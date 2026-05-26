Liverpool lê lết vào top 5: Mùa sau có rơi vào cuộc chiến trụ hạng như Tottenham?

Bộ mặt bạc nhược

60 điểm, đây là số điểm thấp nhất mà một CLB đã đạt được để đoạt vé dự Champions League theo thứ hạng tại giải VĐQG. Khó có thể nghĩ được rằng đó là số điểm của Liverpool, đội bóng đã từng trình diễn những thứ bóng đá vũ bão, rực lửa những năm trước đây. Và họ kết thúc mùa giải bạc nhược của mình cũng với một trận hòa bạc nhược trước Brentford.

Liverpool đứng trước một mùa hè mang tính quyết định tới tương lai, sau khi đã chật vật về đích top 5 dù vô địch mùa trước

Về đích thứ 5 không phải là một thảm họa, nhưng thứ bóng đá của Liverpool mùa giải qua đã thực sự làm các fan nhăn mặt. Tấn công không có tính sáng tạo, lên bóng không có sự sắc bén, phòng ngự mắc rất nhiều lỗi kèm người cơ bản, đua thể lực lại thua rất nhiều đội (hoặc thậm chí gần như toàn bộ) Premier League. Một Mohamed Salah sắp ra đi còn phải kêu gọi sự trở lại của thứ bóng đá rực lửa trên Instagram, đủ để cho thấy chất lượng thi đấu đã tụt quá thấp so với tiêu chuẩn của đội bóng này.

Và về thứ 5 vẫn còn khá may mắn cho Liverpool. Bournemouth bất bại toàn bộ lượt về mùa giải nhưng hòa quá nhiều, Brentford mất điểm vô duyên đúng vào giai đoạn 10 vòng đấu cuối, trong khi Chelsea hoàn toàn “tự hủy” với quyết định thay HLV giữa mùa. Nếu ở một mùa giải khác có lẽ số phận Liverpool đã bi thảm hơn (Liverpool mùa 2015/16 cũng có 60 điểm nhưng đứng thứ 8, đứng dưới cả Southampton khi đó vẫn còn Virgil Van Dijk).

Vấn đề "ghế nóng"

Nhưng có thể bi thảm tới mức độ nào? Hãy nhìn Tottenham, họ vẫn bám víu quanh khu vực dự cúp châu Âu chỉ 1 mùa sau khi Harry Kane ra đi nhưng giờ đã 2 mùa liên tiếp về đích thứ 17. Chỉ 1-2 mùa giải đưa ra những quyết định sai lầm về chuyển nhượng lẫn vị trí HLV trưởng cũng đủ đẩy Spurs vào vòng xoáy trụ hạng, và Liverpool cũng có thể chung số phận.

Liverpool kết thúc mùa giải bạc nhược, nhưng Arne Slot trước mắt vẫn an toàn trên ghế HLV trưởng

Arne Slot đang là nhân vật chịu nhiều mũi dùi dư luận nhất và cũng xứng đáng. Mùa đầu vô địch đã che lấp nhiều vấn đề trong cách huấn luyện của HLV người Hà Lan, nhưng mùa này Liverpool chạy ít nhất giải, phản ánh đúng việc Slot phó mặc khâu huấn luyện thể lực cho người khác. Đó là chưa kể Slot liên tục đổ lỗi cho chấn thương, nhưng cũng chính ông này trước đây từng nói mình chỉ thích dùng một số ít cầu thủ, dẫn đến các dự bị không bao giờ đủ thể lực và sự sẵn sàng để đóng góp.

Một HLV trưởng hàng đầu sẽ khiến đội bóng chơi một cách nặng động và hiệu quả cao, không cần phải tốt tới tầm cỡ PSG hay Bayern Munich nhưng ít nhất đủ mạnh mẽ để thường xuyên đứng trong top 2-3. Nhưng Slot, người đã vô địch Hà Lan, còn tỏ ra kém cỏi hơn cả một Michael Carrick tạm quyền ở MU và trước đây chỉ có kinh nghiệm dẫn dắt Championship là chủ yếu.

Chọn sai là hỏng

Nhưng vấn đề tiếp theo cho Liverpool là họ sẽ làm gì. Xabi Alonso đã chọn Chelsea chứ không chờ Liverpool, vì “The Reds” vẫn quyết tin tưởng vào Slot bất chấp sự phản đối của các CĐV. Liệu các quan chức cao cấp có còn giữ lập trường đó khi họ đánh giá lại mùa giải?

Nếu sa thải Slot nhưng chọn sai người kế nhiệm, Liverpool cũng sẽ rơi vào tình thế giống Tottenham. Andoni Iraola sẽ rời Bournemouth và đang tìm CLB mới để dẫn dắt, fan Liverpool vẫn đang không hiểu vì sao đội nhà lại thờ ơ Iraola trong lúc HLV người xứ Basque này lại ngồi đàm phán với Crystal Palace và Bayer Leverkusen.

Giới chủ Liverpool lúc này không thực sự được lòng các CĐV. Sau việc tăng giá vé, họ sẽ càng mất niềm tin nếu không đưa ra lựa chọn đúng với vị trí HLV trưởng

Nếu không tỏ ra dứt khoát, Liverpool sẽ đối mặt nguy cơ các ngôi sao bỏ đi. 60 điểm cũng chính là số điểm Liverpool đã giành được để đoạt top 4 mùa 2003/04 và thành tích đó đã khiến Michael Owen nhảy sang Real Madrid còn Steven Gerrard suýt nhận lời với Chelsea. Hãy hình dung điều gì có thể xảy ra nếu Liverpool tiếp tục sa sút và những Szoboszlai, Wirtz cảm thấy họ có thể thành công hơn ở một nơi khác.

Tottenham mùa này là một bài học nhãn tiền rằng sự yếu kém trong chuyển nhượng và chọn HLV có thể gây nguy hại thế nào với một CLB lớn. Liverpool lớn hơn Tottenham, nhưng không có nghĩa họ có thể lờ đi bài học đó.