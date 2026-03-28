Tiger Woods: Huyền thoại bê bối bậc nhất làng thể thao, "hung thần" bên tay lái

Tiger Woods một lần nữa khiến dư luận dậy sóng sau vụ tai nạn nghiêm trọng ngày 27/3/2026 tại Jupiter Island, Florida. Land Rover của anh lật ngửa sau cú vượt một chiếc xe tải chở máy phun áp lực trên đường nhỏ, khiến golfer 50 tuổi bị bắt ngay tại hiện trường, đối mặt với các cáo buộc lái xe trong tình trạng suy giảm khả năng điều khiển (DUI), gây thiệt hại tài sản và từ chối xét nghiệm.

Cảnh sát xác nhận Woods không có nồng độ cồn trong hơi thở, nhưng nghi ngờ anh bị ảnh hưởng bởi thuốc theo toa hoặc chất kích thích khác. Không ai bị thương, nhưng hình ảnh SUV lật ngang giữa đường và cái tên Woods lập tức lan truyền khắp mạng xã hội, nối dài “truyền thống” tai nạn và bê bối đời tư của huyền thoại golf.

Những lần tai nạn trên đường: từ Cadillac đến Land Rover

1. Cadillac Escalade 2009: Khởi nguồn bê bối lớn nhất sự nghiệp

Đêm Lễ Tạ ơn 2009, Woods đâm Cadillac Escalade vào trụ cứu hỏa và lao lên vỉa hè, tông vào cây bên ngoài nhà riêng ở Windermere, Florida. Anh bị cắt rách mặt, ngất xỉu, nhập viện ngắn ngày. Ban đầu, tai nạn được xem như một sự cố giao thông, nhưng nhanh chóng trở thành scandal “bóc phốt” đời tư lớn nhất sự nghiệp Woods khi báo chí Mỹ phanh phui loạt mối quan hệ ngoài hôn nhân với ít nhất hơn 10 phụ nữ từ bồi bàn, vũ công phòng tập đến diễn viên phim khiêu dâm và gái gọi.

Nhân vật Rachel Uchitel buộc Woods thừa nhận “quan hệ ngoài luồng”, và sau đó nhiều nhân tình khác lên tiếng với chi tiết cụ thể, khiến hình tượng golfer mẫu mực của Woods hoàn toàn sụp đổ. Ly hôn với Elin Nordegren và rút lui hàng loạt hợp đồng quảng cáo trở thành hệ quả tất yếu.

2. Ngủ gục bên tay lái

Tháng 5/2017, cảnh sát Jupiter, Florida phát hiện Woods ngủ gục trên tay lái chiếc Mercedes-Benz đang bật máy, với hai lốp xẹp và cản trước hư hỏng. Video cảnh sát hành trình cho thấy anh lảo đảo, khó kiểm soát cơ thể. Woods sau đó thừa nhận “tác dụng phụ bất ngờ” của thuốc theo toa sau phẫu thuật lưng, bao gồm Vicodin, Xanax, Ambien và THC.

Anh bị buộc tội lái xe thiếu chú ý, sau đó đổi thành lái xe bất cẩn để tránh án DUI. Đây là lần đầu tiên dư luận Mỹ chứng kiến Woods “dính chàm” trong tai nạn giao thông do ảnh hưởng thuốc theo toa, làm dấy lên nghi vấn về lối sống và sức khỏe của golfer huyền thoại.

3. Tai nạn lật SUV 2021: Bài học đắt giá

Tháng 2/2021, Woods lao Genesis GV80 với tốc độ hơn 80 mph (129 km/h) trong khu vực giới hạn 45 mph (72 km/h) tại Rancho Palos Verdes, California, khiến xe lật và lao xuống đồi. Anh gãy nhiều xương chân phải, gần như suýt mất khả năng đi lại bình thường.

Đây là vụ tai nạn nghiêm trọng nhất về sức khỏe của Woods, gắn liền với tác dụng phụ của thuốc giảm đau sau phẫu thuật và khiến anh phải nghỉ thi đấu dài hạn. Dư luận đánh giá đây là “tai nạn đắt giá” nhất trong đời Woods, cảnh báo về việc quản lý thuốc và an toàn cá nhân của những ngôi sao thể thao.

4. Tai nạn lật xe Land Rover 2026: "Dẫm vết xe đổ” mới nhất

Ngày 27/3/2026, Woods vượt một chiếc xe tải chở máy phun áp lực trên đường nhỏ tại Jupiter Island, Florida. Land Rover của anh lật ngửa sau cú tránh, khiến golfer 50 tuổi bị bắt ngay tại hiện trường.

Anh bị buộc tội lái xe trong tình trạng suy giảm khả năng điều khiển, gây thiệt hại tài sản và từ chối xét nghiệm nước tiểu. Cảnh sát nghi ngờ ảnh hưởng của thuốc theo toa hoặc chất kích thích khác.

Bê bối tình ái: “Tay chơi” không nghỉ

Ngoài scandal 2009, Tiger Woods còn nổi tiếng với danh sách tình trường dài dằng dặc. Các mối quan hệ với bồi bàn, người mẫu, diễn viên phim khiêu dâm, và gái gọi khiến anh bị gắn mác “tay chơi chuyên nghiệp”.

Sau ly hôn Elin, Woods vẫn vướng tin nhắn, ảnh thân mật với nhiều người đẹp, trong đó có vận động viên trượt tuyết Lindsey Vonn. Bạn bè thân cận nhận xét Woods thường tự phá hỏng các mối quan hệ vì “nghiện sex” và khó kiểm soát bản thân.

Gần đây, Woods bị đồn hẹn hò với Vanessa Trump (cựu vợ Donald Trump Jr.), xuất hiện cùng nhau tại nhiều giải golf và sự kiện thương mại, tiếp tục thắp ngọn lửa dư luận về “tình trường” của golfer 50 tuổi. Tổng thống Donald Trump sau vụ tai nạn mới gọi Woods là “người tuyệt vời” và “bạn thân”, nhưng không tiết lộ thêm, khiến dư luận tò mò về mức độ thân thiết giữa hai bên.

Tiger Woods từ lâu đã nổi tiếng vì cú đánh trên sân golf mà còn vì… những "scandal” hậu trường. Từ scandal tình ái chấn động 2009, DUI 2017, tai nạn lật xe 2021, đến vụ DUI và lật Land Rover 2026, sự nghiệp của huyền thoại golf luôn gắn liền với những lần “dẫm vết xe đổ” của chính bản thân.