Rực rỡ cầu mây nữ Việt Nam hạ đẹp Philippines, đoạt HCV ASIAD sau 20 năm
ĐT cầu mây nữ Việt Nam đã thi đấu cực kỳ ấn tượng, hoàn toàn đánh bại ĐT nữ Philippines trong trận chung kết môn cầu mây nữ tại ASIAD 2026, qua đó xuất sắc đoạt tấm HCV nội dung đôi nữ.
Đoàn thể thao Việt Nam khởi đầu ngày thi đấu 29/9 theo cách không thể ấn tượng hơn. Trong trận chung kết nội dung đôi nữ môn Cầu mây nữ, hai VĐV xuất phát là Nguyễn Thị Thu Trang và Nguyễn Thị Khánh Ly đã chơi đầy ấn tượng, hoàn toàn làm chủ trận đấu và hạ đẹp 2 VĐV nữ Philippines với tỷ số các set là 15-8 và 15-4.
ĐT nữ Cầu mây Việt Nam thi đấu ấn tượng trước Philippines trong trận chung kết
Nhờ vào chiến tích của Khánh Ly và Thu Trang, đoàn thể thao Việt Nam có tấm HCV thứ hai tại ASIAD 2026. Lúc này, đoàn thể thao Việt Nam tạm vươn lên vị trí thứ 19 trên bảng tổng sắp với 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 17 huy chương đồng.
Đây là lần đầu tiên sau 20 năm, đoàn thể thao Việt Nam mới lại giành HCV nội dung đôi nữ môn Cầu mây tại ASIAD. Lần trước đó là tại ASIAD Doha (Qatar) năm 2006, nơi vinh danh Lưu Thị Thanh và Nguyễn Hải Thảo.
Chùm ảnh niềm hạnh phúc của đoàn Việt Nam sau khi giành HCV
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Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-29/09/2026 08:09 AM (GMT+7)