Morocco vs Burundi
Nigeria vs Zimbabwe
Paris Saint-Germain vs Arsenal
PVF-CAND vs Hải Phòng
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
SHB Đà Nẵng vs Đông Á Thanh Hóa
Ninh Bình vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Thể Công - Viettel vs Công An Hà Nội
Hải Phòng vs Thép Xanh Nam Định
Sông Lam Nghệ An vs PVF-CAND
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hoàng Anh Gia Lai
Hà Nội vs Công An TP Hồ Chí Minh
Yamal hạnh phúc với tình yêu mới, bị đồn "cướp bạn gái" của người khác

Sự kiện: Lamine Yamal Barcelona

Chuyện tình của Lamine Yamal và Ines Garcia đang trở thành tâm điểm của giới truyền thông.

  

Chuyện tình lãng mạn của Lamine Yamal

Sau khi chia tay Nicki Nicole, Lamine Yamal đang mặn nồng với tình mới, Ines Garcia. Mỹ nhân nhỏ nhắn người Tây Ban Nha vừa xuất hiện cùng ngôi sao đang lên của Barcelona trong lễ ăn mừng chức vô địch của đội bóng. Trước đó, cả hai vừa cùng nhau du hí tại Hy Lạp.

Lamine Yamal và Ines Garcia tại lễ ăn mừng chức vô địch La Liga

Hiện tại, một số nguồn tin đăng tải cách Lamine Yamal “tán đổ” tình mới thông qua lời kể của Ines Garcia. “Tôi gặp Lamine theo cách tình cờ nhất có thể. Hôm đó tôi đi mua đồ trong tiệm nhưng thẻ thanh toán bất ngờ bị lỗi. Tôi cảm thấy rất căng thẳng và không biết phải làm gì bởi việc chuyển tiền từ tài khoản khác sang cũng bị trục trặc.

Đúng lúc ấy, một anh chàng bước ra và nói: “Để tôi thanh toán cho bạn nhé”. Sau đó, chúng tôi cùng nhau bước ra ngoài và nói chuyện phiếm. Anh ấy rất nhã nhặn, vui tính và đặc biệt khiêm tốn. Yamal không hề nói mình là cầu thủ bóng đá nổi tiếng đang thi đấu cho Barcelona.

Tôi nghĩ anh ấy chỉ là một chàng trai bình thường tốt bụng. Chúng tôi trao đổi số điện thoại và bắt đầu nói chuyện hằng ngày. Đôi khi anh ấy biến mất hàng giờ với lý do tập luyện. Tôi cũng không nghĩ nhiều về chuyện ấy. Đến một ngày, tôi mở TikTok lên và ngỡ ngàng hoàn toàn.

Anh chàng tốt bụng thường trêu tôi bằng cách trộm khoai tây chiên trên đĩa của tôi lại là cầu thủ nổi tiếng với hàng triệu lượt xem. Tôi không thể tin được nên gọi điện thẳng cho anh ấy và hỏi câu hỏi rất ngu ngốc: “Anh thực sự là Lamine à?”. Câu hỏi ấy khiến anh ấy cười mãi không thôi”.

Tin đồn Yamal “cướp bạn gái” của người khác

Hiện tại, cư dân mạng Tây Ban Nha đang có những ý kiến trái chiều về tình mới của Lamine Yamal. Đặc biệt, có một số người cho rằng Ines Garcia đã lừa dối bạn trai đã xác lập mối quan hệ 5 năm qua để đi Hy Lạp với tiền đạo của Barcelona. Thậm chí, đoạn phỏng vấn nói trên được cho là do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo nên.

Trong khi đó, một số người lên tiếng minh oan cho Ines Garcia rằng anh chàng Gonzalo kia chỉ là bạn bè thân thiết. Những bức ảnh tình tứ trên trang cá nhân của Ines Garcia không giống như mọi người suy đoán.

Tuy nhiên, có một sự thật là Ines Garcia chưa từng đăng ảnh chụp cùng Lamine Yamal lên trang cá nhân. Mỹ nhân người Tây Ban Nha đăng bộ ảnh bao gồm gần 20 bức trong chuyến đi Hy Lạp nhưng tiền đạo của Barcelona không hề lọt vào khung hình.

Trên trang cá nhân của Yamal, cầu thủ này cũng mới chỉ đăng một tấm hình hai người chụp chung cách đây một ngày. Có vẻ như cặp đôi này không muốn “khoe” tình cảm quá nhiều cho công chúng.

Theo Nhật Anh

26/05/2026 14:50 PM (GMT+7)
