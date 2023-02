"Chân dài" bóng chuyền Bùi Thị Ngà giải nghệ, đội Bích Tuyền có ngoại binh

"Chân dài" bóng chuyền Bùi Thị Ngà giải nghệ tuổi 28

Một tin không vui đến với bóng chuyền Việt Nam khi phụ công lừng danh Bùi Thị Ngà chính thức giải nghệ ở tuổi 28. Với chiều cao 1m86 nổi bật, nữ VĐV sinh năm 1994 có kỹ năng vô cùng toàn diện với tầm đánh bóng cao và tầm chắn xấp xỉ 3m.

Bùi Thị Ngà giải nghệ tuổi 28

Thậm chí Bùi Thị Ngà còn được đánh giá là một trong những tay chắn hay bậc nhất lịch sử bóng chuyền nước nhà khi giành nhiều danh hiệu “chắn bóng xuất sắc” ở các giải đấu trong nước và quốc tế. Trong sự nghiệp của mình, phụ công quê Ninh Bình đã giành được gần 100 danh hiệu cá nhân, tập thể ở cả cấp độ CLB lẫn tuyển quốc gia.

Dù gặp phải nhiều chấn thương ở những năm gần đây, Bùi Thị Ngà vẫn thể hiện tầm quan trọng mỗi khi được tung vào sân, đặc biệt là khả năng chắn bóng để giúp CLB Bộ Tư lệnh Thông tin có được những danh hiệu lớn.

Phụ công cao 1m86 sở hữu khả năng chắn bóng siêu hạng

Vào năm 2022, Bùi Thị Ngà lên xe hoa. Nhiều người cho rằng Bùi Thị Ngà quyết định giải nghệ vì muốn tập trung chăm sóc cho gia đình. Hiện, chuyền hai Lâm Oanh là người giữ tấm băng đội trưởng mà Bùi Thị Ngà để lại tại Bộ Tư lệnh Thông tin.

Đội có Bích Tuyền chiêu mộ chủ công tuyển Thái Lan với sức bật 2m88

Mặc dù sở hữu dàn sao quốc nội cùng “cỗ máy ghi điểm” Nguyễn Thị Bích Tuyền, Ninh Bình LienVietPostBank chỉ giành hạng 3 tại Cúp Hoa Lư Bình Điền 2023. Ngay khi giải đấu kết thúc, đội bóng này lập tức bổ sung lực lượng khi chiêu mộ thành công Wipawee Srithong.

Wipawee Srithong gia nhập Ninh Bình LienVietPostBank

Chủ công 24 tuổi đang là thành viên đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Thái Lan, góp mặt trong lực lượng giành HCV SEA Games 31 cũng như giải bóng chuyền ASEAN Grand Prix lẫn AVC Cup 2022. Tuy chỉ cao 1m74 nhưng Wipawee Srithong lại tỏ ra cực kỳ nguy hiểm nhờ sức bật đà lên đến 2m88 cùng tầm chắn đạt 2m66.

Bắt đầu thi đấu ở giải vô địch quốc gia Thái Lan từ năm 2015, chủ công này đã có đến 5 lần giành chức vô địch, 1 lần đạt ngôi á quân cùng với CLB Supreme Chonburi. Với kinh nghiệm dày dặn cũng như khả năng tấn công đáng gờm, Wipawee Srithong dự kiến giúp đoàn quân của HLV Thái Thanh Tùng tăng cường “hỏa lực” ở giải vô địch quốc gia tới đây.

Liên đoàn bóng chuyền VN vào cuộc vụ lùm xùm chuyển nhượng Nguyễn Thị Thủy

Theo đó, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam dự kiến mời các bên liên quan đến vụ lùm xùm chuyển nhượng chuyền hai Nguyễn Thị Thủy gây xôn xao dư luận thời gian qua gồm CLB Geleximco Thái Bình, Hóa chất Đức Giang Hà Nội và cả Nguyễn Thị Thủy để làm việc nhằm tìm kiếm giải pháp tốt nhất. Đại diện của Liên đoàn cho biết sẽ xử lý dựa trên các văn bản pháp lý chứ không đứng nghiêng về bất kỳ bên nào.

Liên đoàn bóng chuyền VN "giải cứu" Nguyễn Thị Thủy

Trước đó, Geleximco Thái Bình đã giữ thẻ VĐV của Nguyễn Thị Thủy khi chuyền hai được chính CLB này đào tạo nộp giấy tờ muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng với đội bóng chủ quản vì lý do gia đình.

Tuy nhiên sau đó, Nguyễn Thị Thủy lại bất ngờ xuất hiện trên khán đài nhà thi đấu Ninh Bình theo dõi Cúp Hoa Lư Bình Điền 2023 trong đồng phục của Hóa chất Đức Giang Tia Sáng. Thậm chí chuyền hai này còn xuống thả lỏng, tập cùng các VĐV của Hóa chất Đức Giang Tia Sáng khiến sự việc leo thang trong thời gian qua.

“Mưa” thưởng nóng sau Cúp Hoa Lư Bình Điền, có đội nhận 1,5 tỷ

Theo đó, với chức vô địch đầy thuyết phục khi đánh bại VTV Bình Điền Long An với tỉ số 3-0, tập thể đội Hóa chất Đức Giang Tia Sáng đã được đơn vị chủ quản thưởng nóng tổng số tiền lên đến 1,5 tỷ đồng.

Lý Thị Luyến và đồng đội nhận 1,5 tỷ đồng thưởng nóng bên cạnh 300 triệu đồng cho chức vô địch

Trong khi đó dù chỉ giành ngôi á quân, các cô gái VTV Bình Điền Long An cũng nhận được 450 triệu đồng tiền thưởng nóng. Dù thiếu vắng nhiều trụ cột trong đội hình cũng như thay tướng ngay đầu năm mới nhưng đội bóng miền Tây đã chơi cực hay, đặc biệt là chiến thắng nghẹt thở trước Bộ Tư lệnh Thông tin sau 5 set ở bán kết. Thậm chí ở set 5 quyết định, các cô gái trẻ của Long An đã thắng với tỉ số khó tin 15-3. Điều này đã giúp VTV Bình Điền Long An được thưởng lớn từ các "Mạnh Thường Quân".

Tuyển nữ Việt Nam sẽ tập trung vào đầu tháng 4 chuẩn bị cho SEA Games

Theo đó, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dự kiến sẽ tập trung vào đầu tháng 4 sau khi Cúp Hùng Vương 2023 kết thúc. Với thời gian này, đội tuyển sẽ có 1 tháng để chuẩn bị cho SEA Games 32 diễn ra ở Campuchia vào đầu tháng 5.

Tuyển nữ Việt Nam có 1 tháng chuẩn bị cho SEA Games 32

Sẽ có 18 VĐV được gọi tập trung lên tuyển, sau đó HLV trưởng loại 4 VĐV để gút danh sách còn 14 người. Đây là bài toán không hề đơn giản với HLV Nguyễn Tuấn Kiệt khi bóng chuyền Việt Nam đang sở hữu lực lượng khá đồng đều ở nhiều vị trí. Trước đó, ban huấn luyện đã đề xuất được nâng số VĐV gọi lên tuyển thành 23 người, nhưng không được chấp thuận.

