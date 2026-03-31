Tiger Woods bị gia đình Tổng thống Donald Trump “cấm cửa”, hệ lụy nhãn tiền sau tai nạn

Scandal mới nhất của Tiger Woods không dừng lại ở một vụ tai nạn xe gây chấn động, mà kéo theo hệ lụy trực tiếp đến đời sống cá nhân, đặc biệt là mối quan hệ với gia đình Tổng thống Mỹ, Donald Trump.

Theo nhiều nguồn tin từ Mỹ, huyền thoại golf 50 tuổi đã bị “cấm cửa” trong một việc tưởng chừng đơn giản, đưa đón các cháu của ông Trump.

Woods tỏ ra mệt mỏi, cáu kỉnh sau tai họa mới gây ra

Tai nạn và giọt nước tràn ly

Sự việc bắt đầu khi Woods gặp tai nạn hôm thứ Sáu (27/3) tại Florida (Mỹ). Chiếc Land Rover của anh lật ngửa sau pha vượt ẩu trên con đường ven biển hẹp phía bắc Palm Beach. Golfer người Mỹ nhanh chóng bị cảnh sát bắt giữ và bị cáo buộc lái xe trong tình trạng suy giảm khả năng điều khiển (DUI).

Nguồn tin cho biết Woods có thể đã sử dụng thuốc giảm đau opioid hợp pháp, hệ quả từ những chấn thương kéo dài trong sự nghiệp nhưng vẫn đủ để khiến khả năng lái xe bị ảnh hưởng.

Đây đã là sự cố giao thông nghiêm trọng thứ tư trong sự nghiệp của Woods, làm dấy lên thêm lo ngại về tình trạng thể chất lẫn kiểm soát cá nhân của anh.

Nhà Tổng thống Mỹ Donald Trump không muốn Woods đưa đón các cháu nữa

Mối quan hệ với Vanessa Trump và “lệnh cấm ngầm”

Điều khiến câu chuyện trở nên nhạy cảm hơn nằm ở đời tư. Woods hiện đang hẹn hò với Vanessa Trump, con dâu cũ của ông Donald Trump và là mẹ của 5 người con trong gia đình.

Sau vụ việc, các nguồn tin tiết lộ lực lượng Mật vụ Mỹ (Secret Service) đã trực tiếp đảm nhận việc đưa đón các con của Vanessa, thay vì để Woods tham gia như trước.

Một nguồn tin nói thẳng, ngay cả khi không có cáo buộc DUI, việc để Woods chở bọn trẻ “cũng không được cân nhắc”.

Thông điệp rất rõ ràng, gia đình Trump không muốn mạo hiểm, đặc biệt khi an ninh của các cháu luôn là ưu tiên tuyệt đối.

Hình ảnh sa sút và tương lai bất định

Sau khi được thả, Woods xuất hiện trong tình trạng mệt mỏi, mắt đỏ và gương mặt thiếu sức sống trong ảnh chụp tại trại giam. Những hình ảnh này nhanh chóng lan truyền, càng khiến dư luận thêm hoài nghi.

Vụ việc cũng làm dấy lên câu hỏi lớn về khả năng trở lại đỉnh cao của Woods, nhất là khi anh vẫn đang vật lộn với di chứng từ vụ tai nạn kinh hoàng năm 2021.

Không chỉ sự nghiệp golf bị đặt dấu hỏi, giờ đây, ngay cả đời sống cá nhân của Woods cũng đang chịu áp lực chưa từng có.