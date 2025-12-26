Hot girl bóng chuyền Phạm Thị Hiền lên xe hoa, Bích Tuyền gây chú ý khi tái xuất

🎊 Hot girl Phạm Thị Hiền lên xe hoa, fan nhắn nhủ điều gì?

Trên trang cá nhân của mình mới đây, phụ công Phạm Thị Hiền chính thức công bố thông tin về đám cưới. Cụ thể, lễ vu quy sẽ diễn ra vào ngày 28/12 tại tư gia nhà gái ở Hải Dương. Trước đó vào đầu tháng 12 năm nay, Phạm Thị Hiền bất ngờ đăng tải hình cưới. Điều này làm người hâm mộ bóng chuyền không khỏi ngỡ ngàng vì cô vốn khá kín tiếng về chuyện đời tư. Đến nay, thông tin về chồng tương lai của cô vẫn chưa được tiết lộ rộng rãi.

Phụ công Phạm Thị Hiền lên xe hoa

Hình ảnh và thông tin về đám cưới của Phạm Thị Hiền được bạn bè, người hâm mộ và các hội nhóm bóng chuyền chia sẻ rầm rộ với rất nhiều lời chúc mừng. Bên cạnh đó, một số fan nhắn nhủ, bày tỏ mong mỏi phụ công 26 tuổi sẽ tiếp tục sự nghiệp bóng chuyền sau khi kết hôn.

Phạm Thị Hiền (sinh năm 1999) là phụ công nổi bật của bóng chuyền nữ Việt Nam, hiện thi đấu cho CLB Binh Chủng Thông Tin. Dù chiều cao 1m72 không quá lý tưởng cho vị trí phụ công, cô được đánh giá cao nhờ sải tay dài, sức bật tốt, di chuyển linh hoạt và khả năng phán đoán chắn bóng hiệu quả. Cô thường được biết đến với biệt danh “Sóc nhỏ” bởi vẻ ngoài xinh xắn và lối chơi nhanh nhẹn.

👀 Người hâm mộ tranh luận về hình ảnh mới của Bích Tuyền

Mới đây, cựu nữ hoàng điền kinh lừng danh từng giành 13 HCV SEA Games Nguyễn Thị Huyền bất ngờ chia sẻ bức ảnh chụp cùng đối chuyền Nguyễn Thị Bích Tuyền viết dòng chia sẻ: “"Chị em tôi khi về cùng một nhà 35” (biển số xe của Ninh Bình).

Hình ảnh mới nhất của Bích Tuyền

Đây là lần hiếm hoi, Bích Tuyền xuất hiện sau khi tuyên bố rút lui khỏi danh sách đội tuyển Việt Nam dự giải vô địch Bóng chuyền nữ thế giới 2025 ở Thái Lan vào tháng 8 cũng như không có tên trong danh sách dự SEA Games 33. Thậm chí việc Bích Tuyền có trở lại thi đấu cho Ninh Bình tại giải quốc gia 2026 hay không vẫn còn đang bỏ ngỏ.

Đáng nói, hình ảnh của Bích Tuyền được Nguyễn Thị Huyền đăng tải bất ngờ trở thành đề tài tranh luận của fan. Theo đó, một số fan cho rằng đối chuyền cao 1m88 này đã xuống cơ bắp thấy rõ sau 4 tháng không thi đấu. Trong năm 2025 vừa qua, Bích Tuyền có nhiều đóng góp đáng kể cho đội tuyển nữ Việt Nam, đặc biệt là chiến thắng lịch sử trước Thái Lan để vô địch SEA V-League.

❄️ Hoa khôi Nguyễn Thị Phương khoe ảnh Giáng sinh

Mới đây, Nguyễn Thị Phương làm người hâm mộ thích thú khi chia sẻ loạt ảnh đón Giáng sinh đầy ấm áp. Chủ công xinh đẹp xuất hiện đầy dịu dàng và tươi tắn với nụ cười đặc trưng, lan tỏa năng lượng tích cực. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên sau nhiều tháng, Nguyễn Thị Phương mới đăng ảnh cá nhân trở lại.

Hoa khôi Nguyễn Thị Phương đón Giáng sinh

Nguyễn Thị Phương sinh năm 1999, sở hữu chiều cao 1m76. Cô là trụ cột của CLB Binh chủng Thông tin nhờ thể hình, sức bật tốt, lối chơi nhiệt huyết, máu lửa và khả năng tấn công đa dạng.

Song song đó, cô cũng là một trong những hot girl làng bóng chuyền Việt Nam hiện nay nhờ nhan sắc nổi bật, tính cách thân thiện, gần gũi và phong cách sống tích cực.