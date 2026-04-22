MU yên tâm vé dự Cúp C1, thầy trò Carrick định đoạt ở derby nước Anh gặp Liverpool

Chiến thắng then chốt, “Quỷ đỏ” mở toang cánh cửa top 4

Manchester United đang ở rất gần tấm vé dự Champions League mùa sau sau khi đánh bại Chelsea 1-0 ngay tại Stamford Bridge. Màn trình diễn chắc chắn giúp đội bóng của Michael Carrick nới rộng khoảng cách với chính đối thủ lên thành hai chữ số.

MU xuất sắc hạ Chelsea trên sân khách

Khi mùa giải 2025/26 chỉ còn 5 vòng, “Quỷ đỏ” đang hơn Chelsea tới 10 điểm – lợi thế cực lớn trong cuộc đua top 4. Nếu giành chiến thắng trước Brentford và Liverpool trên sân nhà Old Trafford, Man United sẽ chính thức giành vé dự Champions League, bất chấp kết quả của Chelsea.

Bruno Fernandes: “Chúng tôi chưa hoàn thành nhiệm vụ”

Dù cánh cửa châu Âu gần như đã mở, đội trưởng Bruno Fernandes vẫn giữ sự tập trung tối đa. Sau chiến thắng 1-0, anh chia sẻ với TNT Sports: “Chúng tôi chỉ đang tiến gần thêm 3 điểm, vậy thôi. Trước mắt vẫn còn trận đấu cần phải thắng. Toàn đội hiểu rằng cần thêm điểm để chắc suất và sẽ làm mọi cách để đạt được điều đó sớm nhất”.

Fernandes cũng thừa nhận Stamford Bridge luôn là điểm đến khó khăn, nhưng nhấn mạnh đội bóng sẽ không ngủ quên trên chiến thắng dù rất hài lòng với kết quả đạt được.

MU có thể sớm hoàn thành mục tiêu trở lại Champions League mùa tới

Lịch thi đấu khắc nghiệt mở ra cơ hội cho Man United

Ngày 3/5 có thể là thời điểm sớm nhất để Man United chính thức hoàn thành mục tiêu, và đáng chú ý là họ có thể làm điều đó trước Liverpool.

Đội bóng của HLV Arne Slot phải đối mặt lịch thi đấu đầy thách thức, lần lượt chạm trán Everton (đã thắng 2-1), Man United và Aston Villa. Trong khi đó, Chelsea lại đang sa sút phong độ, khiến cuộc đua top 5 trở nên khó lường với sự góp mặt của nhiều đội như Brentford, Bournemouth hay Brighton.

Dù vậy, với khoảng cách hiện tại, Man United nắm quyền tự quyết. Ngay cả trong kịch bản xấu nhất, họ vẫn chỉ cần đánh bại Nottingham Forest, Sunderland hoặc Brighton để đảm bảo suất trở lại sân chơi danh giá nhất châu Âu.