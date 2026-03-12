MU nhắm HLV "hàng hot" thay Carrick, mơ đổi đời như Man City - Arsenal

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Stuttgart vs Porto
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Porto - POR Porto
-
Bologna vs Roma
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Lille vs Aston Villa
Logo Lille - LIL Lille
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Panathinaikos vs Real Betis
Logo Panathinaikos - PAO Panathinaikos
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Celta de Vigo vs Olympique Lyonnais
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Nottingham Forest vs Midtjylland
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Ferencváros vs Sporting Braga
Logo Ferencváros - FTC Ferencváros
-
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Genk vs Freiburg
Logo Genk - GNK Genk
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
SHB Đà Nẵng vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Thép Xanh Nam Định vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Borussia M'gladbach vs St. Pauli
Logo Borussia M&#39;gladbach - BMG Borussia M'gladbach
-
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Olympique Marseille vs Auxerre
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Auxerre - AJA Auxerre
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Ninh Bình vs Công An Hà Nội
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Inter Milan vs Atalanta
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Bayer Leverkusen vs Bayern Munich
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Borussia Dortmund vs Augsburg
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
Burnley vs AFC Bournemouth
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Atlético de Madrid vs Getafe
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Getafe - GET Getafe
-
Napoli vs Lecce
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Chelsea vs Newcastle United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Udinese vs Juventus
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
West Ham United vs Manchester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Real Madrid vs Elche
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Monaco vs Brest
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Brest - BRE Brest
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs PVF-CAND
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Thể Công - Viettel vs Hải Phòng
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Crystal Palace vs Leeds United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs Fulham
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Barcelona vs Sevilla
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Le Havre vs Olympique Lyonnais
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Real Betis vs Celta de Vigo
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Stuttgart vs RB Leipzig
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Lazio vs Milan
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Rennes vs Lille
Logo Rennes - REN Rennes
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

MU nhắm HLV "hàng hot" thay Carrick, mơ đổi đời như Man City - Arsenal

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester United

Manchester United đang lên kế hoạch bổ nhiệm HLV trưởng chính thức vào mùa hè và Andoni Iraola nổi lên như một ứng viên sáng giá. Tuy nhiên, chiến lược gia của Bournemouth cũng đang lọt vào tầm ngắm của nhiều đội bóng Premier League khác, khiến cuộc đua giành chữ ký của ông hứa hẹn rất căng thẳng.

   

Iraola trở thành “hàng hot” trên thị trường HLV

Manchester United và Tottenham nằm trong số những CLB Premier League sẵn sàng tiếp cận Andoni Iraola nếu chiến lược gia người Tây Ban Nha quyết định rời Bournemouth vào cuối mùa giải.

HLV Iraola được nhiều đội bóng Anh theo đuổi

HLV Iraola được nhiều đội bóng Anh theo đuổi

HLV 43 tuổi gây ấn tượng mạnh kể từ khi thay thế Gary O’Neil tại sân Vitality vào mùa hè năm 2023. Dưới sự dẫn dắt của ông, Bournemouth đã đạt thành tích tốt nhất lịch sử tại Premier League ở mùa trước.

Phong độ ấn tượng đó khiến Iraola nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của nhiều đội bóng. Hợp đồng của ông sẽ hết hạn vào mùa hè này và các đối tác tiềm năng đã bắt đầu xuất hiện. Ông được kỳ vọng sẽ tiếp nối thành công của các HLV người Tây Ban Nha tại Anh trong giai đoạn hiện tại, như Pep Guardiola với Man City, Mikel Arteta ở Arsenal, Unai Emery ở Aston Villa.

Nhiều CLB Premier League nhập cuộc

Theo Daily Mail, một số CLB hàng đầu nước Anh đang tìm HLV mới trước mùa giải 2026/27, trong đó có Manchester United và Tottenham. Cả hai đều đánh giá cao năng lực của Iraola.

Ngoài ra, Crystal Palace (chia tay Oliver Glasner sau mùa giải) cũng đang rất quan tâm tới nhà cầm quân người Tây Ban Nha. Thành tích của Iraola càng được củng cố khi ông vẫn giúp Bournemouth duy trì đà thăng tiến dù đội bóng đã mất nhiều trụ cột trong thời gian gần đây.

Không chỉ tại Anh, Iraola còn nằm trong danh sách theo dõi của một số CLB tại Italia và Tây Ban Nha. Đáng chú ý, Glasner cũng được cho là mục tiêu tiềm năng của cả MU lẫn Tottenham, hai đội hiện đang dùng HLV tạm quyền cho tới mùa hè.

Iraola nằm trong nhóm các HLV Tây Ban Nha trẻ và giàu tiềm năng

Iraola nằm trong nhóm các HLV Tây Ban Nha trẻ và giàu tiềm năng

Bournemouth nỗ lực giữ chân HLV trưởng

Dù vậy, Bournemouth vẫn hy vọng có thể thuyết phục Iraola tiếp tục gắn bó với CLB. Đội bóng đã mở đàm phán gia hạn với cựu HLV Rayo Vallecano từ một năm trước và dự định nối lại các cuộc thương lượng trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia sắp tới.

Ban lãnh đạo Bournemouth cũng kỳ vọng Iraola sẽ cân nhắc bài học từ những HLV rời CLB ổn định quá sớm, như trường hợp của Thomas Frank sau giai đoạn thành công trước đó.

Quan trọng hơn, Bournemouth đang có điều kiện đầu tư mạnh mẽ ở kỳ chuyển nhượng mùa hè mà không cần bán cầu thủ, sau khi đã phải chia tay những cầu thủ giá trị như Dean Huijsen, Milos Kerkez và Antoine Semenyo trong hai kỳ chuyển nhượng gần đây.

MU của Carrick vẫn đang chơi tương đối tốt

MU của Carrick vẫn đang chơi tương đối tốt

MU vẫn cân nhắc nhiều phương án

Trong khi đó, Manchester United đang đánh giá lại tình hình băng ghế huấn luyện. Đội bóng đã có sự cải thiện đáng kể về kết quả lẫn lối chơi kể từ khi trao quyền dẫn dắt tạm thời cho Michael Carrick.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ Carrick có được bổ nhiệm lâu dài hay không, bởi MU vẫn tiếp tục liên hệ với nhiều ứng viên khác trên thị trường huấn luyện viên.

8

Minigame đã kết thúc

Thông báo kết quả dự đoán

Real Madrid
Man City

Số người dự đoán có kết quả đúng hợp lệ

15

Danh sách trúng thưởng
Tonali "chào hàng" MU: Hoàn thiện hơn Declan Rice, xứng đáng thay Casemiro
Tonali "chào hàng" MU: Hoàn thiện hơn Declan Rice, xứng đáng thay Casemiro

Một câu hỏi lớn đang chờ ban lãnh đạo MU giải quyết trong kỳ chuyển nhượng mùa hè: Ai sẽ thay thế khoảng trống Casemiro để lại? Dựa trên nhiều khía...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-12/03/2026 17:49 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN