Đỉnh cao tennis Thượng Hải Masters: Alcaraz đấu Zizou Bergs, "truyền nhân Nadal" gặp khó

Bergs - Alcaraz: Khoảng 17h, 12/10 (Vòng 3 Thượng Hải Masters)

Sau chiến thắng thuyết phục ở trận ra quân, tay vợt Tây Ban Nha được đánh giá cao hơn, dù Bergs cũng đang có phong độ tốt tại Thượng Hải.

Alcaraz hướng tới chiến thắng thứ hai tại Thượng Hải

Alcaraz đánh bại Juan Manuel Cerundolo với cùng tỷ số 6-3 ở hai set trong trận ra quân. Đáng chú ý, tay vợt Tây Ban Nha không phải đối mặt break point nào và giành 86% số điểm khi giao bóng một. Đây là màn trình diễn tích cực về khả năng giao bóng sau khi anh trở lại thi đấu từ chấn thương.

Trước khi đến Thượng Hải, Alcaraz vừa bảo vệ thành công danh hiệu Japan Open sau chiến thắng trước Jiri Lehecka trong trận chung kết. Tay vợt 23 tuổi đang có nhịp thi đấu tốt và hướng tới mục tiêu tiến sâu tại giải Masters 1000 trên mặt sân cứng ngoài trời.

Zizou Bergs cũng gây ấn tượng ở hai vòng đầu. Sau khi vượt qua Vit Kopriva, tay vợt Bỉ đánh bại Ignacio Buse với tỷ số 6-0, 6-3, chỉ để thua ba game. Anh từng giành danh hiệu ATP đầu tiên tại Eastbourne trong mùa sân cỏ năm nay.

Dù vậy, thử thách trước Alcaraz có độ khó cao hơn đáng kể. Bergs cần giao bóng hiệu quả, hạn chế lỗi tự đánh hỏng và tận dụng tốt những cơ hội hiếm hoi để gây sức ép lên đối thủ. Với khả năng di chuyển, điều tiết nhịp độ và tạo đột biến từ cuối sân, Alcaraz vẫn là người nắm nhiều lợi thế.

Dự đoán kết quả: Alcaraz thắng 2-0.

Lehecka – Jodar: Khoảng 12h30, 12/10 (Vòng 3 Thượng Hải Masters)

Sau khi vào chung kết Japan Open, Lehecka đang hướng tới một chiến thắng tiếp theo tại Thượng Hải, dù Jodar từng đánh bại anh trong lần gặp gần nhất.

Lehecka giành vé vào vòng 3 sau chiến thắng 6-3, 3-6, 6-3 trước Nuno Borges trong trận đấu kéo dài 1 giờ 58 phút. Tay vợt CH Séc chỉ phải đối mặt một break point, nhưng Borges đã tận dụng thành công để thắng set hai. Lehecka nhanh chóng điều chỉnh lối chơi, giành lại thế chủ động và khép lại trận đấu trong set quyết định.

Tay vợt Tây Ban Nha cần cải thiện khả năng chống bẻ game cầm giao nếu muốn tiếp tục tiến sâu

Ở giải đấu gần nhất trước khi đến Thượng Hải, Lehecka vào chung kết Japan Open nhưng để thua Carlos Alcaraz. Kết quả đó cho thấy tay vợt 24 tuổi đang có khả năng cạnh tranh tốt, đặc biệt khi duy trì được hiệu quả giao bóng và hạn chế những game mất tập trung.

Rafael Jodar cũng phải trải qua ba set mới vượt qua Thiago Agustin Tirante. Sau khi thua 4-6 ở set đầu, tay vợt Tây Ban Nha chơi khởi sắc hơn, thắng 6-2, 6-3 ở hai set tiếp theo để hoàn tất màn ngược dòng. Trước đó, anh vừa nhận thất bại đậm trước Adolfo Daniel Vallejo tại Tokyo.

Jodar đang dẫn 1-0 trong thành tích đối đầu sau chiến thắng trước Lehecka tại Canadian Open cách đây hai tháng. Tuy nhiên, ở trận đấu gần nhất, anh phải cứu thành công 9 trong 10 break point. Nếu tiếp tục để đối thủ có nhiều cơ hội bẻ giao bóng, Jodar sẽ gặp khó trước khả năng giao bóng của Lehecka.

Trên mặt sân cứng ngoài trời, Lehecka có cơ sở để hướng tới chiến thắng nếu duy trì được sự ổn định trong các game giao bóng và tận dụng tốt cơ hội.

Dự đoán kết quả: Lehecka thắng 2-1.

Tien – Ruud: Khoảng 11h, 12/10 (Vòng 3 Thượng Hải Masters)

Learner Tien đang thể hiện phong độ ổn định trên mặt sân cứng mùa này, trong khi Casper Ruud cần duy trì sự chắc chắn sau chiến thắng ở vòng đấu trước.

Tien giành vé vào vòng 3 sau khi đánh bại đồng hương Zachary Svajda với tỷ số 7-5, 7-5 trong 1 giờ 25 phút. Tay vợt Mỹ không để đối thủ có cơ hội bẻ giao bóng và thắng 88% số điểm khi giao bóng một. Anh tạo khác biệt bằng những game trả giao bóng cuối mỗi set, qua đó khép lại trận đấu sau hai set.

Tại hệ thống Masters 1000 mùa giải năm nay, thành tích nổi bật của Tien là vào bán kết Canadian Open cách đây hai tháng. Khả năng di chuyển linh hoạt, duy trì độ ổn định trong các pha bóng bền giúp tay vợt Mỹ trở thành đối thủ khó chịu trên mặt sân cứng.

Ruud vượt qua tay vợt chủ nhà Bu Yunchaokete với tỷ số 6-1, 7-6(2). Tay vợt Na Uy khởi đầu tốt, sau đó giữ được sự bình tĩnh trong loạt tie-break set hai để tránh phải thi đấu set quyết định. Chiến thắng này có ý nghĩa tích cực sau khi anh bị Luciano Darderi loại ngay vòng đầu Japan Open tuần trước.

Ruud sở hữu cú thuận tay uy lực và khả năng giao bóng tốt, nhưng Tien được đánh giá cao ở sự ổn định trên mặt sân cứng trong năm 2026. Nếu kéo được đối thủ vào những loạt bóng bền và duy trì tỷ lệ giao bóng hiệu quả, tay vợt Mỹ có cơ hội giành chiến thắng. Dù vậy, kinh nghiệm thi đấu của Ruud khiến cuộc đối đầu này khó có thể được quyết định dễ dàng.

Dự đoán kết quả: Tien thắng 2-0.

Lịch thi đấu Thượng Hải Masters ngày 12/10