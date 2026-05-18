Arsenal vs Burnley
Real Madrid chia tay "trùm Cúp C1" Carvajal, bắt đầu đại cải tổ chờ Mourinho

Sự kiện: Real Madrid La liga 2025-26

Sau hơn hai thập kỷ cống hiến cho màu áo trắng, Dani Carvajal sẽ khép lại hành trình huy hoàng cùng Real Madrid vào cuối mùa giải 2025/26.

  

⚽ Khép lại hành trình của một biểu tượng Bernabeu

Real Madrid chính thức xác nhận Dani Carvajal sẽ rời đội bóng sau khi mùa giải hiện tại khép lại. Hậu vệ sinh năm 1992 không gia hạn hợp đồng, qua đó kết thúc hành trình kéo dài 24 năm gắn bó với đội chủ sân Santiago Bernabeu.

Carvajal khép lại hành trình 24 năm cùng Real Madrid

Carvajal gia nhập học viện Real Madrid từ năm 2002, trải qua 10 năm ở lò đào tạo trẻ trước khi được đôn lên đội một. Trong suốt 13 mùa giải khoác áo đội bóng Hoàng gia, anh ra sân tổng cộng 450 trận và trở thành một trong những hậu vệ phải xuất sắc nhất lịch sử CLB.

Ngôi sao quê Leganes rời Real với tư cách huyền thoại, khi sở hữu tới 6 chức vô địch Champions League - thành tích chỉ rất ít cầu thủ trong lịch sử bóng đá thế giới đạt được.

🏆 Bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ cùng Real Madrid

Trong màu áo Real Madrid, Carvajal giành tổng cộng 27 danh hiệu lớn nhỏ. Anh cũng sánh ngang huyền thoại Francisco Gento cùng các đồng đội như Nacho, Luka Modric và Toni Kroos về số lần đăng quang Champions League.

Carvajal là một phần không thể thiếu trong giai đoạn huy hoàng bậc nhất lịch sử Real Madrid, nơi đội bóng Hoàng gia thống trị châu Âu suốt hơn một thập kỷ qua.

Danh hiệu Số lần vô địch
Cúp C1 6
FiFA Club World Cup 6
Siêu cúp châu Âu 5
La Liga 4
Cúp Nhà vua Tây Ban Nha 2
Siêu cúp Tây Ban Nha 4

Hậu vệ người Tây Ban Nha sở hữu 27 danh hiệu cùng “Kền kền trắng”

🔥 Mùa giải khó khăn và sự chia tay không tránh khỏi

Quyết định chia tay diễn ra sau một mùa giải đầy khó khăn với hậu vệ người Tây Ban Nha. Chấn thương nghiêm trọng gặp phải trong trận đấu với Villarreal hồi tháng 10/2024 đã ảnh hưởng lớn tới phong độ và vị trí của anh trong đội hình.

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của Trent Alexander-Arnold cũng khiến vai trò của Carvajal giảm sút đáng kể. Từ chỗ là lựa chọn số một bên hành lang phải, anh dần phải làm quen với băng ghế dự bị - điều từng khiến cầu thủ này không hài lòng và công khai than phiền tại Mestalla hồi đầu năm.

Theo kế hoạch, trong cuộc đối đầu Athletic Bilbao (2h - 24/5), sân Santiago Bernabeu sẽ tổ chức buổi tri ân đặc biệt dành cho Dani Carvajal ở trận đấu cuối cùng của Real tại La Liga mùa giải 2025/26.

🗣️ Real Madrid tri ân huyền thoại của CLB

Trong thông báo chính thức, Real Madrid dành những lời đầy xúc động cho đội trưởng Carvajal: “Real Madrid muốn bày tỏ lòng biết ơn và toàn bộ tình cảm tới một trong những huyền thoại vĩ đại nhất của CLB cũng như bóng đá thế giới”.

6 năm liên tiếp, Real Madrid chia tay 6 đội trưởng

Đội bóng Hoàng gia nhấn mạnh Carvajal là một trong năm cầu thủ trong lịch sử bóng đá từng giành 6 Cúp châu Âu, đồng thời ca ngợi anh là biểu tượng tiêu biểu cho các giá trị của "Kền kền trắng".

Ở cấp độ cá nhân, hậu vệ người Tây Ban Nha từng góp mặt trong Đội hình tiêu biểu FIFPro 2024, được vinh danh ở FIFA The Best Men’s XI 2024 và giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết Champions League 2024 - trận đấu anh còn ghi bàn.

Trong màu áo đội tuyển Tây Ban Nha, Carvajal có 51 lần ra sân, cùng “La Roja” vô địch EURO 2024 và UEFA Nations League 2023.

Chủ tịch Florentino Perez cũng dành sự tri ân đặc biệt cho hậu vệ sinh năm 1992: “Dani Carvajal là huyền thoại và biểu tượng của Real Madrid cũng như học viện đào tạo trẻ của CLB. Hình ảnh cậu ấy cùng Alfredo Di Stefano đặt viên đá đầu tiên cho Ciudad Real Madrid sẽ mãi ở trong trái tim các madridista”.

Ông Perez khẳng định Carvajal luôn đại diện cho các giá trị của "Los Blancos" một cách mẫu mực và nhấn mạnh Bernabeu sẽ luôn là ngôi nhà của hậu vệ người Tây Ban Nha.

🌍 Bắt đầu cuộc đại cải tổ, chờ đón HLV Mourinho

Trong bối cảnh Dani Carvajal chuẩn bị chia tay Bernabeu, Real cũng được cho là đang bước vào cuộc cải tổ mạnh mẽ dưới thời Jose Mourinho. Theo tiết lộ từ chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, đội bóng Hoàng gia đã đạt thỏa thuận với chiến lược gia người Bồ Đào Nha về bản hợp đồng kéo dài 2 năm.

Jose Mourinho đã đạt thỏa thuận với Real Madrid

Sự trở lại của Mourinho hứa hẹn mở ra một chương mới đầy tham vọng của "Kền kền trắng", nơi nhiều công thần có thể phải ra đi để nhường chỗ cho kế hoạch tái thiết lực lượng và đưa Real Madrid trở lại vị thế thống trị châu Âu.

