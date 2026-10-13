Dự đoán tỷ số Atletico Madrid – MU: Đất dữ cho "Quỷ" (Cúp C1)

Thanh thế của chủ nhà

Atletico Madrid đang trải qua chuỗi trận khá thành công, họ mới đây đã thắng Alaves 2-1 dù tương đối vất vả trước đối thủ chơi thiếu người. Đây đã là trận thắng thứ 4 liên tiếp của đội bóng áo sọc Đỏ - Trắng, trong đó có chiến thắng lớn tại derby Madrid.

Romero ghi bàn đưa Atletico đến chiến thắng trước Alaves

Dù vậy ở sân chơi Champions League, Atletico tỏ ra không mấy “đỏ” khi gặp các đối thủ tới từ Anh Quốc. 15 trận gần nhất gặp các đội Premier League, Atletico mới chỉ thắng được 2 trận. Lần gần nhất gặp một đối thủ Anh của “Los Rojiblancos” thực ra chẳng xa xôi gì, ngay vòng trước họ đã thua Liverpool 1-2 hồi đầu tháng 9.

Lợi thế cho Atletico là họ được đá sân nhà Metropolitano, trong quá khứ họ đã thắng 9/19 trận gặp các đối thủ Anh trên sân nhà. Cộng thêm đó là lực lượng Atletico đang đầy đủ, ngay cả việc Julian Alvarez mất phong độ cũng không phái vấn đề khi Lee Kang In, Baena và Grimaldo đều đang chơi hay.

Tìm lối thoát khủng hoảng

Trận thắng Sabah 4-0 ở Champions League đang là một trong số ít điểm sáng từ đầu mùa giải của MU. Họ đã thua liên tiếp 2 trận trước Man City và Brighton ở Premier League trước khi bị Tottenham cầm hòa 1-1 hôm Chủ nhật vừa qua, mặc dù MU đã dẫn trước và Tottenham phải tấn công trong thế thiếu người.

MU đánh rơi chiến thắng trong thế hơn người và dẫn bàn trước Tottenham

Chiếc ghế của Michael Carrick đang lung lay và ông hy vọng thành tích của MU trước các đối thủ Tây Ban Nha sẽ là hy vọng để tin vào một thắng lợi tại Madrid. MU mới thua 1/11 trận gần nhất găp các đội La Liga, trong đó thắng tới 7, tuy nhiên riêng với Atletico họ đã không thắng trong 4 lần gặp nhau gần nhất.

Lực lượng của MU đang mỏng ở hàng thủ với De Ligt, Mazraoui, Dorgu và thậm chí cả thủ môn dự bị Heaton đều bị chấn thương. Bên cạnh đó Sesko đang bị đau nhẹ, khiến hàng công vẫn có thể chứng kiến Matheus Cunha đá cắm, dù đây là một trong những sự sắp xếp kém hiệu quả nhất của Carrick.

Dự đoán

Phong độ của Atletico đang rất cao và dù triển vọng danh hiệu của họ vẫn còn khá xa vời, đội bóng của Diego Simeone muốn nhanh chóng củng cố vị trí ở Cúp C1 để có điều kiện xoay vòng và bảo tồn lực lượng khi mùa giải vào giai đoạn cao điểm.

Diego Simeone vừa dày dạn kinh nghiệm vừa có lực lượng đầy đủ hơn và phong độ cao hơn so với Carrick

Việc hàng thủ MU trở lại với sự lỏng lẻo, trong khi hàng công trở nên khá cùn và Carrick chưa tìm ra công thức phù hợp cho tuyến giữa, khiến đây sẽ là thách thức rất lớn cho MU. Atletico không có chân sút nào quá nổi bật nhưng đang ghi bàn rất ổn định trên sân nhà, họ nhiều khả năng sẽ giữ được 3 điểm ở lại Madrid đêm nay.

Đội hình dự kiến:

Atletico Madrid: Oblak, Hancko, Romero, Pubill, Simeone, Koke, Barrios, Llorente, Lee Kang In, Baena, Alvarez.

MU: Lammens, Dalot, Lisandro Martinez, Yoro, Mazraoui, Mainoo, Tielemans, Rashford, Bruno Fernandes, Mbeumo, Cunha.

Dự đoán: Atletico Madrid thắng 3-1.