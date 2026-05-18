Mbeumo - Sesko - Cunha giúp MU lột xác, thống kê độc nhất Ngoại hạng Anh

MU tìm lại sức mạnh tấn công

Chiến thắng 3-2 trước Nottingham Forest tiếp tục cho thấy sức mạnh tấn công của MU ở mùa giải năm nay. Sau mùa giải 2024/25 chỉ ghi được 44 bàn - thành tích thấp nhất ở kỷ nguyên Ngoại hạng Anh - MU hiện có 66 bàn dù vẫn còn 1 trận chưa đấu. Đây là mức tăng 50% số bàn thắng, điều chưa từng xảy ra với đội chủ sân Old Trafford trong một mùa giải VĐQG Anh kể từ sau... Thế chiến thứ hai.

Mbeumo, Cunha, Sesko mang lại sức sống mới cho hàng công MU

"Quỷ đỏ" thực tế không cải thiện quá nhiều về mặt phòng ngự so với mùa trước (50 bàn thua so với 54 mùa trước). Dù vậy, hàng công sắc bén đã giúp họ vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng và giành vé trở lại Champions League.

Trong trận thắng Nottingham Forest, Matheus Cunha và Bryan Mbeumo thay nhau "nổ súng" để cùng cán mốc 10 bàn thắng tại Ngoại hạng Anh. Trước đó, tân binh Benjamin Sesko cũng đạt thành tích tương tự (hiện có 11 bàn).

Xuất sắc nhất nửa thập kỷ, "độc" nhất Ngoại hạng Anh 2025/26

Đây là lần đầu tiên sau 5 năm, MU có tới 3 cầu thủ cùng ghi ít nhất 10 bàn trong một mùa giải Ngoại hạng Anh. Lần gần nhất họ làm được điều này là mùa 2020/21 dưới thời Ole Gunnar Solskjaer với bộ ba Edinson Cavani (10 bàn) - Marcus Rashford (11) - Bruno Fernandes (18).

Thời điểm đó, đội chủ sân Old Trafford giành vị trí á quân, đồng thời sở hữu số bàn thắng cao nhất kể từ khi Sir Alex Ferguson rời đội bóng (73 bàn).

MU cũng trở thành đội thứ 2 trong lịch sử giải đấu có 3 cầu thủ cùng cán mốc 10 bàn ngay mùa giải ra mắt, kể từ Arsenal mùa 2012/13. Tính riêng mùa này, thậm chí không đội nào có quá 2 cầu thủ cùng chạm mốc 10 bàn (thống kê cuối bài viết).

Đáng chú ý, sự cải thiện này diễn ra dù các tân binh chưa hoàn toàn đạt trạng thái hoàn hảo: Cunha thường xuyên gặp những chấn thương nhỏ trong giai đoạn đầu mùa nhưng vẫn biết cách tỏa sáng ở các trận cầu lớn. Mbeumo khởi đầu rất tốt trước khi phần nào chững lại sau Cúp bóng đá châu Phi.

Trong khi đó, Sesko không có nhiều thời gian thi đấu và thường sắm vai trò dự bị chiến lược. Đáng nói hơn, Bộ ba ngôi sao mới cùng đá chính 7 trận ở Ngoại hạng Anh.

Bước đệm cho mùa giải 2026/27 bùng nổ hơn

Tầm ảnh hưởng của bộ ba không chỉ thể hiện qua số bàn thắng. Mbeumo và Sesko đều nằm trong nhóm 5 cầu thủ có số lần di chuyển không bóng nhiều nhất giải đấu tính trung bình mỗi 90 phút.

Trong khi đó, điểm mạnh của Cunha lại nằm ở khả năng xử lý với bóng. Tiền đạo người Brazil thực hiện hơn 100 pha rê bóng mùa này - điều không cầu thủ MU nào làm được ở mùa trước, cùng Bruno Fernandes trở thành nguồn sáng tạo chính của "Quỷ đỏ".

MU vẫn còn nhiều việc phải làm trong mùa hè tới. Việc trở lại đấu trường châu Âu sẽ kéo theo áp lực bổ sung sức mạnh cho tuyến giữa và đặc biệt là hàng thủ. Về phía Cunha - Mbeumo - Sesko, họ chắc chắn phải chịu nhiều kỳ vọng hơn ở mùa giải tới, nhưng những gì diễn ra mùa này cho thấy "Quỷ đỏ" đã tìm lại được sức mạnh tấn công của một đội bóng hàng đầu.