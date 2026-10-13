Dự đoán tỷ số Cúp C1: Arsenal bay cao ở Emirates, Barcelona gieo rắc nỗi sợ

Arsenal - Lille, 2h, 14/10, vòng bảng Cúp C1

Arsenal sắp đá trận đầu tiên trên sân nhà ở Cúp C1 để gặp Lille. Ở lượt trận trước, đoàn quân của Mikel Arteta giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Napoli ở lượt trận mở màn, trong khi Lille, dù thi đấu với 10 người, đã phải nhận thất bại đầy cay đắng với tỷ số 2-3 ngay trên sân nhà trước Real Betis.

Còn ở cuối tuần qua, "Pháo thủ" có kết quả tích cực. Họ lội ngược dòng để đánh bại Leeds United với tỷ số 2-1, qua đó chấm dứt chuỗi trận bất bại của đối thủ ở mùa giải Ngoại hạng Anh năm nay.

Với quyết tâm chinh phục Cúp C1, thầy trò HLV Arteta còn có thể dựa vào thành tích ấn tượng khi chỉ thua 2 trong 31 trận gần nhất tại vòng bảng của tất cả các giải đấu do UEFA tổ chức. Arsenal cũng ghi ít nhất 3 bàn ở 5 trong 6 trận sân nhà gần nhất tại giai đoạn này.

Arsenal quyết tâm hạ gục Lille

Ở phía bên kia chiến tuyến, Lille vẫn đang phải tiếc nuối vì sự thiếu kỷ luật trong phòng ngự ở trận mở màn Cúp C1. Đội bóng Pháp hai lần vươn lên dẫn trước Real Betis tại sân Pierre-Mauroy nhưng cuối cùng lại đánh mất 3 điểm.

Dù màn ra mắt ở Cúp C1 trên cương vị huấn luyện viên của Davide Ancelotti khép lại trong nỗi thất vọng, Lille vẫn có điều để hy vọng khi giành được 6 điểm đáng khích lệ trong 3 trận gần nhất tại Ligue 1. Họ đánh bại Troyes và Le Havre, xen giữa là thất bại trên sân khách trước Nice.

Nhưng vẫn có thống kê không ủng hộ Lille. Cụ thể, đội bóng nước Pháp đã thua cả 8 trận sân khách gần nhất trước các câu lạc bộ đến từ nước Anh. Lần gần nhất họ giành chiến thắng trong một chuyến làm khách như vậy là trước Aston Villa tại Intertoto Cup vào năm 2002.

Arsenal đón nhận nhiều tín hiệu tích cực về lực lượng trước trận đấu với Leeds. Declan Rice, Max Dowman, Ezri Konsa và Kai Havertz đều được xác nhận đủ khả năng thi đấu.

Về phía Lille, chiếc thẻ đỏ của Ethan Mbappe trong trận gặp Betis khiến cầu thủ này phải nhận án treo giò ba trận. Chưa kể anh hiện còn dính chấn thương.

Huấn luyện viên Ancelotti đã chủ động không mạo hiểm sử dụng Ueda và Benjamin Andre ngay từ đầu trong trận đấu tại giải VĐQG vào cuối tuần qua . Dẫu vậy, việc đón chào sự trở lại của một vài trụ cột khó có thể tạo ra khác biệt đáng kể khi Lille phải đối đầu với nhà đương kim vô địch nước Anh ngay tại Emirates.

Với nhiều phương án xoay tua đội hình cùng thành tích gần như hoàn hảo tại vòng bảng Cúp C1 trong 22 tháng qua, Arsenal được đánh giá đủ khả năng giành chiến thắng thứ 2 liên tiếp tại đấu trường Cúp châu Âu mùa này.

Dự đoán tỷ số: Arsenal 3-1 Lille Đội hình dự kiến: Arsenal: Raya; Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori; Guimaraes, Zubimendi; Saka, Odegaard, Eze; Gyokeres Lille: Ozer; Ngoy, Nianzou, Alexsandro, Verdonk; Andre, Bentaleb; Bakwa, Haraldsson, Perrin; Ueda

Galatasaray - Barcelona, 2h, 14/10, vòng bảng Cúp C1

Galatasaray từng nhận thất bại 1-3 trên sân Sporting Lisbon ở lượt trận mở màn vòng bảng Cúp C1. Kết quả này khiến Galatasaray cần thể hiện bộ mặt tích cực hơn khi đối đầu Barcelona, đội bóng nguy hiểm nhất châu Âu hiện nay.

Phong độ tại giải quốc nội mang đến nhiều tín hiệu lạc quan hơn cho đại diện Thổ Nhĩ Kỳ. Cụ thể, Galatasaray đánh bại Kasimpasa với tỷ số 3-1. Chiến thắng này giúp nhà đương kim vô địch có 16 điểm sau 7 vòng đấu tại giải quốc nội.

Trong khi đó, Barcelona đang có khởi đầu mùa giải mới đầy ấn tượng. Đội bóng của Hansi Flick mở màn chiến dịch Cúp C1 bằng chiến thắng 5-1 trước Feyenoord, ngoài ra còn là màn thể hiện thuyết phục tại đấu trường quốc nội.

Chiến thắng 3-0 trước Getafe vừa qua giúp Barcelona kéo dài chuỗi trận toàn thắng tại La Liga lên con số 8. Anthony Gordon, Gabriel Jesus và Jules Kounde là những cầu thủ ghi bàn trong trận đấu này.

Barcelona khó bị ngăn cản

Chiến thắng trước Getafe cũng nâng tổng số trận thắng liên tiếp của đội bóng xứ Catalonia lên 9 trận trên mọi đấu trường. Đây là lần đầu tiên Barcelona đạt thành tích này kể từ mùa giải 1935/36.

Đội bóng Tây Ban Nha có cơ hội nối dài chuỗi thắng, đồng thời được tiếp thêm sự tự tin nhờ thành tích sân khách khá ấn tượng tại Cúp C1. Barcelona chỉ thua 1 trong 6 chuyến làm khách gần nhất ở giải đấu này, bên cạnh 3 chiến thắng và 2 trận hòa.

Barcelona cũng chiếm ưu thế trong lịch sử đối đầu với Galatasaray tại Cúp C1. Hai đội từng gặp nhau 8 lần ở đấu trường này, trong đó đại diện Tây Ban Nha giành 5 chiến thắng, hòa 2 trận và chỉ để thua 1 lần.

Đoàn quân HLV Flick đang ghi bàn đều đặn ở cả Cúp C1 lẫn La Liga. Khả năng di chuyển linh hoạt của các cầu thủ trên hàng công có thể giúp Barcelona khai thác những khoảng trống mà Galatasaray để lộ khi dâng cao đội hình tấn công. Giới chuyên môn dự đoán Barcelona sẽ giành chiến thắng đậm ở trận đấu sắp tới.