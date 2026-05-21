VBA 2026 chính thức khởi tranh mùa thứ 11: Nóng bỏng hấp dẫn, cực đáng mong chờ

Như vậy là giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam 2026 (VBA) đã chính thức khởi tranh bắt đầu từ ngày 21/5. Đây là mùa giải thứ 11 của giải đấu và mùa giải năm nay, VBA có chủ đề “Nơi Tài Năng Vươn Tầm Huyền Thoại - Inspiring A New Generation”.

VBA 2026 hy vọng có thể trở thành cầu nối giữa những thế hệ tiên phong và lớp tài năng kế cận của bóng rổ Việt Nam. Đây không chỉ là tinh thần của mùa giải mới, mà còn là tuyên ngôn cho chặng đường phát triển tiếp theo của VBA: nuôi dưỡng khát vọng, tiếp lửa đam mê và mở ra cơ hội để những tài năng trẻ viết nên dấu ấn riêng.

VBA 2026 tiếp tục duy trì thể thức thi đấu 5x5 sân nhà - sân khách, với sự góp mặt của 6 đội bóng bao gồm Hanoi Buffaloes, Danang Dragons, Nha Trang Dolphins, Ho Chi Minh City Wings, Saigon Heat và Cantho Catfish. Mùa giải hứa hẹn sẽ tiếp tục mang bầu không khí bóng rổ rực lửa đến nhiều điểm cầu người hâm mộ, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần thể thao đỉnh cao tại các thành phố lớn.

Trận đấu khai mạc của VBA 2026 là cuộc đối đầu giữa Hanoi Buffaloes và Nha Trang Dolphins tại nhà thi đấu Tây Hồ (Hà Nội) vào lúc 19h30, 21/5. Đây là trận đấu tái hiện lại trận chung kết mùa trước. Hanoi Buffaloes đã có lần đầu tiên đăng quang VBA sau khi đánh bại Nha Trang Dolphins với tỉ số 3-0 trong trận chung kết.

Một điểm đáng chú ý là kể từ mùa giải 2026, FPT Play nâng cấp chất lượng sản xuất các trận VBA với quy chuẩn từ 9 - 10 máy quay mỗi trận, dự kiến mang đến chất lượng hình ảnh cao nhất lên đến 4K.

Đồng thời, FPT Play sẽ triển khai số lượng cố định 2 bình luận viên mỗi trận, thực hiện công tác bình luận chuyên môn ngay tại sân đấu. Bên cạnh đó, FPT Play sẽ phối hợp cùng VBA triển khai nhiều hoạt động đồng hành trên khắp cả nước, xuyên suốt từ giai đoạn trước, trong và sau mỗi mùa giải.

