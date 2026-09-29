Chấn động vụ tước HCV ASIAD, nước chủ nhà bỗng dưng được huy chương

Tranh cãi về trang phục thi đấu tại kỳ ASIAD năm nay tiếp tục đẩy lên đỉnh điểm. Sau vụ lùm xùm tước quyền vào chung kết của đội bắn súng Việt Nam, một kịch bản "nghiệt ngã" tương tự đã lặp lại ở nội dung đi bộ marathon nữ, khiến nhà vô địch Kazakhstan mất tất cả, còn vận động viên nước chủ nhà Nhật Bản bất ngờ hưởng lợi.

Niềm vui chiến thắng ngày 27/9 của Yasmina Toksanbaeva đã biến thành nỗi đau cay đắng vào ngày hôm sau

Khúc khải hoàn đẫm nước mắt trên cung đường Nagoya

Cuộc đua đi bộ marathon nữ diễn ra trên cung đường quanh Tòa thị chính Nagoya đã chứng kiến một trong những cú sốc lớn nhất đại hội. Vận động viên Yasmina Toksanbaeva (Kazakhstan) đã có một ngày thi đấu xuất thần. Cô xuất sắc xé gió vươn lên, đánh bại hai "ngọn núi lớn" từ đội tuyển Trung Quốc để cán đích đầu tiên với thành tích ấn tượng 3 giờ 22 phút 20 giây.

Khoảnh khắc vượt qua vạch đích, Toksanbaeva đổ gục xuống đường chạy, bật khóc nức nở vì hạnh phúc. Đã lâu lắm rồi mới có một cánh chim lạ phá vỡ được thế thống trị tuyệt đối của các chân chạy Trung Quốc ở cự ly đi bộ đường dài. Tấm HCV chói lọi cầm chắc trong tay, niềm tự hào dân tộc dâng cao.

Ở phía sau, vận động viên của nước chủ nhà Nhật Bản, Umeno Sachiko cán đích ở vị trí thứ 4 với thời gian 3 giờ 34 phút 59 giây. Trả lời phỏng vấn truyền thông trong nước mắt, Umeno tiếc nuối: "Về chặng cuối chân tôi hoàn toàn không còn sức nữa. Thực sự rất cay đắng khi lỡ hẹn với bục vinh quang ngay trên sân nhà..."

Màn "quay xe" chấn động trong phòng kỹ thuật

Thế nhưng, khi những giọt nước mắt hạnh phúc của Toksanbaeva chưa kịp khô, ban tổ chức (BTC) lại tạo ra một cú "bẻ lái" khiến toàn bộ giới chuyên môn ngỡ ngàng.

Sáng ngày 28/9, đúng một ngày sau khi cuộc đua kết thúc, BTC bất ngờ dội một "gáo nước lạnh" vào đoàn Kazakhstan: Tuyên bố hủy kết quả, tước HCV của Yasmina Toksanbaeva!

Lý do được đưa ra ngay sau đó: Vi phạm quy định kỹ thuật về giày thi đấu.

Cụ thể, sau khi rà soát kỹ lưỡng, các trọng tài phát hiện phần đế đôi giày của Toksanbaeva có độ dày vượt quá giới hạn cho phép vài milimet của Liên đoàn Điền kinh Thế giới (World Athletics). Đây là lỗi trang phục nghiêm trọng dẫn đến việc bị hủy tư cách thi đấu (DQ) ngay lập tức. Chỉ vì một lỗi sơ đẳng từ khâu chuẩn bị thiết bị, giọt nước mắt kiêu hãnh của nhà vô địch trong chớp mắt biến thành bi kịch không thể đắng cay hơn.

Umeno Sachiko của chủ nhà Nhật Bản được đôn lên nhận HCĐ

Nước chủ nhà Nhật Bản "rớt trúng" huy chương

Cú "phán quyết" muộn màng trong phòng kỹ thuật đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện trên bảng tổng sắp nội dung này:

- Tấm HCV danh giá được chuyển giao cho vận động viên Trung Quốc.

- Umeno Sachiko của chủ nhà Nhật Bản từ vị trí thứ 4 cay đắng, bỗng dưng có chiếc HCĐ quý giá vào sáng hôm sau.

- Đồng đội của cô là Yarai Maika cũng từ hạng 5 nhảy lên vị trí thứ 4 chung cuộc.

Sự cố hy hữu nhưng đầy nghiêm khắc này đang là hồi chuông cảnh báo dành cho cho tất cả các đoàn thể thao tại ASIAD năm nay.