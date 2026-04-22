Ngoại binh Đông Á Thanh Hóa: Ghi 69 bàn ở V.League, đủ điều kiện nhập tịch Việt Nam, bỏ về nước vì bị... nợ lương

Rimario Gordon sinh ngày 6/7/1994 tại Denham, Jamaica. Anh trưởng thành từ lò đào tạo Marshall Thundering Herds. Ảnh: Đông Á Thanh Hoá.

Từ năm 2018, Rimario Gordon bắt đầu sang Việt Nam thi đấu chuyên nghiệp trong màu áo HAGL. Tuy vậy, qua 8 lần ra sân tại V.League cho đội bóng phố Núi, anh lại không ghi được bàn thắng nào. Ảnh: Đông Á Thanh Hoá.

Sau khi rời HAGL, Rimario Gordon lần lượt khoác áo Thanh Hóa (2018-2019), Hà Nội FC (2020), Bình Định (2021), Hải Phòng (2022), B.Bình Dương (2023) và giờ là Đông Á Thanh Hóa. Ảnh: Đông Á Thanh Hoá.

Tính thời điểm này, Rimario Gordonn đã có 8 mùa chinh chiến tại V.League, ra sân tổng cộng 149 trận và ghi 69 bàn thắng. Ảnh: Đông Á Thanh Hóa.

Rimario Gordon đã cùng Hà Nội FC giành Cúp Quốc gia 2020 và cùng Đông Á Thanh Hóa vô địch Cúp Quốc gia 2023/2024, Siêu Cúp Quốc gia 2023. Ngoài ra, anh cũng là thành viên của Đông Á Thanh Hóa giành ngôi á quân V.League 2018, rồi góp mặt trong danh sách Hải Phòng FC giành ngôi á quân V.League 2022.

Rimario Gordon sở hữu chiều cao 1m80, cân nặng 75kg. Vị trí sở trường của anh là tiền đạo cắm, thuận chân phải. Ảnh: Đông Á Thanh Hoá.

Rimario Gordon được chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt định giá 225.000 euro. Do đã có hơn 8 năm thi đấu tại V.League, tiền đạo người Jamaica này đã đủ điều kiện để nhập quốc tịch Việt Nam. Ảnh: Đông Á Thanh Hoá.

Ngày 17/4 vừa qua, Rimario Gordon đã dừng tập luyện, thi đấu tại CLB Đông Á Thanh Hóa. Theo một số nguồn tin, anh đã tạm trở về quê nhà Jamaica để nghỉ ngơi. Nguyên nhân của sự việc này được cho là Rimario Gordon có vướng mắc liên quan đến tiền lương với đội bóng nên đưa ra quyết định trên. Ảnh: Đông Á Thanh Hoá.

Chia sẻ về hành động của Rimario Gordon, HLV Mai Xuân Hợp cho biết, bản thân ông không nắm rõ thực hư việc Rimario Gordon đã rời Việt Nam hay chưa. HLV Mai Xuân Hợp chia sẻ thêm, ông chỉ biết Rimario Gordon đã trực tiếp xin phép ban huấn luyện nghỉ tập, đồng thời hy vọng Rimario Gordon bình tĩnh lại để tháo gỡ các khúc mắc. Ảnh: Đông Á Thanh Hoá.

Việc Rimario Gordon đột ngột dừng thi đấu trong bối cảnh V.League đã đi tới những vòng cuối, khiến Đông Á Thanh Hóa thực sự gặp khó, nhất là khi đội bóng này có lực lượng mỏng, lại hiện chỉ xếp thứ 14, chỉ hơn nhóm cuối lần lượt 4 và 5 điểm. Ảnh: Đông Á Thanh Hoá.