Rory McIlroy: 'Ông vua tiền thưởng' The Masters

Với chiến thắng thứ hai liên tiếp tại The Masters 2026, Rory McIlroy không chỉ khẳng định vị thế số một tại Augusta National Golf Club mà còn vươn lên trở thành golfer kiếm tiền nhiều nhất lịch sử giải đấu, vượt qua những huyền thoại như Tiger Woods và Phil Mickelson.

Rory McIlroy đã trải qua một tuần thi đấu đầy cảm xúc tại Augusta National Golf Club để đăng quang The Masters 2026 với tổng điểm -12, qua đó bảo vệ thành công chức vô địch giải major danh giá nhất làng golf.

Hành trình tới chiếc áo xanh thứ hai liên tiếp của tay golf số một thế giới không hề bằng phẳng. Có thời điểm, McIlroy đánh mất lợi thế lên tới 6 gậy, tự đẩy mình vào thế khó và đứng trước nguy cơ đánh rơi ngôi vương.

Nhưng đúng vào thời khắc quyết định, bản lĩnh của một nhà vô địch lớn đã lên tiếng. McIlroy bừng tỉnh mạnh mẽ ở vòng đấu cuối, duy trì sự ổn định trong những hố then chốt để tạo nên màn bứt phá ấn tượng, trước khi khép lại giải đấu bằng chiến thắng nghẹt thở, hơn đối thủ cạnh tranh trực tiếp Scottie Scheffler đúng 1 gậy.

Danh hiệu này không chỉ khẳng định vị thế số một của McIlroy, mà còn giúp anh đi vào lịch sử The Masters khi trở thành golfer thứ tư bảo vệ thành công chức vô địch, sánh ngang những tượng đài Jack Nicklaus, Nick Faldo và Tiger Woods.

Mùa giải 2026 chứng kiến The Masters thiết lập kỷ lục về tổng quỹ thưởng, lên tới 22,5 triệu USD. Với chức vô địch, McIlroy bỏ túi khoản tiền thưởng 4,5 triệu USD, qua đó nâng tổng tiền thưởng tích lũy tại The Masters lên 13,04 triệu USD - cao nhất trong lịch sử giải đấu.

Đáng chú ý, chỉ trong hai năm gần nhất, ngôi sao người Bắc Ireland đã thu về tới 8,7 triệu USD tại Augusta, qua đó vượt qua hai huyền thoại Phil Mickelson và Tiger Woods để vươn lên dẫn đầu danh sách những golfer kiếm tiền nhiều nhất mọi thời đại tại giải đấu này.

Top 10 tiền thưởng The Masters mọi thời đại:

1. Rory McIlroy: 13.042.646 USD (18 lần tham dự)

2. Scottie Scheffler: 10.475.325 USD (7)

3. Phil Mickelson: 9.870.317 USD (32)

4. Tiger Woods: 9.642.636 USD (26)

5. Justin Rose: 7.766.765 USD (21)

6. Jordan Spieth: 6.794.328 USD (13)

7. Patrick Reed: 5.888.351 USD (13)

8. Jon Rahm: 5.557.467 USD (10)

9. Dustin Johnson: 4.788.735 USD (16)

10. Bubba Watson: 4.497.230 USD (18)

-15/04/2026 16:10 PM (GMT+7)
