bernardo Silva và Rodri đã hoàn toàn phá vỡ kế hoạch đó. Họ gần như dọn sạch khu trung tuyến, lùi sâu xuống giữa hai trung vệ, tạo điều kiện để các trung vệ của Man City tách rộng ra hai cánh, đồng thời đẩy hậu vệ cánh lên cao hơn nữa.
Điều này khiến các tiền đạo của Arsenal hoàn toàn lúng túng. Khi Gabriel Martinelli vào sân, anh gần như không biết phải làm gì hay theo kèm ai vì Bernardo Silva chọn vị trí thông minh.
Khả năng pressing của Bernardo Silva là phi thường. Anh chạy nhiều hơn bất kỳ cầu thủ Arsenal nào tới ít nhất 400m.
Bernardo Silva và Rodri là 2 “quân cờ” quan trọng nhất giúp Man City phá vỡ tuyến pressing của Arsenal. Và khi Rodri tiến tới đứng cạnh thủ môn Gianluigi Donnarumma để nhận bóng, khiến Declan Rice phải theo kèm, điều đó đã kéo Abukodir Kusanov sang phải để trở thành lựa chọn chuyền bóng tiếp theo.
Marc Guehi phải lùi sang trái để cân bằng hàng thủ, từ đó để lại khoảng trống ở khu vực trung tâm. Bernardo Silva di chuyển vào đúng khoảng trống ấy và khi không ai theo kèm, đường chuyền dành cho anh mở ra thời cơ lên bóng sáng nước.
Lúc này, Man City có thể đưa bóng lên thẳng tới Jeremy Doku và Haaland ở tuyến trên. Thực sự Man City đã giăng ra cái bẫy quá hoàn hảo trước tham vọng pressing của Arsenal.
Thống kê của Bernardo Silva, trận Man City 2-1 Arsenal, vòng 33 Ngoại hạng Anh
Sự khôn ngoan và mạnh mẽ của Haaland
Gabriel Magalhaes có lẽ đáng bị thẻ đỏ khi húc đầu Haaland. Nhưng nhìn tổng thể trận đấu, khoảnh khắc ấy lại trở thành một trong những điểm nhấn hấp dẫn nhất. Haaland đã chiếm ưu thế tuyệt đối.
Chúng ta quen với việc biểu đồ nhiệt cũng như phạm vi chạm bóng của Haaland thường chỉ giới hạn trong vòng cấm đối thủ. Nhưng ở trận đấu vừa qua, anh đã trình diễn bộ mặt của một trung phong toàn diện, đánh gục Arsenal bằng lối chơi mạnh mẽ.
Chính vì lối pressing tầm cao quyết liệt của “Pháo thủ”, Haaland phải lùi xuống, nhận bóng ở giữa sân. Anh liên tục di chuyển ngang cho dọc sân, kéo các trung vệ Arsenal vào những vị trí họ không muốn, khiến hàng thủ đối phương rối loạn.
Có thể coi là đáng tiếc khi Gabriel tự đặt mình vào tình thế có nguy cơ bị đuổi khỏi sân. Điều này có thể ảnh hưởng đến phần còn lại của mùa giải Ngoại hạng Anh nếu anh nhận thẻ đỏ và án treo giò.
Gabriel cố gắng dùng sức mạnh cơ bắp để khống chế đối thủ. Nhưng Haaland đã làm rất tốt về mặt cảm quan vị trí và cuối cùng thắng cả trận chiến thể chất.
Haaland đã hành hạ hàng thủ 4 người của Arsenal và cuối cùng vẫn là người chiến thắng. Trong lúc Haaland giữ chân các trung vệ, Rodri thực hiện pha di chuyển quan trọng nhưng ít được chú ý, mở khóa hàng thủ Arsenal để kiến tạo bàn thắng thứ 2.
Rodri bất ngờ bứt tốc vào vòng cấm đối thủ, bỏ lại các tiền vệ trung tâm của Arsenal phía sau. Điều này khiến các hậu vệ Arsenal, những người tập trung theo theo sát Haaland rơi vào tình thế phân vân. Khoảnh khắc đó họ không biết nên giữ nguyên số người kèm Haaland hay chuyển sang bắt Rodri.
Sự do dự ấy đủ để Haaland có thời gian dứt điểm. Bạn không thể chơi với dạng tiền đạo cắm như Haaland nếu không có đồng đội hỗ trợ xâm nhập vòng cấm cùng anh ấy.
Ma thuật của Cherki
Bàn thắng của Rayan Cherki thực sự xuất sắc. Đó là sự kết hợp của thăng bằng và bình tĩnh trong không gian hẹp không khác gì Lionel Messi.
Anh thậm chí không hề nghĩ đến chuyện ngã để kiếm phạt đền. Cherki chỉ đơn giản là vượt qua Gabriel, rồi lách qua cú tắc bóng tuyệt vọng của Rice để ghi bàn.
Nhưng cũng cần nhìn nhận thêm rằng khả năng di chuyển không bóng của anh cũng đầy tinh quái. Gabriel bất ngờ quyết định theo kèm sát Cherki để khiến cầu thủ này không được tự do di chuyển. Điều đó làm William Saliba phải đối đầu tay đôi với Haaland.
Cherki nhận ra điều đó và liên tục dẫn Gabriel “đi dạo” khắp sân như chủ nhân dắt cún con chạy tự do trong công viên để làm đối thủ mệt mỏi.
Bàn thắng theo kiểu Messi của Cherki sẽ không thể xảy ra nếu không có quyết tâm áp đảo không ngừng nghỉ của Man City nhằm bóp nghẹt đối thủ.
Trong tình huống dẫn đến bàn thắng, Arsenal đã cố gắng phá bóng nhiều lần. Nhưng Man City liên tục giữ cuộc tấn công được duy trì ngay trước vòng cấm.
Đầu tiên, Bernardo Silva đã khéo léo gạt bóng qua Rice. Sau đó, Guehi đứng rất đúng vị trí ở mép vòng cấm để duy trì áp lực.
Cuối cùng, Matheus Nunes tham gia để giữ bóng ngay trước vòng cấm, trực tiếp mở ra khoảnh khắc kỳ diệu của Cherki.
Nếu không có chung ý chí và quyết tâm pressing đối thủ, số 10 của Man City sẽ không bao giờ nhận được bóng ở vị trí tốt như vậy. Đó thực sự là một bài học chiến thuật xuất sắc mà Pep Guardiola đã mang tới, khiến Arteta - học trò ngày nào của ông phải nếm mùi cay đắng.
-21/04/2026 23:31 PM (GMT+7)