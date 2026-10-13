Sau phán quyết gây chấn động, ông chủ Man City tính chuyện bán CLB?

Man City đối diện sóng gió sau phán quyết gây chấn động

Man City đang trải qua một trong những giai đoạn sóng gió nhất lịch sử đội bóng sau khi bị một ủy ban độc lập kết luận có tội đối với các cáo buộc vi phạm nghiêm trọng quy định tài chính của Premier League. Những sai phạm được xác định kéo dài trong suốt 9 mùa giải, bên cạnh các cáo buộc liên quan đến việc không hợp tác với quá trình điều tra.

Man City đối diện sóng gió sau phán quyết gây chấn động

Ngay sau phán quyết, đội chủ sân Etihad đã tiến hành kháng cáo, đồng thời tiếp tục khẳng định không có hành vi sai trái. Ban lãnh đạo Man City vẫn giữ lập trường cứng rắn, quyết tâm theo đuổi cuộc chiến pháp lý nhằm bảo vệ danh tiếng và chứng minh sự trong sạch của CLB trước những cáo buộc gây tranh cãi.

Tuy nhiên, nếu kháng cáo thất bại, hậu quả dành cho nhà vô địch Champions League 2023 có thể vô cùng nghiêm trọng. Man City đứng trước nguy cơ nhận án trừ điểm nặng, dẫn đến việc phải xuống chơi tại Championship. Ngoài ra, khả năng bị loại khỏi Premier League, cấm chuyển nhượng hoặc phải nộp khoản tiền phạt khổng lồ cũng được đề cập. Dù vậy, hình thức xử phạt cụ thể vẫn là vấn đề cần được làm rõ.

82% người hâm mộ muốn giới chủ Man City rời Etihad

Không chỉ đối diện nguy cơ chịu những án phạt nặng nề, Man City còn chứng kiến áp lực ngày càng lớn hướng về phía các ông chủ. Sau phán quyết gây chấn động, những lời kêu gọi buộc giới chủ đội bóng phải bán CLB đã xuất hiện, đặt ra dấu hỏi lớn về tương lai của tập đoàn đang nắm quyền kiểm soát sân Etihad.

82% người hâm mộ muốn giới chủ Man City rời Etihad

Theo cuộc khảo sát do Express Sport thực hiện, có tới 82% số người tham gia cho rằng chủ sở hữu Man City nên bị buộc phải bán lại đội bóng và rời đi. Trong khi đó, chỉ 16% ủng hộ việc giới chủ hiện tại tiếp tục nắm quyền điều hành, còn 2% chưa đưa ra quyết định. Kết quả này cho thấy làn sóng phản đối đáng kể trong nhóm độc giả tham gia khảo sát, dù không thể xem đây là quan điểm đại diện cho toàn bộ người hâm mộ Man City.

Đáng chú ý, Man City đã thuộc quyền sở hữu của Abu Dhabi United Group (ADUG), tập đoàn do Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan đứng đầu, kể từ năm 2008. Dưới thời giới chủ Abu Dhabi, đội bóng đã vươn mình trở thành một thế lực của bóng đá châu Âu. Tuy nhiên, những tranh cãi tài chính hiện tại đang đặt mô hình sở hữu này trước sức ép lớn. Dẫu vậy, đến thời điểm hiện tại, chưa có thông tin xác nhận Sheikh Mansour hay ADUG đang chủ động lên kế hoạch bán CLB.

Man City thắng đậm Liverpool, HLV lên tiếng giữa tâm bão

Bất chấp những biến động ngoài sân cỏ, Man City vẫn phải tập trung vào cuộc đua tại Premier League. Sau kỳ nghỉ dành cho các đội tuyển quốc gia, đội bóng đã trở lại bằng chiến thắng thuyết phục 3-0 trên sân khách trước Liverpool. Kết quả này mang ý nghĩa quan trọng về mặt tinh thần trong bối cảnh những tranh cãi liên quan đến tương lai CLB vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Enzo Maresca nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ sự tập trung, đồng thời yêu cầu các cầu thủ không để những thông tin tiêu cực bên ngoài ảnh hưởng đến màn trình diễn trên sân.

Chiến thắng trước Liverpool phần nào giúp Man City giải tỏa sức ép trên sân cỏ, nhưng không thể xóa bỏ những dấu hỏi về tương lai đội bóng. Khi quá trình kháng cáo vẫn chưa đi đến hồi kết, nguy cơ nhận án phạt nặng cùng làn sóng kêu gọi thay đổi chủ sở hữu tiếp tục phủ bóng lên sân Etihad.