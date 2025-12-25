Bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu đánh bại Thái Lan, đạt thứ hạng khó tin năm 2025

Mặc dù kết thúc năm 2025 có phần tiếc nuối bằng tấm HCB SEA Games 33 tại Thái Lan nhưng trong năm vừa qua, bóng chuyền nữ Việt Nam đã tạo nên nhiều cột mốc lịch sử. Năm 2025 được xem là năm bùng nổ của bóng chuyền nữ nước nhà với nhiều thành tích ấn tượng, mang về những danh hiệu và thứ hạng quốc tế vẻ vang.

🏆 Chức vô địch SEA V-League chấn động, đỉnh cao Bích Tuyền

Giữa tháng 8 năm 2025 tại chặng 2 giải bóng chuyền nữ Đông Nam Á SEA V-League 2025 tổ chức ở Ninh Bình, đội tuyển nữ Việt Nam tái đấu với Thái Lan sau khi đã để thua đối thủ trên sân khách trước đó một tuần tại chặng 1.

Bóng chuyền nữ Việt Nam thắng Thái Lan để vô địch SEA V-League 2025

Thanh Thúy và đồng đội gặp khó khăn rất lớn khi trong 2 set đầu, chủ công Ajcharaporn thi đấu nổi bật giúp Thái Lan vượt lên dẫn 2-0 (25-17 và 26-24). Dù vậy kể từ set 3, các cô gái Việt Nam thi đấu đầy nỗ lực cùng với sự tỏa sáng rực rỡ của đối chuyền Nguyễn Thị Bích Tuyền, tuyển nữ Việt Nam thắng liền 3 set với các tỉ số 25-17, 25-22 và 16-14 để ngược dòng, thắng chung cuộc 3-2 và lên ngôi vô địch.

Kết quả này đánh đấu lần đầu tiên, bóng chuyền nữ Việt Nam vượt qua Thái Lan ở cấp đội tuyển cũng như giành chức vô địch ở đấu trường SEA V-League.

Với cá nhân Bích Tuyền, đối chuyền cao 1m88 đã ghi được đến 45 điểm trong trận chung kết này, thiết lập kỷ lục mới về số điểm ghi được trong một trận đấu tại SEA V-League. Màn trình diễn đỉnh cao của Bích Tuyền cũng giúp cô giành cú đúp danh hiệu cá nhân là Vận động viên xuất sắc nhất (MVP) và Đối chuyền xuất sắc nhất.

🎯 Liên tiếp thăng hoa trên bảng xếp hạng thế giới, đạt thứ hạng kỷ lục

Giữa tháng 6 năm 2025, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã bảo vệ thành công chức vô địch AVC Nations Cup sau chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Philippines. Những kết quả tốt tại giải đấu này giúp thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chỉ trong 1 tuần ngắn ngủi đã 5 lần thăng tiến trên bảng xếp hạng thế giới với vị trí thứ 24.

Các cô gái Việt Nam đạt thứ hạng 21 lịch sử, tạo khoảng cách chỉ 1 bậc với Thái Lan

Đặc biệt, sau khi thắng Thái Lan để vô địch chặng 2 SEA V-League 2025, tuyển nữ Việt Nam lại tiếp tục vượt lên vị trí thứ 21, chỉ xếp sau tuyển nữ Thái Lan đúng 1 bậc. Đây là khoảng cách gần nhất trong lịch sử giữa Việt Nam và Thái Lan trên bảng FIVB cũng là thứ hạng lịch sử của bóng chuyền nữ nước nhà cho đến hiện tại.

Một cột mốc đáng tự hào khi trước đó vào năm 2022, bóng chuyền nữ Việt Nam từng bị loại khỏi bảng xếp hạng thế giới FIVB vì không dự các giải quốc tế. Phải đến tháng 6 năm 2023, đội tuyển mới được trở lại nhờ đăng quang giải châu Á AVC Challenge Cup với vị trí thứ 49.

Với những gì đã làm được, người hâm mộ hoàn toàn có thể chờ đợi những cột mốc, danh hiệu vang dội hơn nữa của bóng chuyền nữ nước nhà trong năm 2026.