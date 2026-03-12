Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp bóng đá Lille - Aston Villa: Đội khách đón sự trở lại của đội trưởng (Europa League)

Sự kiện: Europa League 2025-26 Aston Villa Trực tiếp bóng đá hôm nay

(0h45 - 13/3, Lượt đi vòng 1/8 Europa League) Aston Villa nhận tin vui khi đội trưởng John McGinn đã bình phục chấn thương trước cuộc đối đầu với Lille.

Europa League | 0h45 - 13/3 | Stade Pierre-Mauroy

Lille
Trực tiếp bóng đá Lille - Aston Villa: Đội khách đón sự trở lại của đội trưởng (Europa League) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Lille - Aston Villa: Đội khách đón sự trở lại của đội trưởng (Europa League) - 1
Aston Villa
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Lille - Aston Villa: Đội khách đón sự trở lại của đội trưởng (Europa League) - 1
Ozer, Santos, Ngoy, Mandi, Perraud, Bouaddi, Bentaleb, Andre, Haraldsson, Perrin, Fernandez-Pardo
Trực tiếp bóng đá Lille - Aston Villa: Đội khách đón sự trở lại của đội trưởng (Europa League) - 1
Martinez, Cash, Konsa, Mings, Maatsen, Onana, Luiz, Bailey, Buendia, Rogers, Watkins

John McGinn trở lại

Tin vui dành cho Aston Villa khi đội trưởng John McGinn đã bình phục chấn thương. Tiền vệ 31 tuổi vắng mặt từ ngày 18/1 do gặp vấn đề ở đầu gối, nhưng HLV Unai Emery cho biết anh đã sẵn sàng trở lại và thậm chí có thể ra sân ngay từ đầu, dù ban huấn luyện nhiều khả năng sẽ thận trọng để tránh rủi ro tái phát.

Phát biểu trước trận gặp Lille, HLV Emery chia sẻ: “McGinn đã ở đây. Điều đó rất quan trọng, nhưng mọi cầu thủ đều quan trọng. Với tư cách đội trưởng, cậu ấy mang lại nhiều điều hơn cho đội. Chúng tôi rất vui khi cậu ấy trở lại và sẽ cố gắng giúp cậu ấy nhanh chóng lấy lại nhịp độ. Cậu ấy có thể ra sân từ đầu hoặc vào sân sau”.

Lille quyết tâm vượt rào cản lịch sử

Lille chưa từng vượt qua vòng đấu này trong lịch sử giải đấu và mùa trước họ cũng dừng bước ở vòng 1/8 Cúp C1. Điều đó đồng nghĩa với việc Lille vẫn phải đối mặt với một rào cản lịch sử đáng kể nếu muốn tiến sâu hơn tại đấu trường châu lục.

Phong độ sân nhà của Lille thời gian gần đây cũng không thật sự thuyết phục. Họ chỉ giành được 2 chiến thắng trong 8 trận sân nhà gần nhất trên mọi đấu trường (hòa 2, thua 4). Thống kê này cho thấy đội bóng Pháp hoàn toàn có thể tiếp tục gặp khó khăn, thậm chí đứng trước nguy cơ lần đầu tiên phải nhận hai thất bại liên tiếp trên sân nhà tại Europa League.

Aston Villa hy vọng tìm lại động lực ở Europa League

Aston Villa có một tuần chuẩn bị khá đặc biệt cho trận đấu với Lille khi được nghỉ thi đấu cuối tuần. Tuy nhiên, khoảng thời gian đó chủ yếu để họ xoa dịu nỗi thất vọng sau thất bại nặng nề 1-4 trước Chelsea tại Ngoại hạng Anh.

Trận thua đó kéo dài chuỗi trận không thắng gần đây của Aston Villa lên con số 4 (hòa 1, thua 3) và khiến tham vọng giành vé dự Champions League bị đe dọa. Vì vậy, Europa League có thể trở thành sự “giải tỏa” cần thiết, đồng thời là con đường thay thế để họ tìm suất trở lại đấu trường đỉnh cao châu Âu. Trên băng ghế huấn luyện, HLV Unai Emery từng 4 lần vô địch Europa League, được kỳ vọng sẽ giúp Villa tạo nên khác biệt.

Dù Aston Villa chỉ thắng 1 trong 4 lần đối đầu trước đây giữa hai đội (hòa 1, thua 2), họ vẫn có lợi thế về mặt tinh thần khi ở lần gặp nhau gần nhất đã loại Lille khỏi Europa Conference League ở vòng tứ kết sau loạt sút luân lưu mùa giải 2023/24.

Video bóng đá Aston Villa - Salzburg: Ngược dòng đỉnh cao, 5 bàn rượt đuổi (Europa League)
Video bóng đá Aston Villa - Salzburg: Ngược dòng đỉnh cao, 5 bàn rượt đuổi (Europa League)

Aston Villa đã chắc chắn có vé thẳng vào vòng 1/8, nhưng Salzburg phải rất nỗ lực mới hy vọng vượt qua vòng bảng. Vì thế, trận đấu diễn ra với những...

T.T

Nguồn: [Link nguồn]

-12/03/2026 18:20 PM (GMT+7)
