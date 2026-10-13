Wirtz chạm đáy phong độ, Liverpool được khuyên đưa "bom tấn" lên ghế dự bị

Wirtz gây thất vọng, Liverpool trả giá vì bom tấn 116 triệu bảng

Florian Wirtz đang đối mặt với áp lực ngày càng lớn tại Liverpool sau màn trình diễn đáng quên trong thất bại 0-3 trước Man City hôm Chủ nhật. Được kỳ vọng trở thành nhân tố chủ chốt trên hàng công, tiền vệ người Đức lại không để lại nhiều dấu ấn, khiến những nghi ngờ về hiệu quả của bản hợp đồng trị giá 116 triệu bảng ngày càng gia tăng.

Wirtz gây thất vọng trong trận đấu với Man City vừa qua

Wirtz bị thay ra ở phút 66 trong trận đấu tại Etihad. Đáng chú ý, anh để mất bóng tới 16 lần trong hiệp một, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác trên sân ở cùng khoảng thời gian. Những con số này phản ánh phần nào khó khăn mà tuyển thủ Đức đang gặp phải trong việc kiểm soát bóng và tạo ra sự khác biệt trước đối thủ mạnh.

Sau 56 trận ra sân cho Liverpool, Wirtz mới ghi bàn hoặc kiến tạo trong 14 trận trên mọi đấu trường. Thành tích này chưa đáp ứng được kỳ vọng dành cho cầu thủ từng là bản hợp đồng kỷ lục của đội bóng. Từ vị thế một trong những tài năng tấn công sáng giá nhất châu Âu, ngôi sao người Đức đang phải đối mặt với sức ép chứng minh giá trị của mình tại Anfield.

Andy Townsend khuyên Liverpool để Wirtz nghỉ ngơi

Trước những màn trình diễn thiếu thuyết phục của Wirtz, cựu tiền vệ Chelsea và đội tuyển Cộng hòa Ireland, Andy Townsend, cho rằng Liverpool nên cân nhắc đưa cầu thủ này lên ghế dự bị. Theo Townsend, việc tiếp tục sử dụng một ngôi sao đang sa sút phong độ có thể khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn, thay vì giúp anh nhanh chóng lấy lại cảm giác chơi bóng.

Phát biểu trên chương trình talkSPORT Breakfast, Townsend nhận định: "Tất cả chúng ta đều từng trải qua tình huống khi sự tự tin bị mất đi. Trông đúng là như vậy". Cựu tiền vệ này cho rằng Wirtz đang gặp vấn đề về tâm lý thi đấu và cần được tạo điều kiện để lấy lại sự thoải mái trên sân cỏ.

Townsend nói thêm: "Bạn không muốn hủy hoại cậu bé. Bạn muốn cho cậu ấy thêm chút thời gian, cho cậu ấy 10 phút ở chỗ này chỗ kia. Rồi khi quay lại, biết đâu kết quả sẽ tốt hơn và anh ấy sẽ có tâm trạng tốt hơn. Nhưng hiện tại, cậu ấy đang vật lộn với lối chơi của mình và điều đó không hiệu quả".

Theo Townsend, Liverpool có thể tận dụng sự trở lại của những cầu thủ khác để điều chỉnh đội hình, qua đó giảm bớt áp lực cho Wirtz. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn phụ thuộc vào ban huấn luyện và cách họ đánh giá khả năng hồi phục phong độ của tiền vệ người Đức.

Liverpool chờ Wirtz tìm lại phong độ tại Champions League

Bất chấp những chỉ trích, Wirtz vẫn có cơ sở để hy vọng vào một màn trở lại mạnh mẽ. Trước khi chuyển đến Liverpool, tiền vệ người Đức từng thể hiện phong độ ấn tượng trong màu áo Bayer Leverkusen, với 34 bàn thắng và 35 pha kiến tạo trong hai mùa giải cuối cùng tại đội bóng Đức. Đây chính là thành tích khiến Liverpool sẵn sàng đầu tư khoản phí chuyển nhượng khổng lồ để đưa anh về Anfield.

Liverpool chờ Wirtz tìm lại phong độ tại Champions League

Liverpool sẽ sớm có cơ hội vực dậy tinh thần sau thất bại trước Man City khi bước vào trận đấu Champions League trên sân của LASK tại Áo vào thứ tư. Đội bóng của HLV Andoni Iraola đã khởi đầu chiến dịch châu Âu bằng chiến thắng 2-1 trước Atletico Madrid hồi tháng 9, qua đó tạo tiền đề thuận lợi cho những trận đấu tiếp theo.

Dù LASK không được đánh giá ngang tầm Atletico Madrid, bình luận viên bóng đá châu Âu Kevin Hatchard vẫn cảnh báo Liverpool không được phép chủ quan.

Hatchard cũng đưa ra lời cảnh báo: "Đây là một trong những trận đấu kinh điển mà nếu Liverpool chỉ cần lơ là một chút thôi, họ cũng có thể gặp rắc rối". Với Wirtz, chuyến làm khách tại Áo có thể trở thành cơ hội để anh tìm lại sự tự tin. Tuy nhiên, sau màn trình diễn thất vọng trước Man City, khả năng tiền vệ người Đức tiếp tục được đá chính vẫn là dấu hỏi lớn.