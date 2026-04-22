Nhưng Bernardo Silva và Rodri đã hoàn toàn phá vỡ kế hoạch đó. Họ gần như dọn sạch khu trung tuyến, lùi sâu xuống giữa hai trung vệ, tạo điều kiện để các trung vệ của Man City tách rộng ra hai cánh, đồng thời đẩy hậu vệ cánh lên cao hơn nữa.

Arsenal đã tính trước rằng Man City sẽ tách hai hậu vệ cánh và bịt chặt khu trung tuyến. Lối pressing của họ ở đầu trận thực sự gây ấn tượng mạnh.

Bernardo Silva chính là mảnh ghép then chốt trong “ván cờ pressing” cùng với Rodri. Arsenal thể hiện ý định gây áp lực rõ ràng nhất trong thời gian dài, tương tự như 20 phút đầu trận chung kết League Cup. “Pháo thủ” áp dụng chiến lược pressing mạnh mẽ ngay từ giữa sân, thậm chí quyết liệt hơn cả Man City.

Điều này khiến các tiền đạo của Arsenal hoàn toàn lúng túng. Khi Gabriel Martinelli vào sân, anh gần như không biết phải làm gì hay theo kèm ai vì Bernardo Silva chọn vị trí thông minh.

Khả năng pressing của Bernardo Silva là phi thường. Anh chạy nhiều hơn bất kỳ cầu thủ Arsenal nào tới ít nhất 400m.

Bernardo Silva và Rodri là 2 “quân cờ” quan trọng nhất giúp Man City phá vỡ tuyến pressing của Arsenal. Và khi Rodri tiến tới đứng cạnh thủ môn Gianluigi Donnarumma để nhận bóng, khiến Declan Rice phải theo kèm, điều đó đã kéo Abukodir Kusanov sang phải để trở thành lựa chọn chuyền bóng tiếp theo.

Marc Guehi phải lùi sang trái để cân bằng hàng thủ, từ đó để lại khoảng trống ở khu vực trung tâm. Bernardo Silva di chuyển vào đúng khoảng trống ấy và khi không ai theo kèm, đường chuyền dành cho anh mở ra thời cơ lên bóng sáng nước.

Lúc này, Man City có thể đưa bóng lên thẳng tới Jeremy Doku và Haaland ở tuyến trên. Thực sự Man City đã giăng ra cái bẫy quá hoàn hảo trước tham vọng pressing của Arsenal.