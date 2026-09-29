Kết quả bóng chuyền Hong Kong (TQ) - Việt Nam: Chiến thắng ấn tượng (ASIAD)

2 trận đấu trước đó, ĐT bóng chuyền nam Việt Nam đã để thua với cùng tỷ số 0-3 trước Ấn Độ ở trận ra quân và Qatar ở lượt đấu thứ hai. Vì thế, cuộc so tài với Hong Kong (Trung Quốc) là cơ hội tốt để “Những ngôi sao vàng” có chiến thắng đầu tiên.

ĐT bóng chuyền nam Việt Nam thi đấu quyết tâm trước Hong Kong

Với mục tiêu như vậy, Ngọc Thuân và các đồng đội nhập cuộc quyết tâm. Ở set đầu tiên, ĐT Việt Nam chơi lấn lướt và bứt phá ở ở những điểm quan trọng để thắng 25-20.

Bước sang set 2, Hong Kong dù rất muốn lật ngược tình thế nhưng đều không thể chiếm thế chủ động. Tỷ số của set 2 tiếp tục là 25-20 nghiêng về ĐT Việt Nam.

Hong Kong chơi tốt hơn ở set 3. Thay vì để cho ĐT Việt Nam ghi những điểm số quan trọng ở cuối set, thì Hong Kong mới là những người làm được điều đó và thắng 25-23. Trận đấu vì thế được định đoạt ở set 4.

Một lần nữa bản lĩnh đã giúp ĐT bóng chuyền nam Việt Nam giành chiến thắng 25-20 ở set 4, qua đó giành chiến thắng 3-1 chung cuộc.