MU nhắm HLV "hàng hot" thay Carrick, mơ đổi đời như Man City - Arsenal

Iraola trở thành “hàng hot” trên thị trường HLV

Manchester United và Tottenham nằm trong số những CLB Premier League sẵn sàng tiếp cận Andoni Iraola nếu chiến lược gia người Tây Ban Nha quyết định rời Bournemouth vào cuối mùa giải.

HLV Iraola được nhiều đội bóng Anh theo đuổi

HLV 43 tuổi gây ấn tượng mạnh kể từ khi thay thế Gary O’Neil tại sân Vitality vào mùa hè năm 2023. Dưới sự dẫn dắt của ông, Bournemouth đã đạt thành tích tốt nhất lịch sử tại Premier League ở mùa trước.

Phong độ ấn tượng đó khiến Iraola nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của nhiều đội bóng. Hợp đồng của ông sẽ hết hạn vào mùa hè này và các đối tác tiềm năng đã bắt đầu xuất hiện. Ông được kỳ vọng sẽ tiếp nối thành công của các HLV người Tây Ban Nha tại Anh trong giai đoạn hiện tại, như Pep Guardiola với Man City, Mikel Arteta ở Arsenal, Unai Emery ở Aston Villa.

Nhiều CLB Premier League nhập cuộc

Theo Daily Mail, một số CLB hàng đầu nước Anh đang tìm HLV mới trước mùa giải 2026/27, trong đó có Manchester United và Tottenham. Cả hai đều đánh giá cao năng lực của Iraola.

Ngoài ra, Crystal Palace (chia tay Oliver Glasner sau mùa giải) cũng đang rất quan tâm tới nhà cầm quân người Tây Ban Nha. Thành tích của Iraola càng được củng cố khi ông vẫn giúp Bournemouth duy trì đà thăng tiến dù đội bóng đã mất nhiều trụ cột trong thời gian gần đây.

Không chỉ tại Anh, Iraola còn nằm trong danh sách theo dõi của một số CLB tại Italia và Tây Ban Nha. Đáng chú ý, Glasner cũng được cho là mục tiêu tiềm năng của cả MU lẫn Tottenham, hai đội hiện đang dùng HLV tạm quyền cho tới mùa hè.

Iraola nằm trong nhóm các HLV Tây Ban Nha trẻ và giàu tiềm năng

Bournemouth nỗ lực giữ chân HLV trưởng

Dù vậy, Bournemouth vẫn hy vọng có thể thuyết phục Iraola tiếp tục gắn bó với CLB. Đội bóng đã mở đàm phán gia hạn với cựu HLV Rayo Vallecano từ một năm trước và dự định nối lại các cuộc thương lượng trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia sắp tới.

Ban lãnh đạo Bournemouth cũng kỳ vọng Iraola sẽ cân nhắc bài học từ những HLV rời CLB ổn định quá sớm, như trường hợp của Thomas Frank sau giai đoạn thành công trước đó.

Quan trọng hơn, Bournemouth đang có điều kiện đầu tư mạnh mẽ ở kỳ chuyển nhượng mùa hè mà không cần bán cầu thủ, sau khi đã phải chia tay những cầu thủ giá trị như Dean Huijsen, Milos Kerkez và Antoine Semenyo trong hai kỳ chuyển nhượng gần đây.

MU của Carrick vẫn đang chơi tương đối tốt

MU vẫn cân nhắc nhiều phương án

Trong khi đó, Manchester United đang đánh giá lại tình hình băng ghế huấn luyện. Đội bóng đã có sự cải thiện đáng kể về kết quả lẫn lối chơi kể từ khi trao quyền dẫn dắt tạm thời cho Michael Carrick.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ Carrick có được bổ nhiệm lâu dài hay không, bởi MU vẫn tiếp tục liên hệ với nhiều ứng viên khác trên thị trường huấn luyện viên.