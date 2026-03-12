Trực tiếp bóng đá Lille - Aston Villa: Đội khách đón sự trở lại của đội trưởng (Europa League)
(0h45 - 13/3, Lượt đi vòng 1/8 Europa League) Aston Villa nhận tin vui khi đội trưởng John McGinn đã bình phục chấn thương trước cuộc đối đầu với Lille.
Europa League | 0h45 - 13/3 | Stade Pierre-Mauroy
Điểm
Ozer
Santos
Ngoy
Mandi
Perraud
Bouaddi
Bentaleb
Andre
Haraldsson
Perrin
Fernandez-Pardo
Điểm
Martinez
Cash
Konsa
Mings
Maatsen
Onana
Luiz
Bailey
Buendia
Rogers
Watkins
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
John McGinn trở lại
Tin vui dành cho Aston Villa khi đội trưởng John McGinn đã bình phục chấn thương. Tiền vệ 31 tuổi vắng mặt từ ngày 18/1 do gặp vấn đề ở đầu gối, nhưng HLV Unai Emery cho biết anh đã sẵn sàng trở lại và thậm chí có thể ra sân ngay từ đầu, dù ban huấn luyện nhiều khả năng sẽ thận trọng để tránh rủi ro tái phát.
Phát biểu trước trận gặp Lille, HLV Emery chia sẻ: “McGinn đã ở đây. Điều đó rất quan trọng, nhưng mọi cầu thủ đều quan trọng. Với tư cách đội trưởng, cậu ấy mang lại nhiều điều hơn cho đội. Chúng tôi rất vui khi cậu ấy trở lại và sẽ cố gắng giúp cậu ấy nhanh chóng lấy lại nhịp độ. Cậu ấy có thể ra sân từ đầu hoặc vào sân sau”.
Lille quyết tâm vượt rào cản lịch sử
Lille chưa từng vượt qua vòng đấu này trong lịch sử giải đấu và mùa trước họ cũng dừng bước ở vòng 1/8 Cúp C1. Điều đó đồng nghĩa với việc Lille vẫn phải đối mặt với một rào cản lịch sử đáng kể nếu muốn tiến sâu hơn tại đấu trường châu lục.
Phong độ sân nhà của Lille thời gian gần đây cũng không thật sự thuyết phục. Họ chỉ giành được 2 chiến thắng trong 8 trận sân nhà gần nhất trên mọi đấu trường (hòa 2, thua 4). Thống kê này cho thấy đội bóng Pháp hoàn toàn có thể tiếp tục gặp khó khăn, thậm chí đứng trước nguy cơ lần đầu tiên phải nhận hai thất bại liên tiếp trên sân nhà tại Europa League.
Aston Villa hy vọng tìm lại động lực ở Europa League
Aston Villa có một tuần chuẩn bị khá đặc biệt cho trận đấu với Lille khi được nghỉ thi đấu cuối tuần. Tuy nhiên, khoảng thời gian đó chủ yếu để họ xoa dịu nỗi thất vọng sau thất bại nặng nề 1-4 trước Chelsea tại Ngoại hạng Anh.
Trận thua đó kéo dài chuỗi trận không thắng gần đây của Aston Villa lên con số 4 (hòa 1, thua 3) và khiến tham vọng giành vé dự Champions League bị đe dọa. Vì vậy, Europa League có thể trở thành sự “giải tỏa” cần thiết, đồng thời là con đường thay thế để họ tìm suất trở lại đấu trường đỉnh cao châu Âu. Trên băng ghế huấn luyện, HLV Unai Emery từng 4 lần vô địch Europa League, được kỳ vọng sẽ giúp Villa tạo nên khác biệt.
Dù Aston Villa chỉ thắng 1 trong 4 lần đối đầu trước đây giữa hai đội (hòa 1, thua 2), họ vẫn có lợi thế về mặt tinh thần khi ở lần gặp nhau gần nhất đã loại Lille khỏi Europa Conference League ở vòng tứ kết sau loạt sút luân lưu mùa giải 2023/24.
