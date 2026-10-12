Nữ binh sĩ Mỹ xăm trổ kín người, hóa "bông hồng gai" gây sốt làng thể hình

Sở hữu gương mặt khả ái, mái tóc màu sắc nổi bật cùng những hình xăm nghệ thuật phủ kín cơ thể, Delanie Fitzgerald đang là một trong những ngôi sao thể hình độc đáo nhất trên mạng xã hội. Ít ai biết rằng, trước khi trở thành một nữ vận động viên (VĐV) tài năng với hơn 640.000 người theo dõi, cô từng là một binh sĩ trong lực lượng Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ (USMC).

Gương mặt khả ái đối lập với hình xăm kín người và cơ bắp cuồn cuộn của nữ VĐV

Từ kỷ luật thép của Thủy quân lục chiến…

Trước khi dấn thân vào con đường thể hình chuyên nghiệp, Delanie từng đảm nhận vai trò Kiểm soát viên không lưu (ATC) tại một trong những lực lượng quân đội tinh nhuệ nhất thế giới. Môi trường quân ngũ đòi hỏi tính kỷ luật thép, sự tập trung cao độ và áp lực tinh thần cực lớn. Chính những năm tháng rèn luyện trong quân đội đã đúc kết cho Delanie một tinh thần kiên cường, không ngại gian khổ.

Tuy nhiên, sau khi xuất ngũ, cô phải đối mặt với hội chứng khủng hoảng tâm lý mà nhiều cựu binh gặp phải, sự mất phương hướng khi tái hòa nhập cuộc sống dân sự. Giữa giai đoạn khó khăn đó, Delanie đã tìm thấy chiếc "phao cứu sinh" đời mình, đó là bộ môn cử tạ và gym.

…Đến "bông hồng gai" cơ bắp cuồn cuộn

Quyết định rũ bỏ hình ảnh nghiêm nghị của một nữ binh sĩ, Delanie lột xác hoàn toàn để sống thật với cá tính. Cô bắt đầu phủ kín cơ thể bằng những hình xăm lớn, nhuộm những màu tóc thời thượng và lao vào phòng tập với chế độ của một VĐV Powerlifting (nâng tạ nặng) thực thụ.

Sự đối lập mạnh mẽ giữa gương mặt xinh đẹp, quyến rũ và những khối cơ bắp cuồn cuộn, săn chắc đã giúp Delanie nhanh chóng trở nên nổi bật. Không chỉ tập "cho đẹp", cô khiến cánh mày râu cũng phải ngả mũ thán phục khi thực hiện những mức tạ Squat hay Deadlift lên tới hàng trăm kg. Hình ảnh một "bông hồng gai" vừa xăm trổ "hổ báo", vừa mạnh mẽ nhưng không mất đi nét nữ tính đã tạo nên một cơn sốt thực sự trong cộng đồng thể hình thế giới.

Thành công của Delanie Fitzgerald không chỉ dừng lại ở những con số tương tác trên mạng xã hội. Hiện tại, cô là gương mặt đại diện đắt giá được săn đón bởi các thương hiệu thời trang thể thao lớn toàn cầu.

Vượt lên trên một hiện tượng mạng, Delanie trở thành nhân vật truyền cảm hứng cho hàng triệu phụ nữ về sự tự tin và sức mạnh nội tại. Cô chứng minh cho thế giới thấy rằng, những hình xăm hay cơ bắp vạm vỡ không làm giảm đi giá trị của một người phụ nữ mà thể hiện sự tự do, lòng dũng cảm bước qua định kiến để làm chủ cuộc đời mình.

Những hình ảnh đẹp về cựu nữ binh sĩ Mỹ trở thành ngôi sao thể hình